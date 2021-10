SOS Ragazzi e l’Ultima Opera di Boldrini: “Un Libro Agghiacciante”.

Per la Boldrini poi non è certo un problema il fatto che se il ddl Zan venisse approvato non avremmo più alcuna libertà di parola e di pensiero su certi temi, che verrebbero sottoposti al rigido controllo e alla spietata censura della polizia politica del politicamente corretto LGBT.

D’altra parte la sinistra non è andata mai molto d’accordo con la libertà e la democrazia, checché se ne dica…

Non solo. La sinistra vuole anche rimodellare la realtà a suo piacimento.

Il libro della Boldrini lo lascia intendere molto bene. Infatti, come riportato domenica scorsa da Francesco Borgonovo su La Verità, l’ex presidente della Camera se la prende pure con i proverbi, come “donna pelosa, donna virtuosa”; “donna baffuta, sempre piaciuta”; “donne e buoi dei Paesi tuoi”, e simili. Questi sarebbero ormai inaccettabili, perché “sono il succo di pregiudizi millenari e di discriminazioni stratificate ai danni del genere femminile, specchio di superstizioni e di un pensiero che non guarda alle donne con occhio benevolo, frutto di una cultura patriarcale e maschilista dalla quale non abbiamo ancora preso le distanze”.

Tra le altre amenità del suo libro, la Boldrini se la prende ovviamente pure con la Bibbia, rea di aver proposto il “modello Eva”. L’attivista di estrema sinistra, che non deve essere molto avvezza alle Sacre Scritture né avere molta dimestichezza con la teologia, dimentica però il ruolo che la Madonna ha nella storia della salvezza: proprio una donna è la più santa di tutte le creature ed è superiore persino agli angeli… Ma non si può pretendere che una femminista capisca o sappia tutto ciò!

La Boldrini prova infine a spiegare la necessità di fiabe e storie per bambini diverse dalla “tradizione maschilista e patriarcale” e a supporto della sua tesi arriva addirittura a citare Chesterton. “Come diceva Chesterton – scrive –, le fiabe non servono per dire ai bambini che esistono i draghi, ma per far capire loro che i draghi possono essere sconfitti”. Sì, ma come fa notare La Verità, forse si è dimenticata anche di dire che lo stesso Chesterton spiegava come la fiaba in quanto tale non è “sessista” ma aiuta le bambine a scoprire sé stesse attraverso la conoscenza del maschile, ovvero il principe azzurro.

Ora, qui stiamo parlando di un libro, e va bene, possiamo anche passarci sopra e farci due risate. Il problema però è che la Boldrini e tanti altri fanno sul serio e credono davvero in quel che dicono e non vedono l’ora di imporre la loro “verità”, anche con le maniere forti se necessario.

Capisci bene allora che un’approvazione del ddl Zan darebbe a questi loschi figuri manforte: fornirebbe il pretesto legislativo per metterci la museruola, multarci e magari mandarci pure in galera.

Ti chiedo pertanto di aiutarmi, secondo le tue possibilità, per frenare questa terribile deriva.

Un caro saluto,