Mons. Ics e i Gesuiti: Non ci sono mica solo il Papa e padre James Martin…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics qualche giorno fa mi ha chiesto il permesso di scrivere qualche cosa sulla bontà dei gesuiti, posto che troppo spesso vengono all’onor del mondo (cattolico) per frasi e posizioni certamente discutibili. Ecco quello che mons. Ics ci racconta:

Caro Tosatti,

dal 2013, con un Gesuita seduto sulla Cattedra di San Pietro, si è tornati a parlare molto (e spesso a sproposito) della Compagnia di Gesù.

La chiesa di oggi è persino stata, correttamente, definita la “chiesa di Karl Rahner” gesuita, e qualcuno ha anche evocato la proposta di Augusto Comte agli “ignaziani” di creare insieme la chiesa universale positivista.

Il bravo Sabino Paciolla ha scritto recentemente un articolo in cui si domanda se “I gesuiti sono cattolici?”.

Bene, nel voler parlare dei gesuiti, oggi nel 2021, durante il pontificato di Bergoglio, la tentazione è quella di ricordare la lettera apostolica con cui la Compagnia di Gesù fu sciolta da Papa Clemente XIV nel 1773 e di seguito ricordare la Bolla di Papa Pio VII di ricostituzione della Compagnia quaranta anni dopo (1814).

Invece ricordiamo soprattutto il gesuita Padre James Martin e la sue prodezze.

Il commento che segue, che Tosatti mi ha concesso, vuole tentare di convincere i lettori che la Compagnia di Gesù è molto di più e molto meglio di quanto si legge nei due documenti citati, di quanto si trae dall’esempio di P. Martin, da quanto si capisce nella storia e nelle storielle dei gesuiti.

Basterebbe aver fatto gli esercizi spirituali di sant’Ignazio per capirlo, ma oggi temo che non ci sia più nessuno (che io sappia) in grado di farli secondo le intenzioni del Santo Fondatore della Compagnia di Gesù.

Vorrei provocare una riflessione e una discussione cominciando con alcune domande provocatorie (tratte da uno scritto di P. Manuel Revuelta, S.J. Prologo al libro “Gesuitas” di J. Aguado, LID 2018. e da alcuni punti del libro stesso)

-Perché dittatori come Lenin ed Hitler proponevano il modello dei gesuiti come ideale per la loro classe dirigente?

-Perché Lenin affermava che se avesse avuto a disposizione 12 persone come i gesuiti, il comunismo avrebbe spazzato via il mondo intero?

-Perché Hitler dichiarava che gli sarebbe piaciuto che i suoi nazisti fossero come i gesuiti disposti a obbedire senza chiedere il perché dell’ordine ricevuto?

-Perché alla scuola dei gesuiti son stati formati “ingegni” come Voltaire e Cartesio, ma anche Fidel Castro? (ometto gli italiani nostri contemporanei, che tutti conosciamo).

-Perché fra le persone più potenti nella storia hanno avuto consiglieri gesuiti?

Oliver Cromwell, Filippo II, Luigi XIV, La Grande Caterina, Richelieu, Cristina di Svezia, Maria di Scozia, Napoleone, Garibaldi, Mussolini, Chiang Kai-Shek,…

Furono soppressi perché troppo bravi ed influenti nel consigliare ? Furono riabilitati perché continuassero a farlo in modo trasparente ?

Il fatto è, che lo vogliamo riconoscere o no (e tanto peggio per chi non vuole farlo), che i discepoli di S. Ignazio hanno sempre avuto (fino a ieri…?) capacità di direzione spirituale ed intellettuale, basata su talenti e qualità personali chiave per insegnare a guidare la società.

Ciò grazie a due fatti chiave: – la formazione necessaria. – La necessità di impegnarsi ed innovare. Entrambe orientate a cambiare la società.

Il loro maggior difetto, ne consegue: eccessiva autostima dei propri talenti, che ha favorito deformazioni del carattere (arroganza, egocentrismo, incapacità di controllo degli impulsi…). Pregi e difetti sopra evidenziati, fusi tra loro, meritano, come dicevo, riflessione.

Anche per capire un fatto fondamentale. I gesuiti, si diceva in passato, sostengono sempre il Papa. Aggiungendo che sostengono il prossimo papa, quello futuro. Il filosofo francese George Sorel (in scritti politici) scrisse che i gesuiti preferiscono sostenere chi è mediocre, al fine di esser indispensabili.

Mons. Ics

