Pezzo Grosso sustentable y la insostenible Economía de Francisco.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha leído en el boletín de Tradizione Famiglia Proprietà el comentario de John Horvat II del que informamos a continuación y se ha sentido inspirado para dar su opinión sobre la llamada Economía de Francisco. Disfruten su lectura…

Pezzo Grosso, sí, pero “sustentable”, a Tosatti.

Estimado Tosatti, leyendo el comentario de John Horvat en el Boletín de Tradizione, Famiglia, Proprietà del 13 de octubre, titulado: “¿Por qué falta Dios en la Economía de Francisco?”, me gustaría responder (antes de leer el texto): por tres razones, estimado Horvath: 1º porque no creo precisamente que crea en Dios, o al menos en nuestro Dios; 2º porque nuestro Dios no parece hablarle; 3º porque lo que es sustentable para Dios no es ciertamente lo que nuestro italo-argentino pretende que sea sustentable.

Dicho esto, Horvat analiza el proyecto de Economía de Francesco, y esto es ya es un acto de sacrificio que hace que Horvat merezca el Paraíso.

En su momento intenté analizarlo, pero admito que no llegué a terminarlo por aburrimiento e indignación. Sobre todo, cuando leo que Bergoglio invita a los jóvenes economistas y empresarios a cambiar el mundo. ¡No puede ser! ¿Pero no lo ha cambiado ya él en ocho años?

Ahora, si fuese posible, estos jóvenes deberían resanarlo… Después de la decimonovena vez que intenté comprender lo que quería decir con este proyecto, necesité respiración artificial, pero al no querer privar de oxígeno a los pacientes del Covid, me detuve y me resigné.

Horvat, en cambio, es un héroe y un mártir, lo leyó todo y ha descubierto viejos y conocidos errores. ¿Cómo no iba a descubrirlos, dado que los iniciadores y autores del proyecto de la Economía de Francisco son viejos, antiguos y obsoletos de cultura y espíritu?

Viejos católico-comunistas, sacados del hospicio donde habían acabado con el Papa anterior.

Horvat se sorprende al encontrar en el proyecto el tono infantil del “Greta Ger otur” (del sueco: Mala suerte); ¿pero sabe Horvat que cuando los jóvenes inteligentes la oyen hablar como una sibila mala suerte se emocionan?

Horvat dice que algunos temas tratados en el proyecto de Francisco son expresiones de preocupaciones legítimas. Sí, pero en el sentido de que hay que preocuparse de que sea Bergoglio y su corte de los milagros quienes se interesan por estos temas.

No digo lo que pienso, porque si no volverán a cerrar la página web de Tosatti.

Me limito a ironizar (dejando al lector que lea entre líneas) que Bergoglio, con este banal, insostenible y peligrosísimo proyecto dirigista-burocrático- centralizado, pero sobre todo mal concebido y mal escrito, propone apoyar la insostenible sostenibilidad de una maraña, sustentable sólo por el peor enemigo de San Miguel Arcángel.

Un amigo mío, un verdadero economista, no un seudo académico, que ha leído los documentos de Economía de Francisco, sabiendo quién los escribió, me dice que no me sorprenda en absoluto de su banalidad, ya que han sido copiados sin entenderlos.

Por eso disiento con la conclusión de Horvat.

La Economía de Francisco no es un proyecto sin alma, es un proyecto sin cerebro, producido por cerebros “insustentables” que confirman la insustentabilidad de Bergoglio.

Pezzo Groso-Sustentable.

De Tradizione Famiglia Proprietà:

Economía de Francisco es el nombre de una iniciativa del papa Francisco en la que se invita a “jóvenes economistas, emprendedores e innovadores del mundo” a afrontar los problemas económicos del mundo. El proyecto pretende ser una fuente explosiva de energía y nuevas ideas para un mundo cansado y necesitado de cambios. El principal vehículo para comunicar este mensaje es un sitio web multilingüe que lleva el mismo nombre y que presenta los resultados de “escuchar” a la “gente” y a los “corazones” para construir un mundo mejor. Los eventos y vídeos ocasionales en línea pululan también en el sitio web y dan una apariencia de exuberancia juvenil.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Al mirar bajo la superficie del proyecto se descubren viejos y conocidos errores. Aunque los objetivos declarados pueden parecer loables, la ideología subyacente es cuestionable. Todo el sitio web parecería mucho más fresco si algunas de sus ideas recicladas no fueran tan rancias.

La Economía de Francisco requiere atravesar una mezcla confusa que parece conformada por un revoltijo de informes de comisiones de las Naciones Unidas, el manifiesto ecológico de Laudato Si, el activismo del Green New Deal y los estereotipos del Sínodo de la Amazonia. Al igual que la mayoría de los proyectos de “escucha” del papa Francisco, sólo se toma nota de lo que se quiere escuchar. En el fondo se encuentra un mensaje hecho “en nombre de los jóvenes y de los pobres del mundo”.

Aunque el sitio web intente parecer juvenil, llega a tener un tono infantil a lo Greta Thunberg. En la introducción se invita al cambio con el mismo tono desesperado y urgente: “Nuestros tiempos son demasiado difíciles para pedir algo más que lo imposible”.

Sin embargo, el llamamiento consigue transmitir lo que parecería imposible: un mensaje inspirado por el Vaticano, pero que no contiene nada que lo identifique como católico o incluso como religioso. De hecho, en ninguna parte de este llamamiento de casi 900 palabras aparecen las palabras “Dios”, “Jesús”, “María” o “católico”. Ni siquiera se mencionan el pecado y el vicio. El documento ni siquiera se dirige a los miembros de la Iglesia, sino a “economistas, empresarios, responsables políticos, trabajadores y ciudadanos del mundo”.

El proyecto gira en torno a lo humano y nada en torno a lo divino. Aunque muestra un deseo de ser inclusivo, excluye a Dios de la solución de los problemas del mundo. El aspecto materialista es tanto más evidente en cuanto el único objetivo del proyecto es construir un mundo mejor a través de la economía. Este proyecto está dividido en doce “aldeas”, que serían grupos de trabajo que discuten temas específicos.

Los doce temas de las aldeas son la gestión y el don, las finanzas y la humanidad, el trabajo y el cuidado, la agricultura y la justicia, el CO2 de la desigualdad, la vocación y el beneficio, la empresa y la paz, las mujeres en la economía, la energía y la pobreza, las empresas en transición, la vida y el estilo de vida y, por último, la política y la felicidad.

Los temas de las aldeas ponen de manifiesto algunas áreas legítimas de preocupación. Sin embargo, el lenguaje utilizado para expresarlos refleja los esquemas seculares, ecológicos, socialistas y “woke” [despertares. Término para describir un “despertar” de la izquierda frente a las injusticias sociales]. Para describir el proyecto con mayor precisión, quizás sería mejor concentrar las doce aldeas en cuatro koljoses [granjas colectivas] según temáticas que revelan mejor la realidad igualitaria de sus propuestas.

Así, el primer koljós podría poner en evidencia el tema de la lucha de clases y la igualdad. Un tema que se repite constantemente en la Economía de Francisco es la división del mundo en ricos y pobres o los conflictos generados por las políticas identitarias. En lugar de buscar la armonía social, en este koljós se busca hacer hincapié en la lucha de clases como medio para realizar la justicia social.

En consecuencia, la desigualdad de las naciones se ve acentuada por la necesidad de compartir las tecnologías avanzadas con los países de bajos ingresos, para que puedan ser utilizadas para lograr una “producción sostenible” y una “justicia climática”.

El proyecto critica también las “ideologías económicas” que “ofenden y rechazan a los pobres, los enfermos, las minorías y las personas desfavorecidas de todo tipo”. El culpable sin nombre no es, por ejemplo, el comunismo, sino los que buscan el beneficio en su trabajo. También pide “a las organizaciones económicas y a las instituciones civiles que no descansen hasta que las trabajadoras tengan las mismas oportunidades que los trabajadores”.

En todas partes encontramos la llamada constante a la igualdad. El énfasis deja claro que las desigualdades justas y ordenadas que Dios desea, como las basadas en el talento, el intelecto, el esfuerzo, etc., son ilegítimas e innecesarias para el progreso humano. En cambio, estas desigualdades legítimas se condenan por no favorecer la creación de “lugares auténticamente humanos y felices”.

El koljós por la ecología y la sustentabilidad promueve una nueva dictadura ecológica que busca orientar todas las cosas hacia el culto a la tierra. En este sentido, se reclama una gestión ética de los bienes comunes, especialmente en los ámbitos de “la atmósfera, los bosques, los océanos, la tierra, los recursos naturales, todos los ecosistemas, la biodiversidad y las semillas”. Estos temas están en el centro de las preocupaciones para lograr la “justicia climática”.

La Economía de Francisco pide a las instituciones nacionales e internacionales que promuevan e incluso “premien” a los que mejor sepan realizar “la sustentabilidad medioambiental, social, espiritual y, no menos importante, de gestión” que hará posible “la sustentabilidad global de la economía”.

Los objetivos y planes del koljós para el socialismo y la regulación global van más allá de las meras sugerencias. El socialismo genera regulación y acción ejecutiva. Como todos los planes generales socialistas, este colectivo imagina leyes, cartas y tratados globales para hacer cumplir las buenas intenciones de los autores del proyecto.

Es por eso que se reclaman políticas sociales “reconocidas a nivel mundial por un tratado consensuado que desaconseje las opciones comerciales basadas únicamente en el beneficio”. Hay que hacer un nuevo pacto fiscal mundial para abolir inmediatamente los paraísos fiscales, que roban “tanto el presente como el futuro”. Pero no se habla de eliminar el comunismo.

Las nuevas instituciones financieras, y las ya existentes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, deben “reformarse en sentido democrático e inclusivo para ayudar al mundo a recuperarse de la pobreza y los desequilibrios producidos por la pandemia”. Las grandes empresas y los bancos deberían “introducir un comité de ética independiente en su gobierno con poder de veto sobre el medio ambiente, la justicia y el impacto sobre los más pobres”.

El último koljós pretende la abolición de la guerra y la instauración de la paz, completando la serie de demandas de la Economía de Francisco. “Nosotros, los jóvenes, no podemos seguir tolerando que se sustraigan recursos a las escuelas, a la salud, a nuestro presente y a nuestro futuro para fabricar armas y alimentar guerras para venderlas”.

La guerra es vista desde la perspectiva materialista marxista de las causas sistémicas. La desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad económica ponen en peligro la paz. La guerra nunca es justa. La guerra no es el resultado del pecado, de la naturaleza humana caída o de las ideologías malvadas (como el comunismo).

En consecuencia, los libres mercados son etiquetados como desequilibrados y son vistos como fuentes de conflicto, mientras que las estructuras sociales más igualitarias promueven la paz. La sustentabilidad social y medioambiental introducirá la paz y eliminará la guerra para siempre.

La Economía de Francisco es un proyecto sin alma. Es una colección de eslóganes tomados de la ecología, del socialismo y de la política “del despertar”. El sitio web refleja un entusiasmo forzado que caracteriza a las modernas “actividades juveniles” propuestas por la Iglesia progresista posterior al Vaticano II. Y detrás de la apariencia de exuberancia juvenil se esconden los agotados errores marxistas y ecológicos del pasado y del presente.

Estos proyectos son superficiales y poco atractivos, porque no se centran en objetivos eternos. No hay una llamada a volver a la virtud y a la santidad personal ni a luchar contra el pecado y el vicio. El llamamiento introductorio de la Economía de Francisco no invoca a Dios ni busca la ayuda de su gracia.

El resultado es una insulsa invitación a una existencia material igualitaria. A los jóvenes promotores del proyecto se les pide que se comprometan “a vivir los mejores años de nuestra energía e inteligencia para que la Economía de Francisco aporte cada vez más sal y levadura en la economía de todos”.

Esta llamada es contraria a la llamada tradicional de la Iglesia a la santidad. En tiempos en los que los principios del Evangelio daban forma a la sociedad, los corazones y las mentes de la cristiandad se volcaron en el sublime espíritu del Vía Crucis. Eso impregnó la economía, el arte y el pensamiento, dando valor, significado y belleza a todas las cosas humanas. Así, la economía del “Via Crucis” encontró un sentido en los sacrificios y en las limitaciones ligadas a la satisfacción de las necesidades económicas del hombre.

La humanidad nunca encontrará la paz -la “tranquilidad del orden”- hasta que vuelva a Dios, el centro de todas las cosas. Debe obedecer una vez más el consejo divino: “Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura” (Mt 6, 33).

Publicado en italiano el 22 de octubre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/22/pezzo-grosso- sostenibile-e-linsostenibile- economy-di-francesco/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

