Il Post Teismo come Esito Finale del Modernismo. Aurelio Porfiri.

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri prosegue in questo articolo nella sua analisi del fenomeno definito post teismo, e della sua relazione con alcune derive presenti nel mondo ecclesiale. Buona lettura.

Il post teismo come esito finale del modernismo

Sto continuando a seguire l’interessante dibattito che si svolge su certa stampa sul fenomeno del post teismo, di cui ho già parlato in precedenza. Soprattutto l’agenzia di stampa Adista, espressione del cattolicesimo progressista, fa un servizio prezioso di raccolta di interventi in questo senso. Io considero il post teismo, andare oltre la religione istituzionale e organizzata, come l’esito più logico del modernismo che ha preso vigore alla fine del XIX secolo e che è stato affrontato energicamente, non senza zone d’ombra, sotto il pontificato di san Pio X. Da una parte il modernismo era un fenomeno comprensibile, almeno nel suo versante sociale, visto il cambiamento politico importante interno alla Chiesa con la fine del suo potere temporale e nella società, con gli sconvolgimenti portati dalla Rivoluzione industriale e dai conseguenti cambiamenti nelle condizioni di lavoro e nella cultura.

Dall’altra parte il modernismo è (e non fu) esito di pensiero di certi filoni filosofici che vedono in Immanuel Kant (1724-1804), Friedrich Schleiermacher (1768-1834) e Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) alcuni tra i protagonisti più importanti. Eppure, stranamente, io ho un certo apprezzamento per coloro che manifestano le proprie idee post teiste perché ne rispetto la sincerità (che può essere confutata, proprio perché a viso aperto) rispetto al post teismo “mascherato” che in fondo viviano nella Chiesa. Colui che fu lo studioso più importante del modernismo cattolico, don Lorenzo Bedeschi (1915-2006), diceva che al modernismo si attribuivano alcuni esiti ideologici: agnosticismo, soggettivismo, immanentismo, comunitarismo, simbolismo, criticismo storico e psicologismo (in Il modernismo Italiano. Voci e volti, Edizioni san Paolo). Don Bedeschi probabilmente non condivideva in pieno queste critiche, ma devo dire che esse ben delineano questo fenomeno complesso.

Il post teismo dice apertamente quello che tanti chierici ci fanno ingurgitare mascherato sotto forme ecologiche, sociali o culturali. Su Adista documenti del 9 ottobre 2021, ad esempio, il prete veronese Enrico Bombieri tra l’altro afferma: “Mi pare che il nocciolo della questione e dei problemi suscitati ruoti attorno alla risposta che diamo a una semplice ma fondamentale domanda: “chi sono io; chi è l’essere umano”. Nell’ottica teista, è presto detto: “siamo creature uscite dalle mani di Dio…”. Dio è un artigiano che modella un essere al quale infonde da fuori il suo soffio. E poi è successo quello che è successo, come si legge nel catechismo. In questa “visione” (immagine mitologica), Dio è il totalmente Altro, di fronte al quale alla creatura (per semplificare) non resta che obbedienza. Anche amore, ma sempre un amore verso l’Altro. Anch’io ho delle riserve nei confronti dell’“oltre dio”. Ho l’impressione che molti dei tentativi messi in atto non siano altro che una riverniciatura di un mobile di antiquariato. Ritengo che non è questione semplicemente terminologica, ma qualcosa d’altro; chiama in campo non solo l’io dell’essere umano, ma “il volto di Dio”. Il postulato di base condiviso, almeno spero, è, anzitutto, che di Dio non possiamo dir nulla, se non per analogia e simboli. Io, personalmente, accetto questo dato di fatto. Perciò ritengo tutte le filosofie e le teologie semplici costruzioni della mente; non attingono il Reale (Dio). Anche le scritture sono costruzioni umane, non certo dettate né suggerite (come potrebbero esserlo?) da Dio stesso. Sono altresì profondamente “convinto” che Nulla è Fuori di Dio e che perciò Nulla è fatto per così dire di un’altra pasta: siamo della sua stirpe, della sua natura, divini, come afferma Paolo. Stando così le cose, l’io come entità separata è semplicemente «un’illusione ottica» (Einstein). La fede, allora, non consiste nell’aderire a un sistema di “nuove” credenze (teiste o post-teiste, che sarebbe indifferente) ma «nel riconoscimento che, in ultima analisi, dobbiamo “arrenderci” a una fonte di vita, a un Sé oltre l’ego, che giace al di là delle definizioni del pensiero e del controllo dell’azione» (Eckhart Tolle). A questo punto il timore di panteismo è puramente accademico (chi sarebbe così stolto da credersi Dio?); le asserzioni su un dio personale/impersonale assolutamente ininfluenti; la sussistenza o meno della dimensione comunitaria (dimensione universale-non semplicemente umana) nemmeno si pone. Ma per non essere solamente critico aggiungo una suggestione: accettiamo semplicemente di non “conoscere” Dio, la Realtà ultima, il Logos, il Tao, Brahman, Jahvè, Allah…, così aboliremo gli scismi, che non hanno ragione di esistere (in relazione a che cosa sarei scismatico o eretico se nessuno conosce Dio?), le guerre di religione, i missionari, i detentori della Verità e della Moralità… Perché non riscoprire la vocazione fondamentale di ogni religione: quella di introdurci alla “conoscenza” dell’Inconoscibile? Sarebbe la più bella conversione, la più liberante notizia, la più cattolica teologia”. Ecco, con la benedizione di Eckhart Tolle ci dirigiamo verso il dio impersonale (qui con la minuscola, perché non è più il Dio cristiano), una divinità pervasiva ma in realtà inconoscibile perché Colui che ce lo ha mostrato, Gesù, è solo un uomo, per coloro che continuano a picconare la dottrina così che non ne rimanga nulla.

A proposito di Eckhart Tolle, il vescovo Robert Barron così ne parla su wordonfire.org: “Ma il mio problema fondamentale con Tolle è lo stesso problema fondamentale di Ireneo con gli gnostici: una visione impersonale di Dio. Tolle parlerà di entrare in contatto con la Vita o con l’Essere o con l’Universo considerato come una totalità, e caratterizza queste scoperte come autodivinizzazione. Ma questo pone il suo programma completamente al di fuori dell’ambito della Bibbia. Per gli autori biblici, Dio non è né una forza impersonale, né l’universo in quanto tale, né l’energia che attraversa e collega tutte le cose, ma piuttosto il creatore personale del mondo, Qualcuno che sta completamente al di fuori del mondo anche se sostiene e lo governa, e Qualcuno che è entrato nella storia personalmente e direttamente. CS Lewis ha commentato che gran parte del misticismo moderno pensa a Dio come a una sorta di piacevole musica di sottofondo a cui ci si può ispirare, mentre la Bibbia pensa a Dio come a una Persona, potente, travolgente e imprevedibile, una Persona che ci afferra e chiama noi a se stesso. L'”Universo” di Tolle ha poco a che fare con il Dio della Bibbia” (But my fundamental problem with Tolle is the same as Irenaeus’s fundamental problem with the Gnostics: an impersonal view of God. Tolle will speak of getting in touch with Life or with Being or with the Universe considered as a totality, and he characterizes these breakthroughs as self-divinization. But this places his program thoroughly outside the ambit of the Bible. For the biblical authors, God is neither an impersonal force, nor the universe as such, nor the energy that flows through and connects all things, but rather the personal creator of the world, Someone who stands utterly outside the world even as he sustains and governs it, and Someone who has entered history personally and directly. C.S. Lewis commented that much of modern mysticism thinks of God as a kind of pleasant background music to which one can turn for inspiration, whereas the Bible thinks of God as a Person, powerful, overwhelming, and unpredictable, a Person who seizes us and calls us to himself. Tolle’s “Universe” has little to do with the God of the Bible).

Ecco, il post teismo dice apertamente quello che i chierici ispirati alle fonti più vive del modernismo operano nelle tenebre.

