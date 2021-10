BDV, e i Dolori del Mago della Pandemia per Vincolare i Riottosi al Siero

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito ci regala questa piccola favola troppo realistica della realtà distopica che stiamo vivendo grazie alla Menzogna – quella grande – e alle menzogne, omissioni, distorsioni quotidiane di cui si rendono colpevoli davanti a sé, a Dio e agli uomini tutti coloro – giornalistici, politici, medici – che non osano dire la verità. Coraggio, e avanti. Buona lettura.

Le braccia allacciate dietro la schiena, avanti e ‘ndrio, il piccolo mago di Oz, nascosto dietro una tenda con un apparecchio speciale per sembrar gigantesco, si gratta la pera: come fare a terrorizzare ancora di più chi punta ancora i piedi e non vuole cedere alla vaccinazione di siero genico fatto con le cellule di bambini abortiti, e quindi opposto alla Santa Legge del Signore?

Mumble, mumble, il vecchietto, dalla palandrana azzurra, con il suo cappello a cono di unicorno, che ha sempre pronto il suo rosso dizionario di diavoliano, afferra un mazzo di carte e comincia a sfogliarle: sì, ecco, alla voce “minaccia di morte” ci ha già pensato il drago.

Vediamo, vediamo. Vaccinarsi è un atto d’amore? Ah già, carta vecchia: l’ha usata l’Orgoglione vestito di bianco. Carta morale. A tirare fuori l’etica ci ha pensato il matto-rello, ma non è servito a granché. Il mago di Oz gira un’altra carta: il ricatto. Cioè o ti vaccini o non hai il green pass (cioè il grim path) e non lavori e quindi non mangi. Sì a qualcosina è servito.

Cammina in tondo il mago di Oz, cercando di inventarsi una nuova minaccia contro i “fascisti” (anche quella carta è stata a giocata, ma un poco maluccio da una minestra viminale) e d’un tratto: eureka, il viso diventa rosso vino, il sorriso maligno va da un lobo all’altro delle sue piccole orecchie gialle e: “sì, un bel lockdown solo per i non vaccinati!”.

Ma che idea splendida, viene diretta dall’Austria, come la torta sacher. Sì, sì, sì, e preso l‘interfono che lo collega ai tanti suoi servitori tutti ciechi e tutti in grembiulino con i gradi della fedeltà ben in evidenza, dirama la nuova direttiva, la nuova trovata per torturare quanti ancora non cedono alle sue brame di conquistare il mondo con le buone e anche soprattutto con le cattive…

E ora lasciamo al suo livore il piccolo mago di Oz e scendiamo quaggiù dove, finalmente, un medico coscienzioso ha dichiarato che la piccola, bionda Camilla Canepa, 18 anni, è morta a causa del vaccino Astrazeneca, che doveva “salvarle la vita”. Peccato che la notizia, clamorosa, sia rimasta nel mondo di internet e, almeno mi pare. Ditemi voi se vi è invece capitato di sentirla sulle televisioni, programmi o altro. Un segreto ben custodito, è uno dei motti del mago di Oz, è il miglior modo per azzerare la notizia. Così come non parla nessuno di quel medico del 118 il quale ha affermato che il vaccino è il colpo di grazia per i fragili.

E se l’Istituto superiore di Sanità, come io ho sostenuto fin dal primo giorno della psicopandemia, guidata dal pifferaio di Hamelin (uno dei servi ciechi del mago di Oz) fa sapere che i morti di Covid, quelli effettivamente uccisi dal virus, sono poche migliaia e che tutti gli altri (per arrivare a 130 mila) sono mancati perché già fortemente provati da diverse patologie, ecco arrivare il prode virologo a smentir la verità con la sua “famosità” televisiva. Arriva infatti a stretto giro il miglior figo del bigoncio, che se la prende con quanti finalmente in questo deserto mostrano che le palme dell’oasi ci sono, eccome. Insomma, forse, per il bello in camice bianco anche l’Iss è produttore di parole al vento, fake news e chissà quali altre fole.

E il mio ricordo vola ai tempi grami del lockdown, dove vogliono precipitar di nuovo chi, come me, dice no al vaccino. Apro una parentesi e torno al punto. Noi che abbiamo piena avvertenza del fatto che è fatto con cellule di bimbi uccisi, se scegliessimo con deliberato consenso di farcelo inoculare saremmo in peccato mortale e dannati per la vita eterna.

Chiaro? Repetita iuvant. E torno ai tempi orrendi del lockdown e alle orride conferenze stampa dei vampiri, cioè organizzate di sera per togliere la speranza che, come si sa, è luce nelle tenebre. Ricordo che dicevo (e scrivevo) che un giornalista che si rispetti dovrebbe chiedere almeno di vedere le cartelle cliniche di quanti venivano dichiarati morti per covid. Un giornalista, anche se non è un medico, dovrebbe andare alle fonti e verificarle. Come? Magari chiedendo l’aiuto di qualche esperto.

Questo mi avevano insegnato durante il barboso corso di giornalismo che ho dovuto, mio malgrado fare (lavoravo da 20 anni) per guadagnarmi la tessera rossa. Il giornalista raccoglie le notizie e le verifica, l’abc della professione. Ma qui, niente, solo un ruscello di cifre, occhi sbrodolati dietro le pietose mascherine. Sguardi privi di speranza, mentre, pallido, Speranza era lì che pareva il socio di Totò quando vestiva di nero a Napoli e faceva lo iettatore. Tutti bocciati all’esame della professione, cari miei giornalisti!

Intanto, ogni giorno che il Padreterno manda su questa terra desolata, io cerco su google i morti per malore improvviso e non manca mattino, pomeriggio e sera che non trovi un giovane, un giovanissimo e un diversamente giovane che cada a terra come un sacco di patate. Cordoglio tutt’intorno tra i famigliari che, trasecolati, lo piangono e non spiegano come mai fino a poco prima era sano come un pesce. Per carità, la “correlazione” non c’è. Ma il fatto che la persona fosse vaccinata è un fatto. Vaccinata per lavorare, per studiare, per vivere. E ora morta col green pass…

Ecco ho finito in questo sabato un poco cupo, in cui le procelle si addensano sulla mia vita e mi trovo nella nebbia fitta e in un sentiero oscuro. Ma paura non ne ho perché, camminando nel buio, per mano al Signore, nel cuore ho sempre accesa la fiamma del Paradiso. Essa arde in me, mi nutre, mi dona la fortezza e mi fa dire, convinta, che nonostante tutto – e anche se il Pontefice bullo prende in giro le dolci suore, chiamandole zitellone – le porte dell’inferno (ma Padre Luis, dal Venezuela, mi ha detto di non preoccuparmi di quelle aperte al Quirinale, e io, infatti, ho imparato a riderne forte…), non prevarranno e trionferà, attraverso il Cuore Immacolato di Maria, il Re dei Re che è Via, Verità e Vita.

