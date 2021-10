“Storia della mia Vista”. Vita, Esperienza, Scrittura. Alessio Conti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra interessante parlarvi di un libro che abbiamo appena finito di leggere e che consigliamo anche a voi. È un libro particolare; sia per la storia dell’autore, Alessio Conti, privo della vista sin dalla nascita, sia per la struttura del libro stesso.

Alessio Conti è insegnante di religione nella scuola pubblica, e ha svolto anche formazione per gli adulti di Azione Cattolica. Di lui forse vi ricorderete perché Stilum Curiae aveva recensito tempo fa “Fiat Lux. Piccolo trattato sulla teologia della luce”.

In questa nuova opera, “Storia della mia vista. Un’insolita navigazione fra Vita, esperienza e Scrittura”, (Tau Editrice).

Vi avvertiamo subito che non è un libro semplice: ogni capitolo, ogni nuovo spunto, che l’autore sceglie di volta in volta da episodi della sua vita, o da brani del Vangelo, si divide poi in due, o tre sotto capitoli – vita, teologia, esperienza – come se Conti volesse sceverare ogni argomento esaminandolo da un’angolazione diversa, per rubarne tutto il succo, anche quello meno apparente.

Non è un libro semplice, dicevamo, perché a differenza del precedente, di cui avevamo parlato tempo fa, la chiave di partitura è certamente spostata sul didascalico, più che sull’afflato poetico. È un’opera complessa, ed estremamente ricca; in cui in realtà ogni capitolo, e ogni sfaccettatura dei singoli temi può essere usata dal lettore come uno strumento di meditazione, di riflessione personale, di verifica del punto da cui ciascuno, non solo l’autore, può osservare e ammirare l’oggetto, la parola, il versetto della Scrittura. Qualche cosa da portarsi dietro tutta la giornata, uno strumento di lavoro interiore.

Ve ne do un esempio. Conti racconta di come una moneta sgusci via dalle sue mani, e dal suono che emette rotolando lui può sperare di coglierla prima che si fermi. “Ma se si ferma impattando definitivamente con il suolo, mi attende un ulteriore gattonamento. La moneta ora è muta, immobile, su chissà quale mattonella uguale a tutte le altre. La mia mano, non più guidata dall’udito, cerca a tentoni”.

Questo breve racconto era sotto il titolo “Esperienza”. Ed è seguito da “Vita”: “Proprio come la nostra ragione, quando lasciato il tranquillo mare dei sillogismi e delle inferenze, cioè dei passaggi rigorosamente logici tra a e b si inoltra nelle sole questioni che siano veramente decisive. Quando entra in contatto con emozioni forti come la gioia, l’amore, la gratitudine, la pura bontà, il dolore. Quando si scopre abitata da un senso che la precede. Quando capisce e che la realtà è più grande di lei”.

E un altro punto, che ci ha colpito moltissimo. Il tema sono le nozze di Cana. “Nonostante l’abbondanza anche nei nostri banchetti, proprio come in quelli del Vangelo, manca sempre qualcosa”. Questa è la chiusa del racconto, di esperienza, di come la nonna dell’autore, friulana, preparava una festa, e non si riusciva a procurare una verdura tipica del Nord Est, ma introvabile nel Lazio. Ed ecco il commento, sotto il titolo di “Vita”: “Ma queste assunte, accettate, offerte restano pur sempre emblema della nostra condizione di esseri razionali e finiti. Vi sono, però, momenti in cui questa mancanza che in fondo siamo, questo desiderio di vedere le stelle, ci strugge”.

Sono venti le meditazioni attraverso cui Alessio Conti ci porta a sviluppare la capacità di “vedere” non con gli occhi della vista, ma con sensibilità più profonde, vere e meno effimere un mondo diverso. Così come lui è stato capace di farcelo intuire, oltre l’orizzonte dello sguardo. E in questo processo, di cui Conti ci fa partecipi, ci accorgiamo di quanto sia necessario fermarsi sui singoli attimi della nostra esistenza, riempirli di senso, usando tutto quello che la Provvidenza ci ha donato vivere, sentire, e soprattutto per Credere.

