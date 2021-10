Silvana De Mari: Todo esto no tiene sentido desde el punto de vista sanitario

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me hubiera gustado relanzar este artículo de la doctora Silvana De Mari tan pronto como saliera, pero en el interín el proveedor de SC, Aruba, tuvo ese problema del que todos ustedes se dieron cuenta y por eso nos vimos obligados a guardar silencio durante un día. Lo vuelvo a lanzar ahora, con retraso, deseando una buena lectura.

Tengo el honor de pertenecer a una familia antifascista que ha pagado por su antifascismo. A diferencia de los fascistas Eugenio Scalfari, Pier Paolo Pasolini y Norberto Bobbio, en nuestra casa no teníamos carnet de fascista y nadie escribía poemas al Duce ni a las conmemoraciones de la Marcha sobre Roma.

Tengo el honor de pertenecer a una familia de sindicalistas: los primeros sindicatos de mi ciudad natal, Santa Maria Capua Vetere, fueron organizados en los años 30 por el tío Tonino, un abogado llamado Antonio Indaco, perseguido por el fascismo, y después de la guerra por mi padre, un abogado llamado Alberto De Mari.

En mi nombre, en nombre de los míos, en nombre de todos los verdaderos sindicalistas que han luchado por los derechos de los trabajadores, expreso mi absoluto desencanto con los sindicatos italianos y con el señor Landini en particular.

He sido suspendida en mi actividad como médica, porque me negué a tomar un medicamento experimental que no garantiza la inmunización en lo más mínimo. Sin embargo, como médica, puedo seguir ejerciendo la medicina a distancia. Los psicólogos suspendidos por el mismo motivo no pueden seguir a los pacientes en línea.

Los trabajadores tienen que someterse a la despreciable tortura del ridículo hisopo tres veces a la semana, incluso si trabajan en trabajo inteligente. Es evidente para cualquiera que no sea idiota que esto no tiene sentido. El hecho de que sólo ocurra en Italia es una prueba más de algo absolutamente anómalo. Los hisopos salivales, que son mínimamente invasivos y cuestan cinco euros, se han considerado inválidos.

Por alguna misteriosa razón, la ciencia con C mayúscula de Burioni y Brunetta sólo computa como válidos los hisopos que hacen mal. Si el virus está en las mucosas, si hay una enfermedad transmisible, está en todas las mucosas. Sin embargo, los hisopos deben hacerse en la nariz, yendo muy arriba, donde son peligrosos y dolorosos. La última idiotez es que deben hacerse en ambas fosas nasales.

Agradecemos al ministro Brunetta su maravillosa sinceridad: se trata de una práctica cuyo único objetivo es torturar al trabajador que se niega a ser un conejillo de indias “voluntario y gratuito” para los fármacos experimentales de las Big Pharma después de haber firmado un increíble papel en el que está escrito que elimina toda responsabilidad de los fabricantes, del personal que inocula estas cosas mientras recibe altos salarios y, sobre todo, del gobierno.

En un país ya masacrado por dos años de cierres sin amortiguadores, en un país ya plagado por un número increíble de quiebras, de deudas con usureros, en un país donde las colas en Cáritas son kilométricas, se impone un pase para ir a trabajar que se obtiene a base de torturas y 300 euros de gastos al mes o siendo tratado como un conejillo de indias humano gratuito, con la absoluta indiferencia de los que deberían ser los sindicatos.

En las naciones democráticas occidentales, las compañías farmacéuticas pagan a los chicos que son utilizados como conejillos de indias, les dan un contrato donde queda muy claro la compensación por cualquier daño. Esto es menos claro en las llamadas democracias del tercer mundo, en India, por ejemplo, en las que las miles de jóvenes que fueron utilizadas para probar la vacuna de Bill Gates contra el virus del papiloma, no fueron ni pagadas, ni compensadas, ni informadas. Algunas de ellas han muerto, muchas han quedado estériles, muchas tienen vidas arruinadas por enfermedades autoinmunes.

Lo que han sufrido es una vacunación que no tiene ningún sentido en ningún lugar del mundo; el cáncer de cuello de útero se previene con la prueba del Papanicolau, no con una vacuna que sólo cubre algunos de los virus responsables de él. Es particularmente extraño en un lugar donde la castidad de las mujeres es un valor cultural absoluto. El virus del papiloma puede causar cáncer de útero, o incluso de ano, dado el cambio en las costumbres sexuales, como resultado de la promiscuidad sexual. Es una pena que la vacuna sólo cubra ciertas cepas. Por lo tanto, la vacuna no proporciona seguridad. La prevención del cáncer de cuello de útero se realiza con la sencillísima prueba del Papanicolaou, con cero efectos secundarios. Las chicas indias no fueron informadas ni pagadas. Las ciudadanas italianas, al igual que las indias, no son pagadas ni informadas, y además son amenazadas.

Frente a una terrible epidemia que asusta tanto que es necesario vacunar a todo el mundo con una vacuna que quizás sólo funcione si todo el mundo se la ha puesto y en un número de dosis por definir, probablemente una cada cuatro meses, el 10% de los médicos y enfermeras se quedan en casa. Es una forma extraña de gestionar una epidemia. También podría decir que parece una forma idiota de gestionar una epidemia. Es evidente para cualquiera que no sea ignorante que nada de lo que está sucediendo está ayudando a preservar la salud de las personas. Les recuerdo que las personas que se han sometido a los fármacos experimentales llamados vacunas pueden contagiar al igual que los demás, y les recuerdo que las personas sanas, las llamadas asintomáticas, no contagian la enfermedad salvo en casos excepcionales. Todo lo que está ocurriendo no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la salud.

El sábado 9 de octubre decenas de miles de personas acudieron a Plaza Roma. Los medios de comunicación del régimen contaron extrañamente sólo 10.000. Un grupo de alborotadores atacó una oficina sindical, entró en una sala de urgencias y pateó un coche de policía. A continuación, miles de personas fueron tratadas como delincuentes, muchas de ellas fueron agredidas físicamente por la policía, como muestran los aterradores vídeos.

Ahora todo el mundo grita al fascismo. Evidentemente, no son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que están haciendo publicidad al fascismo, una propaganda espectacular: están diciendo que el fascismo está tan bien situado que pueden sacar a miles de personas a la calle. Si esto fuera cierto, significaría que los llamados antifascistas, intelectuales, políticos, periodistas, son unos pobres perdedores, y estaría bien que dimitieran para dar paso a alguien mejor. Pero esto es absolutamente falso. Los que estaban en la plaza eran personas desesperadas. Me escriben personas desesperadas obligadas a sufrir la inoculación de sus cuerpos con algo que no quieren, una violación farmacológica, una violación farmacológica de la que el gobierno es responsable y el sindicato es corresponsable por no intervenir. Me escriben sobre acontecimientos secundarios atroces, que están destruyendo vidas. Algunas personas, a causa de los graves efectos secundarios que sufrieron tras la primera inoculación, no han podido aplicarse la segunda y, por lo tanto, ahora no tienen acceso al trabajo.

Sobre los dudosos sindicatos que están permitiendo que todo esto ocurra, fue dada una noticia extraña en el noticiario radiofónico a las 13 horas del domingo 10 de octubre. Se ha declarado que los alborotadores que entraron en la sede del sindicato la han destrozado por completo. ¿Completamente? ¿En 10 minutos? ¡Superhombres! Entre las cosas destruidas había cuadros de gran valor. ¿Cuadros de gran valor? ¿En un sindicato? ¿Comprado con qué dinero, el de los trabajadores? En la época de mi padre y de mi tío abuelo los sindicatos estaban en una pequeña sala alquilada a un coste mínimo y en las paredes tenían circulares clavadas. Ahora los preciados sindicalistas sólo pueden trabajar en despachos con cuadros valiosos colgados en las paredes mientras esperan la llamada del primer ministro o de la condesa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare para invitarles a un aperitivo en su jardín de invierno.

Mi desprecio. No ataquen la sede del sindicato, nunca. Rompan los carnets y dejen de pagar cuotas a gente que se sienta en despachos con cuadros valiosos mientras son masacrados ustedes, sus vidas, nuestros cuerpos, sus familias.

En mi plataforma Brigada para la Defensa de lo Obvio hoy empezamos a recaudar dinero para pagar la tortura, los hisopos, para los que tienen que hacerlo para salvar sus puestos de trabajo. Empecé por hacer el primer pago, a nombre de mi padre y del tío Tonino.

Publicado originalmente en italiano el 20 de octubre de 2021 en https://:www.marcotosatti.com/ 2021/10/20/silvana-de-mari- tutto-questo-non-ha-senso-dal- punto-di-vista-sanitario/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

