l’ISS Dichiara 3783 Morti di Covid su 130 mila. Così Hanno Distrutto il Paese.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, non credo che Franco Bechis, direttore de Il Tempo di Roma, sia un complottista, un no vax, o appartenente a una qualche altra categoria di quelle esecrate normalmente dai servi e lacchè di Big Pharma, Big Tech e Big Finance, sui giornali o alla televisione, o dai “politici” del Partito Trasversale degli Affari, quello che va dagli ex comunisti alla compagine – nani e ballerine – guidata dal vecchietto monomaniaco. Perciò mi ha colpito l’incipit del suo articolo di ieri:

Secondo il nuovo rapporto (che non veniva aggiornato da luglio) dell’Istituto superiore di Sanità sulla mortalità per Covid, il virus che ha messo in ginocchio il mondo avrebbe ucciso assai meno di una comune influenza. Sembra un’affermazione strampalata e da no vax, ma secondo il campione statistico di cartelle cliniche raccolte dall’istituto solo il 2,9% dei decessi registrati dalla fine del mese di febbraio 2020 sarebbe dovuto al Covid 19. Quindi dei 130.468 decessi registrati dalle statistiche ufficiali al momento della preparazione del nuovo rapporto solo 3.783 sarebbero dovuti alla potenza del virus in sé. Perché tutti gli altri italiani che hanno perso la vita avevano da una a cinque malattie che secondo l’Iss dunque lasciavano già loro poca speranza.

Avete capito? Abbiamo avuto di tutto, dal coprifuoco al lockdown, alla strage di attività e a ogni altro disastro economico e sociale a causa di poco meno di quattromila morti; e bisognerebbe poi vedere COME sono stati curati. Perché la Tachipirina e la vigile attesa, che sono state la risposta unica fino a poco fa, di sicuro un ruolo l’hanno giocato.

Fortuna che questi dati escano. Anche se c’è da chiedersi perché ora, e non prima. Le cartelle cliniche non erano disponibili nel 2020? Escono ora che il Grigio Commesso e il Furiere Siringa hanno già iniettato milioni di sieri – le case farmaceutiche ringraziano – dall’efficacia più che dubbia, (vedi l’articolo di Data Base più sotto) e dalla pericolosità più che probabile. Basta, per rendersene conto andare sulla pagina FB di “Danni Collaterali”, e leggere le testimonianze.

E ancora non gli basta, al Partito degli Affari, che si spende in elogi al Green Pass, che, come è noto, a tutto serve fuorché ad evitare contagi; perché un vaccinato da tempo può – ed è successo, e succede – infettarsi e con il suo bel Green Pass spargere Sars Cov 2 nell’universo mondo.

No, non gli basta, devono venderne ancora di più – pagati con i nostri soldi – e iniettare questa roba a ragazzini di dodici anni. Credo che la parola criminale non basti a definire questa gente, i politici loro complici, i giornalisti obbedienti ai voleri delle proprietà colluse con i finanzieri e la massa di utili idioti che ripete: “Solo nel vaccino c’è salvezza”. E girano all’aperto, da soli, con la mascherina.

Qui sotto trovate l’articolo di Data Base Italia. E il collegamento allo studio britannico a cui si fa riferimento.

Le iniezioni di siero COVID-19 sono state presentate come l’unica soluzione per fermare la pandemia. La vaccinazione di massa è avvenuta su una scala senza precedenti e, a ottobre 2021, sono state somministrate 6,54 miliardi di dosi di vaccini COVID-19, pari al 47,6% della popolazione mondiale che ha ricevuto almeno una dose. 1

Lo sforzo di iniezione di massa, tuttavia, non è riuscito a fermare la pandemia e uno studio pubblicato sull’European Journal of Epidemiology ha rilasciato dati bomba che mostrano che gli aumenti di COVID-19 non sono correlati ai livelli di vaccinazione in 68 paesi in tutto il mondo e 2.947 contee nel USA 2

I dati mostrano che i sieri non funzionano come promesso

La narrativa ufficiale del COVID continua ad incolpare i non vaccinati, anche se i dati mostrano che le aree con alti tassi di vaccinazione, come Israele, continuano ad avere una significativa diffusione del COVID-19. Come notato da SV Subramanian, dell’Harvard Center for Population and Development Studies e un collega dell’European Journal of Epidemiology: 3

“I vaccini attualmente sono la principale strategia di mitigazione per combattere il COVID-19 in tutto il mondo. Ad esempio, si sostiene che la narrativa relativa all’aumento in corso di nuovi casi negli Stati Uniti (USA) sia guidata da aree con bassi tassi di vaccinazione.

Una narrativa simile è stata osservata anche in paesi come la Germania e il Regno Unito. Allo stesso tempo, Israele, che è stato acclamato per i suoi rapidi ed alti tassi di vaccinazione, ha visto anche una sostanziale ripresa dei casi di COVID-19”.

Utilizzando i dati di Our World in Data per l’analisi transnazionale e i dati del team COVID-19 della Casa Bianca per le contee statunitensi, i ricercatori hanno studiato la relazione tra i nuovi casi di COVID-19 e la percentuale della popolazione che era stata completamente vaccinata. Sono stati inclusi sessantotto paesi, tra i quali non hanno trovato “nessuna relazione distinguibile tra la percentuale di popolazione completamente vaccinata e i nuovi casi di COVID-19 negli ultimi sette giorni”.

La vaccinazione non solo non ha ridotto il numero di nuovi casi di COVID-19, ma è stata associata a un leggero aumento di essi. Secondo lo studio, “[T] la linea di tendenza suggerisce un’associazione marginalmente positiva in modo tale che i paesi con una percentuale più elevata di popolazione completamente vaccinata abbiano casi COVID-19 più elevati per 1 milione di persone”. 4

Se ci fosse qualche dubbio sulla necessità di mettere seriamente in discussione la campagna mondiale di iniezioni di massa, questo dovrebbe metterlo a tacere: Islanda e Portogallo, che hanno entrambi più del 75% della loro popolazione completamente vaccinata, hanno più casi COVID-19 per 1 milione di persone rispetto al Vietnam e al Sud Africa, che hanno solo il 10% circa della loro popolazione completamente vaccinata. 5

Israele è un altro esempio. Con oltre il 60% della sua popolazione completamente vaccinata, ha avuto il più alto numero di casi COVID-19 per 1 milione di persone negli ultimi sette giorni. 6 I dati delle contee statunitensi erano simili, con nuovi casi di COVID-19 per 100.000 persone “molto simili” indipendentemente dalla percentuale della popolazione completamente vaccinata.

“Sembra anche che non vi sia alcuna segnalazione significativa di casi di COVID-19 in diminuzione con percentuali più elevate di popolazione completamente vaccinata”, hanno scritto. 7 In particolare, delle cinque contee statunitensi con i più alti tassi di vaccinazione – che vanno dall’84,3% al 99,9% completamente vaccinati – quattro di loro erano nell’elenco “alta trasmissione” dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Nel frattempo, il 26,3% delle 57 contee a “bassa trasmissione” ha bassi tassi di vaccinazione inferiori al 20%.

Lo studio ha anche tenuto conto di un ritardo di un mese che potrebbe verificarsi tra i completamente vaccinati, poiché si dice che occorrono due settimane dopo la dose finale affinché si verifichi la “piena immunità”. Tuttavia, non è stata osservata “nessuna associazione distinguibile tra i casi di COVID-19 e i livelli di vaccinazione completa”. 8

Lo studio ha riassunto diversi motivi per cui “affidarsi unicamente alla vaccinazione come strategia primaria per mitigare il COVID-19” dovrebbe essere rivalutato. Per cominciare, l’efficacia del vaccino sta diminuendo. Un rapporto del Ministero della Salute israeliano ha mostrato che l’iniezione di Pfizer-BioNTech era efficace solo per il 39% nel prevenire l’infezione da COVID-19, 9, 10 , che è “sostanzialmente inferiore all’efficacia dello studio del 96%”. 11

“È stato riportato anche un sostanziale declino dell’immunità dai vaccini mRNA sei mesi dopo l’immunizzazione”, hanno osservato i ricercatori, aggiungendo che anche il ricovero grave e la morte per COVID-19, contro cui i vaccini affermano di offrire protezione, sono aumentati da 0,01 a 9 % e da 0 a 15,1%, rispettivamente, tra i completamente vaccinati da gennaio 2021 a maggio 2021. 12 Se i sieri funzionano come pubblicizzato, perché questi tassi non hanno continuato a salire invece di diminuire?

