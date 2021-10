Catholic Identity. In Search of a Meaning. October 22nd, Online.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, quelli di voi che hanno una conoscenza sufficiente della lingua inglese possono forse essere interessati all’evento online organizzato dal maestro Aurelio Porfiri di cui trovate i dettagli qui sotto. Buona lettura, e buona partecipazione.

Dear friends and enemies of Stilum Curiae, those of you who have a sufficient knowledge of the English language may perhaps be interested in the online event organized by Maestro Aurelio Porfiri, details of which can be found below. Good reading, and good participation.

§§§

What is today Catholic identity? Is it Catholicism, as many seem to affirm, in deep crisis? What we can do about that?

With host, musician and author Aurelio Porfiri will debate about this topic fr. Francesco Giordano, James Bogle, Julian Langella, Joseph Shaw and Alexander Tschugguel.

The program will be streamed on numerous social media channels, including the You Tube channel RITORNO A ITACA, the Facebook fanpage of AURELIO PORFIRI and on Aurelio Porfiri’s TWITTER account.

§§§

