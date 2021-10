Mons. Ics: un Messaggio Surreale di Bergoglio, Capolavoro di Ipocrisia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dopo quasi un giorno di black out (dovuto, mi dice il webmaster a problemi del provider, Aruba), il sito ha ripreso a funzionare. E mons. Ics ci offre questa riflessione legata a un messaggio del Pontefice regnante…buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Cari lettori di Stilum Curiae, vi propongo la lettura di un documento surreale di Bergoglio, indirizzato, come potrete leggere aprendo il link, a: “Sorelle, fratelli, cari poeti sociali!” Che umorista il nostro Bergoglio!.

Preferisco non trarre una sintesi mia di questo capolavoro di ipocrisia. Vi prego solo di notare che stavolta nomina infinite volte Dio. Vedete voi se a proposito o a sproposito.

Ma ciò che mi pare invece importante sottolineare e chiedervi di considerare quale elemento di riflessione, è il fatto che Bergoglio in questo esemplare discorso neo-evangelico, non parla di VALORI, ma di PRINCIPI. Fatto curioso e rivoluzionario che ha subito attratto l’attenzione di Gustavo Zagrebelsky, che in piena eccitazione ed esaltazione per l’uso di “principi” anzichè “valori” diventa bergogliano: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/02/22/valori-diritti-nei-conflitti-della-politica.html

Perchè Bergoglio non parla più di VALORI ma di PRINCIPI?

Perchè i valori sono oggettivi, frutto di una fede-cultura religiosa, sono assoluti e ( si dice ) si vogliono imporre, perciò creano divisioni. Divisioni che Bergoglio rifiuta di voler creare persino verso gli abortisti,ma crea invece verso i biechi conservatori tradizionalisti.

I principi invece sono soggettivi e non si pretende che altri li applichino, si cerca solo dolcemente e sommessamente di convincere il prossimo della loro bontà. Bergoglio in questo videomessaggio parla solo di principi. Eccitando appunto Zagrebelsky…Vedrete che EugenioScalfari, geloso di Zagrebelsky replicherà presto.

Ma è così? No. I valori sono il fondamento dei principi, che si basano su valori. I valori sono riferimento, i principi sono le regole conseguenti. Ma ciò è stato completamente rivoluzionato dal Bergoglio, lasciando così trasformare i principi in regole morali decise in libertà assoluta dall’individuo che rifiuta valori assoluti.

Facciamo l’esempio del rapporto principi/valori sul tema aborto, che spiega l’affetto dimostrato da Bergoglio per le abortiste Nancy Pelosi, e Chelsea Clinton, l’abortista Jeffrey Sachs….ecc.

L’aborto può essere contro la legge morale di una religione che da valore assoluto alla difesa della vita umana, ma un Governo può, secondo i principi democratici, lasciare decidere liberamente il singolo di scegliere di farlo. Il “valore” diventa così la convinzione della donna di considerare la vita un valore assoluto e pertanto rifiutare l’aborto. Il “principio” è la scelta che la donna fa grazie ad una legge che lo consente per garantirle la libertà di decidere se la vita è valore assoluto o no soggettivamente. E qualche cattobergogliano, proveniente da “alleanze cattoliche “ di un tempo che fu,insegna ora che il papa, che “abbraccia e bacia “ le abortiste simbolo, è intervenuto negli ultimi mesi più volte contro l’aborto, ribadendo che è un omicidio. Sarà omicidio per principio o per valore?

In pratica abbiamo una autorità morale che, per conciliarsi con il mondo, al fine di svilire i valori, si inventa i principi. Un famoso umorista di cui non ricordo il nome diceva che se qualcuno afferma che “ è una questione di principio e non di soldi “, si tratta senza dubbio di una questione di soldi. Ma più umorista di Bergoglio, chi c’è? leggete il videomessaggio per rispondere.

Mons ICS

Ecco il collegamento all’articolo…

§§§

