L’Emergenza Giornalismo nell’Informazione (Imbarazzante) Mainstream in Italia

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il grande problema – e vergogna di questo nostro Paese – fra i tanti è l’informazione; sia quello “ufficiale”, cioè fatta passare come giornali, telegiornali e così via, sia quella che è intrattenimento, e in cui gli imbonitori di turno ammanniscono le loro polpette avvelenate a milioni di telebeanti. I grandi giornali, in mano a pochi grossi affaristi, di questi fanno l’utilità. Una volta, la categoria – i giornalisti, intendo – aveva un minimo di contrattualità, nei confronti delle direzioni e dell’editore, e persino – udite udite – si discuteva delle notizie e del modo in cui il giornale affrontava gli argomenti. Tempi molto lontani; ma per comprendere meglio quanto poco contino i giornalisti, leggete questo brano scritto da una candidata alle imminenti elezioni dell’Ordine dei Giornalisti (della cui colossale inutilità vado convincendomi ogni giorno di più).

Quando lo sfruttamento del lavoro raggiunge livelli parossistici.

Allora: che nei quotidiani continuino a esserci centinaia di collaboratori precari pagati 5-8 euro (lordi) a pezzo è cosa stranota (e non si riesce ad applicare in alcun modo l’equo compenso), ma che si debba anche pagare o vendere per lavorare è davvero fuori dalla grazia degli dei. Perché non ci sono solo i quotidiani (anzi, ahinoi, sempre meno), ma c’è tutto il mondo dei periodici più o meno patinati che rientrano nella categoria “life style” (una volta si chiamavano volgarmente marchette).

Più o meno funziona così: non importa quanto tu sia brava, sagace, d’esperienza (uso il femminile perché succede soprattutto alle donne), puoi essere anche la Aspesi ma se vuoi scrivere, vederti un pezzo approvato, devi trovarti gli inserzionisti disposti a fare pubblicità su quella testata. Così l’editore risparmia sugli agenti e anche sul giornalista che verrà pagato (se verrà pagato) alle calende greche. Che poi voglio vederlo trovare anche solo un difetto al viaggio, al profumo, al vino di cui deve scrivere…

Ma c’è anche di peggio. Come mi stanno raccontando diversi colleghi dopo che hanno saputo della mia candidatura alle elezioni dell’Ordine (20 e 21 ottobre on line e domenica 24 ai seggi), ci sono editori e direttori che scendono anche più in basso, pretendendo dallo sponsor regalie varie (il salame e il pezzo di parmigiano vanno sempre bene, per dire). Ora, non è che mi stupisca. Oltre vent’anni fa ho lavorato in un femminile a Milano e i regali erano all’ordine del giorno, ma almeno non erano richiesti. Per inciso, io non ho mai accettato nulla, quello che mi veniva regalato lo davo direttamente alla direttrice, anche se su alcune scarpe ci ho lasciato gli occhi.

Hanno quindi ragione i colleghi che si chiedono a cosa serve un Ordine, che conosce perfettamente queste dinamiche e non ha mai mosso un dito. Un Ordine che conosce benissimo i nomi dei direttori che mettono in atto questi ricatti ma che si accontenta di vederli frequentare i corsi di deontologia ed essere in pari con i crediti.

Forse qualcosa da fare c’è, o no? Questo non risolverà la drammatica crisi del lavoro in questo settore, ma ci ridarà un po’ di dignità a tutti.

Fra l’altro, alcuni colleghi e colleghe sono stati inspiegabilmente manganellati dalla Polizia di Stato, insieme a manifestanti pacifici e tranquilli la giornata in cui la PS scortava Forza Nuova verso la CGIL, evidentemente per essere sicura che non sbagliassero indirizzo. Non mi ricordo di aver visto un comunicato di solidarietà dellOdG. Ma di una cosa sono sicuro; che se invece delle manganellate dei celerini la collega avesse ricevuto un buffetto da uno di Forza Nuova, le dighe della solidarietà si sarebbero spalancate. Come avere stima, o rispetto, di una categoria cos? Certo che la lettura dei titoli e degli articoli della grandissima maggioranza dei fogli italiani (con l’eccezione de La Verità) dà l’idea di una stampa di regime, stile URSS anni ’80, o altre dittature a vostra scelta. E questo spiega anche il crollo continuo nelle vendite dei maggiori quotidiani. E bisogna ricorrere ai giornali stranieri per avere un quadro della situazione. Singolare no? A quando Radio Londra? Vi consigliamo di leggere anche questo articolo, centralissimo, di Stefano Magni su La Nuova Bussola Quotidiana, “Emergenza Giornalismo”, di cui riportiamo solo l’incipit:

Stime al rialzo per le piazze amiche e al ribasso per quelle ostili, fascismo pompato e anarchismo ignorato. Se poi parla qualche portuale di Trieste e dice parole di buonsenso, allora “fatelo tacere”. E se poi pregano il Rosario, allora apriti cielo! Lo spettacolo del giornalismo italiano è questo.

E potrà essere anche peggio, vedere per credere…

