“Cari Sergio, Mario, Silvio, Matteo, Giorgia…non Avete Più Molto Tempo”….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico importante del nostro sito ci ha inviato questo sfogo, che ricorda ben da vicino il “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!” di dantesca memoria. Buona lettura, e per restare con Dante: “E se non piangi, di che pianger suoli?”.

§§§

Caro Sergio, caro Roberto, cara Maria Elisabetta, caro Mario, caro Enrico, caro Matteo, cara Giorgia, caro Giuseppi, caro Silviuccio, sono il Popolo Italiano, il vostro sovrano, quello da voi rappresentato. Per cominciare, inghiottitevi l’insulto “populista”. Populisti, comunisti, fascisti e persino mafiosi furono non pochi di voi e dei vostri avi, senza dimenticare i collaborazionisti d’ogni sfumatura. Io sono il Popolo Italiano, il vostro datore di lavoro. Voi rappresentate me, cioè dovreste, vaccinato o meno ch’io sia.

Il problema infatti, a dispetto del vostro pluriennale tentativo di distogliere la mia attenzione, non fu il fascismo o il comunismo, il terrorismo o gli opposti estremismi, così come oggi non è il virus. Il problema, quello vero e reale è «la vostra capacità di rendere (non) competitive le nostre merci, di (non) aumentare l’occupazione e di (non) fermare l’immigrazione».

Perdonate l’eccesso di parentesi, concessione a quanti tuttora vi reputano inconsapevoli, come i carnefici di Cristo. Secondo altri siete invece maligni come Caifa, accorti come Pilato, impegnati a trasferite la mia ricchezza al IV Reich, la ricchezza del Popolo Italiano voi la trasferite ai tedeschi, nostri nemici storici. L’avete trasferita con la truffa dell’Euro; la trasferite tuttora consentendo alla Germania di tenere in vita il marco e alla Francia di mestare col Franco africano. I Trattati UE sono carta straccia alla luce dell’art.11 della mia Costituzione, mia, del Popolo Italiano. Sono carta straccia. Articolo 11: « L’Italia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». La genuflessione vostra alla sopravvivenza del Marco e del Franco africano è alto tradimento della Costituzione, della mia Costituzione, del Popolo Italiano, alto tradimento.

Voi neppure ricordate la catastrofe predetta il 15 settembre 1939 da Francesco Saverio Nitti a Benito Mussolini, quando stava per andare a letto con Hitler. La catastrofe che voi avete causato, a mio danno, a danno del Popolo Italiano, è la peggiore dopo la Seconda Guerra mondiale e, continuando così, sarà peggiore della guerra stessa. Perché avete lasciato uccidere Aldo Moro, perché non avete represso quanto promana da quell’assassinio? Perché avete sottomesso me, il Popolo Italiano, al IV Reich?

Le risposte vere sono note solo a Nostro Signore. Dal canto mio, trovo arduo porvi fra i dannati, dacché io ricordo Sergio e Mario diligenti discepoli della Compagnia di Gesù, assidui alla Santa Messa nella chiesa fronteggiante la Democrazia Cristiana. Di certo sinceri levando l’ode, composta da papa Borgia: «Ave o Maria, piena di grazia…» Sinceri come papa Borgia ieri e Bergoglio oggi? Non azzardo risposte. Solo Nostro Signore sa la verità; noi la sapremo – e voi con noi, presto – quando Egli ne chiederà e chiuderà il conto.

Nostro Signore trasforma il Male in Bene, oppure distrugge il Male; tenetelo sempre a mente, inclini come siete al Male. Egli svela sempre la verità, sovente con ineffabile ironia. È il caso del caro Silviuccio, di recente accreditatosi “defensor fidei”: la cultura cattolica sopravvivrebbe grazie alle sue imprese tv, afferma. Come dubitarne? Un tempo lamentò il discredito lanciato dalla procura di Palermo, colpevole di spargere fama di mafiosità a danno dell’Italia tutta. Nel frattempo le sue serie tivvù salvavano la cultura cattolica e allontanavano sospetti di mafiosità da me, dal Popolo Italiano, mediale le perle come “Ciao Darwin”, “Maurizio Costanzo sciò”, “Amici”, “Uomini e Donne”; sorvoliamo sui film a luci rossicce; rammentiamo alcune serie telemafiovisive: “La piovra” (nove stagioni!), Ultimo, Ultimo La Sfida, Distretto di Polizia…D’altronde la mafia invincibile è un pizzo-immagine, profittevole ben più d’un pizzo in denaro.

Oh, il caro Silviuccio, traditore di Bettino Craxi, sostenitore di Tangentopoli, Kossiga e Di Pietro, traditore delle mogli, degli amici, delle mogli degli amici e traditore di me, del Popolo Italiano, lasciandomi nelle mani pulite di Giorgio Napolitano e di Mario Monti. Come dubitare, caro Silviuccio, della tua affidabilità? Siamo certi che hai difeso la cultura cattolica, non quella della Loggia Virginiana.

Sorvolo sugli altri e spendo una parola per Giorgia. Sembra la più presentabile perché sinora ha governato solo il suo partito, senza tuttavia lucidarlo, come dice di voler lucidare l’Italia. No, cara Giorgia, la facondia non basta, se vuoi davvero rappresentarmi, se vuoi rappresentare degnamente il Popolo Italiano, alimenta pure la fiamma tricolore ma liberati dal nerofumo.

Certo, se rileggo le lettere di Aldo Moro un po’ mi preoccupo. Voi e i vostri scranni conseguite infatti alle veraci profezie morotee, dopo “il prelevamento” e prima che il sicario calabrese sparasse. Guardare al passato e pensare ai morti, è inutile, nevvero? Altrimenti che s’uccide a fare? Se non per introdurre l’oblio dove urge la chiarezza? Imporre il terrore dove si chiede coraggio? Il virus è la prosecuzione della lupara con altri mezzi. Un virus, profetizzato decine d’anni fa, brevettato negli Stati Uniti e stappato nella Cina (a proposito, come fanno i cinesi senza carta verde?), colpisce me, il Popolo Italiano, vaccinato o meno che sia.

Presumevate di governarmi col “va tutto beeeeee…ne”, con l’informazione, col furiere con la siringa in mano, infine col manganello (a quando l’olio di ricino?) per convincere a tesserarmi volontariamente con la Carta Verde, come volontariamente “dovevo” tesserarmi nel Partito Nazionale Fascista se volevo lavorare; altrettanto volontariamente “dovevo” tesserarmi nel Partito Comunista dell’Unione Sovietica o nel Partito Comunista Italiano, per lavorare e vivere nelle regioni del socialismo surreale.

Non funziona più.

Il dissenso cresce e ben presto io, il Popolo Italiano, mi riprenderò il potere.

Dimenticate infatti che nessuna dittatura è mai sopravvissuta a se stessa, mai, tranne quella del generalissimo Franco, crudele ma integerrimo. Sulla vostra crudeltà possiamo giurare; se siate integerrimi, chiedetevelo.

Quando mi riprenderò il potere, il mio potere, perché è mio, del Popolo Italiano, non vostro, vi chiuderò in una stanza e v’obbligherò a studiare un libro di 700 pagine; v’obbligherò a impararlo a memoria, una pagina al giorno, il testo immortale di Hannah Arendt, “Le Origini del Totalitarismo”.

Una pagina al giorno, dovrete imparare e ripetermi a memoria. Anche Emanuele Fiano dovrà imparare le pagine dedicate dalla Arendt ai collaborazionisti ebrei. Se non lo farete, dieci manganellate sul dorso delle mani, inferte dagli stessi questurini, quelli nascosti nella sede della CGIL.

Quei servi zelanti si congratulano con se stessi? «Ecco, chi vince, vince e noi restiamo a galla, come nel 1943». Errore. No, questa volta non sarà così. Voi, manganellatori e i vostri dirigenti, semmai potrete manganellare i reprobi, lavorerete gratis e senza pensione, come tanti italiani, ridotti così da tempo anche a causa del vostro tradimento.

Caro Sergio, caro Roberto, cara Maria Elisabetta, caro Mario, caro Enrico, cari Matteo, cara Giorgia, caro Giuseppi, caro Silviuccio, sono il Popolo Italiano.

State accumulando violenza e a voi rimane poco tempo per rispondere, non sul virus. A me, al Popolo Italiano, del virus non importa nulla. A me, il Popolo Italiano, dovete dire che cosa farete, presto, per rendere competitive le nostre produzioni, ridurre la disoccupazione, frenare l’immigrazione.

Avete poco tempo per rispondere? Ne avete buttato via tantissimo. È un problema vostro, non mio, non del Popolo Italiano. O rispondete o siete finiti, col virus o senza.

Il Popolo Italiano

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

.

Condividi i miei articoli:



Tag: draghi, popolo italiano



Categoria: Generale