OM: Lagarde Annuncia all’ Europa la Pandemia Permanente, Finché Francia Vorrà…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Osservatore Marziano ci offre questa riflessione su una notizia apparsa nei giorni scorsi, e che riguarda non solo il nostro sventurato Paese, ma l’Europa, e i suoi padroni. Buona lettura.

Gentile dottor Tosatti. Propongo una riflessione su fatti documentati. Non su Marte, ma in casa vostra.

La Presidentessa della BCE, madame Christine Madeleine Odette Lagarde, ha annunciato agli europei che cosa devono aspettarsi per il futuro: il Covid permanente, finché la France lo vorrà.

Christine Lagarde lo ha annunciato ieri (ieri l’altro per chi legge, N.d.R.) durante la Jacobsson Lecture “Globalisation after the Pandemic”.

“LA BCE CONTINUERA’ AD AIUTARE L’ECONOMIA DELLA ZONA EURO FINCHÉ LE RICADUTE DELLA PANDEMIA RESTANO”. (Corriere della Sera, 17 ottobre 20121, pag. 30).

In pratica sono assicurate forniture di mascherine, vaccini a più dosi, Green Pass, stato di allarme, ecc., per il tempo che la Francia riterrà necessario ed il suo “rappresentante” italiano (Enrico Letta) cercherà di garantire. Vediamo perché questa notizia è significativa.

Christine Lagarde è stata direttrice del Fondo Monetario Internazionale ed è succeduta a Mario Draghi alla BCE nel 2019.

– E’ stata indagata per abuso di ufficio nell’agosto del 2011 (Christine Lagarde indagata per abuso d’ufficio, su tg24.sky.it.)

– E’ stata indagata nel giugno 2013, quando era ministra dell’economia per l’affare Tapie-Lagarde, e Le Monde trascrisse una curiosa ed inquietante lettera manoscritta (trovata durante la perquisizione in casa sua): “Serment d’allegeance”, cioè un Giuramento di Fedeltà, indirizzata al Presidente Nicolas Sarkozy, nel quale gli garantisce fedeltà e i suoi servizi.

Ma gli scrive anche di non avere ambizioni politiche personali, ma di voler solo servirlo se la guiderà… La lettre d’allégeance de Christine Lagarde à Nicolas Sarkozy, su lemonde.fr.

Ricordo anche al lettore chi è Nicolas Sarkozy. (Per il rapporto con Enrico Letta, rimando a: Il Foglio 5 maggio 2020: Così Sarkozy (con Letta) fa l’ago della bilancia nell’affaire Lagardère)

Sarkozy è stato Presidente della repubblica francese dal 2007 al 2012.

– Nel 2014 fu posto in stato d’accusa per corruzione e traffico di influenze.

– Nel 2018 fu arrestato per finanziamenti illeciti (dalla Libia ) e poi rilasciato.

– Nel 2018 fu rinviato a giudizio per sospetto di corruzione.

– Nel 2021 fu condannato a tre anni di carcere ( con condizionale )

– Nel 2021 fu condannato ad un anno di reclusione per finanziamenti illeciti.

Oggi gira con il braccialetto elettronico.

Christine Lagarde, che ha dichiarato di non avere ambizioni politiche personali, nel 2013 gli aveva giurato fedeltà. La lettre d’allégeance di Christine Lagarde à Nicolas Sarkozy, su lemonde.fr.

Enrico Letta, enfant prodige della politica italiana fu chiamato dal Presidente Macron a far parte del nuovo Comité Action Publique promosso a suo tempo da Sarkozy, di cui fece parte anche Mario Monti. (IlGiornale.it, 13 ottobre 2017 – da Huffington Post).

