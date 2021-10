Benedetta De Vito, il Tradimento nella Bibbia, e nella Chiesa di Oggi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Benedetta De Vito ci offre questa riflessione sul tradimento, questo filo rosso che attraversa tutta la Bibbia – e le umane vicende – e che spesso esercita il suo potere assassino sugli inviati di Dio, i profeti…e oggi? Buona lettura.

Avevo comperato non ricordo più dove un piccolo libro con una copertina rossa, logora, letto, si vede, molte volte, che raccontava ai bambini le storie bibliche, con lo stile cattolico fanciullo, preconciliare, semplice, cristallino, che, secondo me, è l’unico buono a capire che cosa è la nostra Santa Chiesa Cattolica.

Ma andiamo con un poco d’ordine, partendo dallo scalino più basso fino a salir in vetta. E messo il piedino nudo del risveglio sul primo rialzo, ancora freddo per la notte, dico che questo librino si intitola “La Bibbia per il bambino”. Ed è stato scritto nel 1933 da Cesare Gallina, del quale leggo che Piero Chiminelli ha scritto una biografia intitolata “Un sacerdozio raggiante” (e vorrei leggerla).

Poggio ora il piede destro sullo scalino successivo e dico che questo volumetto, pur invitante, lo avevo portato in esilio in campagna perché nella casa romana i libri quasi fanno da Parlamento chiassoso intorno a noi e vien voglia di dir loro, zitti, uno alla volta…. E la scorsa settimana, il volumetto color sangue è stato l’unico tesoro che ho riportato dalla Sabina, a parte more e prugne per far la confettura. Sul terzo gradino, a piedi uniti, e seduta sul quarto, ho cominciato a leggerlo e non mi sono staccata mai. Le storie le sapevo quasi tutte, alcune meno, altre tutte sane, ma messe così in semplice filo di collana mi davano una nuova, strana consapevolezza.

Non sono ancora giunta alla fine, ma, nei doni grandi che il Signore ha avuto la bontà di inviarmi dal cielo, c’è di certo quello dell’arciera (quale sono nell’esercito celeste di San Michele), cioè la capacità di andare diritto al tuorlo, lasciando guscio e albume da una parte. E così il dardo colpisce diritto, per così dire, il bersaglio. Il punto interrogativo: qual è la costante di tutte le storie bibliche che ho letto?

Semplice, il tradimento. Il popolo ebraico, scelto dal Signore per guidare le genti alla Verità, prima, nei suoi giudici e nei suoi re, non fa che tradirlo per inseguire gli idoli, adorare l’oro, e prostrarsi davanti a Baal, Molok. Astarte e a tutti gli idoli pagani assetati di sangue delle stragi degli innocenti. Il Signore, allora, invia i suoi uomini, cioè i profeti, i quali compiono miracoli, vivono nella grazia di Dio, ma periscono, spesso, uccisi dalla stirpe caina, che mai smette di adorare il mondo e il suo Re fasullo, cioè Satana l’Arcinemico. E il ritornello non cambia nel nostro Santissimo Vangelo.

Come raccontato dal nostro dolce Gesù nella parabola dei vignaioli, perché gli uomini, figli di Giuda, tradiscono anche il Figlio di Dio, sceso in terra, fatto uomo per redimerci dal peccato e salvarci. Messo in Croce, l’Amore risorge e nessun Erode potrà mai ucciderlo…E noi, suoi seguaci, fino allo spasimo e allo spargimento del nostro sangue (come raccontano i colori delle vesti dei consacrati più alti, cioè i principi della Chiesa che dovrebbero dare il buon esempio al gregge, cioè noi) lo adoriamo come vero Dio e vero uomo, unico Salvatore e Re dei Re.

E ora la domanda. Che cosa è e che cosa rappresenta, allora, la nostra Santa Chiesa Cattolica? La risposta è semplice e trasparente, come tutte le cose del Signore. Essa è la depositaria della vera fede nel Signore, quella che Dio offrì al popolo ebraico, che, inginocchiandosi al mondo, la abbandonò, uccidendo i suoi profeti e il suo stesso Figlio. E’ la casa dei Santi uomini che, con coraggio, nel cuore acceso d’amore, seguirono la chiamata fino a morire. Tale fede, innocente, pura, incontaminata, votata al culto della Trinità e della vera Madre celeste, nata senza peccato originale, ha resistito nei secoli, protetta dalla santa liturgia, dal latino, la lingua che, come in una teca di cristallo, la custodiva, per aver il Signore scelto Roma, la sua grandezza, la sacralità dei suoi “antiqui mores” come paladina e roccaforte della vera vita che respira nel Suo grande Mistero.

La Chiesa, vive e palpita nella grandezza dei suoi profeti prima (Elia, Eliseo, Isaia…) e dei suoi santi poi, uomini di Dio, capaci di abbandonare il mondo, voltandogli le spalle per adorare l’unica fonte di Verità e di Vita. La Chiesa che ora vacilla sotto i colpi di scure degli adoratori di Baal che siedono nei suoi più alti scranni.

Io in basso, al quinto gradino, osservando dal basso i luoghi alti dove siedono i porporati traditori, osservo e scrivo. Ora la Santa Chiesa, condotta da un falso profeta, da un finto pastore ha tradito la sua missione, inchinandosi lei pure agli idoli, dalla Pachamama, al vaccino, al vento odoroso di zolfo del globalismo e del transumanesimo.

Ha abbassato Gesù innalzando l’ecumenismo, utilizzando il nome di San Francesco, “Alter Christus”, usandolo come plastilina nelle sue mani velenose per inventarsi una religione pagana e panteista, nel culto feroce della terra madre…. I suoi pastori sono diventati sacerdoti di Baal, facendo la ruota dei pavoni, danzando oscenamente a volte davanti agli altari, intorno a colui che, senza vergogna, ha intronizzato in San Pietro la Pachamama, cambiato le parole della preghiera che Gesù ci aveva insegnato, calpestato la santa liturgia, perseguitato i santi profeti di oggi, che sono alcuni fondatori di Ordini religiosi, mandato in esilio i pastori ancora fedeli, Finto profeta, finto Papa, il presule argentino) è lì per distruggere quel che resta dell’antico patto tra Dio e i santi uomini suoi. Come Erode odia gli innocenti, come Achab adora Baal. E come i falsi re di Israele sarà schiacciato dalla potenza del Cuore immacolato di Maria.

