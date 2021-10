“Sembrerà come se il Comunismo Abbia Invaso il Mondo Intero”.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro poliedrico artigiano e scrittore Sergio Russo ci fa partecipi di una lettera sconsolata. E purtroppo ogni giorno che passa sembra sempre più difficile dare torto al suo corrispondente…Buona lettura.

§§§

«SEMBRERÀ COME SE IL COMUNISMO

ABBIA INVASO IL MONDO INTERO…»

Proprio stamani, 15 Ottobre 2021, un mio caro amico – un’ottima persona, è rumeno ed esercita la professione di sarto – avendogli telefonato per sapere a che punto era un capo di vestiario che gli avevo commissionato, mi dice che ha avuto qualche contrattempo e che mi mandava un suo messaggio personale su Telegram, ed io, avendolo aperto quasi subito, ho potuto leggere queste angosciate e desolanti parole:

Buongiorno,

Sono passati 33 anni da quando sono fuggito dalla dittatura comunista, col sogno di diventare un uomo vero anche se semplice, con poche ma giuste pretese, di diventare un sarto, avere la mia propria sartoria e rispondere in prima persona davanti ai clienti delle mie mancanze, come pure del cogliere i frutti di una buona prestazione. Ed ero sicuro che il principio della meritocrazia mi avrebbe fatto crescere… e così è stato!

Ma oggi, dopo mezza vita spesa in questa direzione, mi trovo nella situazione di venire nella mia propria bottega, costretto dagli impegni presi con i miei clienti, per lavorare di nascosto, con me solo dentro e la porta chiusa… Cioè, non posso lavorare… perché non ho il green pass e neppure voglio far nulla che venga a certificare la possibilità di accedere al mio posto di lavoro, che invece È UN DRITTO NATURALE.

Sono arrivato in Italia nel 1988 e il momento fascista era da tempo finito, anche se ho sempre sentito parlarne. Pensavo non vi fossero più… ma invece ci sono e fanno male alla società: sono un “fascio” di gente (poca) ma estremamente potente, che detta le regole del mondo. E poi vi sono tutti coloro che vi si inchinano: la disinformazione mainstream e tutti coloro che se la bevono. I veri fascisti sono loro e sono veramente disgustosi! Sono grandi, potenti, ma hanno i piedi di argilla. Spero con tutto il cuore che crollino al più presto.

Scusa per lo sfogo.

Firmato: F.

(un sarto rumeno)

Che dire, una volta di più aveva ragione la Santa Vergine – assieme a molti altri Mistici e Santi – quando Lei disse, rivolgendosi a quattro fanciulle ed apparendo a Garabandal (Spagna. 1961-65), in cui sarebbe venuto un momento che: «… sembrerà come se il comunismo abbia invaso il mondo intero.»!

Sergio Russo

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: comunismo, russo



Categoria: Generale