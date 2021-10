Rosario a Milano Domenica 17 Ottobre: Non al Duomo, ma a San Carlo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un’amica del nostro blog, Wanda Massa, ci manda questa informazione che ben volentieri condividiamo:

Per “ragioni di sicurezza” la questura ci ha imposto di cambiare la Piazza in cui si terrà il Rosario per il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria Santissima domenica 17 Ottobre 2021 alle 20:30 non più Piazza del Duomo, ma Piazza San Carlo al Corso.

