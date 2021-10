La Testimonianza da un Ospedale: Sciopero contro Green Pass senza Basi Scientifiche

Chiedo alla comunità scientifica di alzare la voce contro un provvedimento che di scientifico non ha nulla, che impedisce a persone sane di lavorare come hanno fatto in questi ultimi mesi, che ricatta studenti e lavoratori per ottenere il cedimento di chi è dubbioso o spaventato o contrario in coscienza a questi vaccini (a torto o a ragione ai fini morali di un ricatto conta poco), che discrimina tra chi ha entrate garantite come pensionati o fruitori di #redditocittadinanza e chi deve andare al lavoro per vivere dignitosamente, che, come succede nei regimi dittatoriali, mette i cittadini a controllare i loro colleghi o sottoposti, che aumenta la divisione e le tensioni sociali.