Di Bella: Venerdì 15 recita Comune del Rosario contro il Nuovo Ordine Mondiale.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra interessante rilanciare, su suggerimento di un amico del sito, questa intervista a Roma.It del prof. Di Bella, su un’iniziativa di preghiera che avrà luogo domani venerdì 15 ottobre. Buona lettura.

§§§

Dott. Di Bella: “Venerdì 15 recita comune del Rosario contro il Nuovo Ordine Mondiale”

di Anna Mirabile

L’intervista esclusiva al Dottor Di Bella: “La tirannia che viviamo era stata profetizzata da Giovanni Paolo II”

Quando il governo tradisce il popolo insieme a una consistente fetta della classe medica, a una rilevante parte della chiesa e a una grande porzione dei media; quando la democrazia appare in pericolo e il disagio sociale è in aumento, il bisogno di alzare gli occhi al cielo per chiedere aiuto al divino diventa più forte. Questa la posizione di molti cattolici che oggi sentono il bisogno impellente di riunirsi a pregare.

Un Rosario comune contro il Nuovo Ordine Mondiale

Alcuni circoli, organizzazioni di ispirazione cattolica, sacerdoti e medici hanno organizzato per il 15 ottobre, una comune recita del Santo Rosario, ognuno da casa propria.

Fra i promotori dell’iniziativa troviamo il Dottor Giuseppe Di Bella, medico e ricercatore, Presidente dell’omonima Fondazione – Onlus per lo studio e il trattamento delle patologie neoplastiche e degenerative (www.metododibella.org).

L’intervista al dottor Giuseppe Di Bella

Dottor Di Bella a chi in particolare rivolgete l’invito di partecipare a questa preghiera collettiva nel nome di Cristo? Cosa bisogna fare per unirsi alla catena di preghiere?

‘’Invitiamo quanti condividono con noi valori, Finalità, Ideali e Fede ad associarsi al Santo Rosario’’

‘’Il Rosario ha inizio alle 16. Possiamo coordinarci per recitarlo contemporaneamente on line, ognuno dove crede e può, in contrasto e riparazione della crescente esibizione di simbologie sataniche a Roma, come la “Porta dell’inferno” esposta nelle scuderie del Quirinale proprio a partire da quella data. Giorno in cui fra l’altro si calpesta il diritto al lavoro con il green pass.’’

Il 2021 è stato proposto dalla cultura come l’anno di Dante Alighieri. Le sembra che il simbolo prescelto sia poco felice in un momento come questo?

‘’E’ il simbolo, l’insegna, perfettamente coerente, degna rappresentazione, dei circoli di potere, che hanno pianificato e stanno perseguendo l’annientamento dell’Italia.

Pregheremo che Dio liberi al più presto la nostra Nazione dal potere satanico sempre più invadente e oppressivo che la controlla. Uniti in spirito. Anche con alcuni sacerdoti . ‘’

La tirannia profetizzata da Giovanni Paolo II

Cosa ci troviamo a dover fronteggiare?

‘’La più pericolosa e disumana tirannia, profetizzata dal Pontefice San Giovanni Paolo II, quando ha previsto e condannato “ Il nuovo totalitarismo globale” come la più grave e letale sciagura per l’umanità “ peggiore di tutte le dittature del passato.

Questo Nuovo Ordine Mondiale, considera ormai anche Gesù Cristo, un pericoloso sovversivo.’’

Il verbo e la fede sono potenti e inarrestabili?

‘’Da sempre e per sempre, più di ogni forza umana ( Lepanto docet).

Possono bloccare elezioni e manifestazioni spontanee e popolari, inquinandole, secondo una nota tecnica con infiltrati e provocatori che portino acqua al loro mulino, ma non possono fermare la preghiera. Non ci sono precedenti nella storia dell’umanità, nella medicina, nelle istituzioni sanitarie che abbiano imposto linee terapeutiche autoritarie, coercitive, totalmente destituite di qualsiasi senso comune, logica, razionalità, etica, come la tristemente nota ‘Tachipirina e vigile attesa’ “.

La ridicolizzazione e diffamazione del Metodo Di Bella

Ci sono altri aspetti che l’hanno oltraggiata come medico e come uomo ?

‘’Da sempre diffamano il MDB e disinformano sulle sue basi scientifiche e riscontri clinici , ma il Metodo Di Bella si sta espandendo a livello internazionale con sempre maggiori conferme nelle banche dati biomediche internazionali .’’

Lo stesso accade anche oggi con medici altamente qualificati?

‘’Non ci sono precedenti nella storia della medicina di istituzioni sanitarie e circoli di potere collegati che abbiano demonizzato, ridicolizzato farmaci ampiamente certificati e documentati nella letteratura relativamente all’efficacia e tollerabilità, come quelli prescritti con documentato successo dai medici di Ippocrateorg ,di Terapia domiciliare Covid 19 e di tanti altri medici che li hanno prescritti con regolari riscontri positivi.

Non ci sono precedenti di medici diffamati dal coro del mainstream di regime, vilipesi e minacciati, per aver applicato la medicina basata sull’evidenza (EBM), avere salvato vite, per le dichiarazione sull’etica medica di Helsinki e sul giuramento di Ippocrate. Non erano mai giunti a offendere pubblicamente , ridicolizzare premi Nobel come Tasuku Honjo, Luc Montagnier, contestando le indicazioni cliniche dell’Ivermectina che erano valse nel 2015 il Nobel a William C. Campbell,e Satoshi Ōmura. L’elenco di eminenti ricercatori e scienziati oltraggiati non finisce qui. Potrei citare Raoul Didier, Tarro, De Donno, Robert Malone, architetto della piattaforma del vaccino mRNA che ha messo in guardia contro le gravi controindicazioni.’’

Mai prima d’ora una vaccinazione sui soggetti guariti

Nessuno aveva mai detto fra l’altro a un paziente guarito da una malattia di vaccinarsi per quella medesima patologia?

‘’No, in quanto, tranne in rarissime eccezioni, i germi inducono un’immunità sterilizzante e permanente. I circoli di potere che compongono il nuovo ordine mondiale stanno imponendo una dittatura terapeutica e politica pianificata con largo anticipo, controllando ogni ordine e grado delle gerarchie e istituzioni sanitarie, le carriere ospedaliere e universitarie. Impongono terapie geniche sperimentali impropriamente definite vaccini (non testate, né studiate secondo i tempi, modalità, canoni e procedure che regolano l’autorizzazione degli stessi,). Non solo scarsamente e temporaneamente efficaci, ma causa di non rari eventi avversi in alcuni casi anche fatali. Questi eventi con ogni mezzo sono regolarmente occultati, censurati, nascosti, in tutte le forme di comunicazione mediatica e dall’informazione asservita. Gli eventi avversi, anche letali, sono regolarmente, invariabilmente derubricati dal rapporto causale col vaccino.’’

Una strategia pianificata a tavolino secondo lei?

‘’Questi signori sono perfettamente consci e consapevoli della scarsa , temporanea utilità e potenziale tossicità dei farmaci che impongono con un terrorismo mediatico ossessivo, con ricatti, intimidazioni, minacce, diffide. In base a questi dati inconfutabili è ovvio, facilmente intuibile, che non perseguono certamente la salute e la vita, ma inconfessabili interessi e abietti fini. Questo Nuovo Ordine Mondiale è una dittatura, un potere globale degenerato e degenerante, corrotto e corruttore, caratterizzato dalla totale assenza di contenuti etici, valori morali, rispetto umano, dalla diabolica capacità di falsificare, uccidere impunemente, ricattare, ingannare, creare una vastissima rete di plagiati, irretiti e collusi.’’

La salvezza nella Verità e nella Fede

Come possiamo salvarci ?

‘’Solo un’azione unitaria, convinta, decisa e coordinata delle forze sane, di quanti vivono una Fede cristiana, condividono onestà intellettuale, valori morali, finalità etiche, può annientarla. Questa dittatura globale è caratterizzata dal totale disprezzo della dignità umana e dei diritti fondamentali. La sua intima, profonda essenza, e ben dissimulata natura satanica, si manifesta ed evidenzia in una capacità criminale che trascende ogni limite, perversione, perfidia, con una carica di odio omicida profonda , rabbiosa , illimitata, contro Dio e l’uomo, sua creatura, Contro la Verità e la Vita.’’

Perché ci sono tante divisioni?

‘’Costoro riescono a trasmettere rancore. Questa rabbia viscerale viene testimoniata dai loro adepti, corrotti , irretiti , inebetiti e ipnotizzati dalla continua, ossessiva, maniacale disinformazione dei loro falsari a libro paga. Quanti sono collusi o ingannati sul vaccino sono sobillati, caricati di odio verso chi rifiuta coscientemente e consapevolmente un farmaco sostanzialmenteinutile e potenzialmente tossico. Il massimo, unitario, coordinato, deciso impegno di quanti si oppongono a questo crimine contro l’umanità sarà pertanto sterile di risultati, se disgiunto dalla preghiera, dall’invocazione dell’intervento divino, il solo che possa salvare la civiltà e l’umanità dal pericolo più tragico della sua storia. Un’analisi coraggiosa, vera, precisa, documentata, completa, chiarificatrice, delle reali finalità di questo inganno globale nel videomessaggio di Monsignor Viganò, che raccomando a tutti di ascoltare con la massima attenzione e diffondere col massimo impegno per la gravità del momento che viviamo:

(https://www.youtube.com/watch?v=q-zIGt8btng&t=1287s)

Il giudice Giorgianni, autore del celebre libro ‘’ Una strage di Stato’’ sul covid invoca una nuova Norimberga. Ci arriveremo? ‘

‘’Se ci coordineremo col massimo e continuativo impegno e uniremo le nostre iniziative ad un’incessante preghiera, raggiungeremo questo traguardo.’’

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: 15 ottobre, di della, green pass, rosario



Categoria: Generale