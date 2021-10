Lepanto, a Milano Sabato 23 Ottobre: Commemorazione della Battaglia.

Dott. Julio Loredo:

Dott. Federico Catani:

Dott. Ivo Musajo Somma:

Prof. Massimo de Leonardis:

Coordina l’Avv. Rotale Diego Zoia, Presidente della Fondazione Cajetanus.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA

ATTENZIONE! Essendo Palazzo Cusani Zona Militare, occorre comunicare il proprio nominativo e quello di eventuali accompagnatori (Cognome e Nome per esteso) entro il giorno 20 Ottobre inviando una mail a: info@lombardoveneto.eu

Per l’ingresso portare con se un valido documento d’identità da presentare al posto di guardia. Si rammenta che l’accesso è soggetto alla presentazione di Green Pass e nelle modalità previste per l’emergenza COVID 19 (uso della mascherina, ecc); i Signori sono tenuti ad un abbigliamento formale adeguato al Circolo.

CONVIVIO

PER CHI LO DESIDERASSE, come tradizione, al Convegno seguirà un Convivio. Le prenotazioni (entro il 20 Ottobre) dovranno necessariamente contenere il nominativo di ogni partecipante. La quota di partecipazione, da versare necessariamente al momento della prenotazione è prevista in € 40 pro capite.

Modalità di prenotazione:

1) Inviare una email con i nominativi di ogni partecipante all’indirizzo info@lombardoveneto.eu

2) Verrà inviata via mail una richiesta di pagamento via PayPal (domandare per eventuale alternativa).

3) La prenotazione verrà tenuta in conto solo all’avvenuto saldo della quota. Non è possibile pagare in loco.

§§§