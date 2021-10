Nobile: le Provocazioni Violente sono La Vitamina dei Governi in Crisi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha mandato questo breve commento a quello che sta accadendo, e in particolare al ruolo che definire vergognoso è dir poco giocato dai grandi giornali e dalla televisione di regime nel cercare di criminalizzare la civile pacifica protesta di centinaia di migliaia di persone contro una norma anti-costituzionale e discriminatoria. Mentre la polizia non impediva a personaggi sotto controllo e in sorveglianza, ben noti a loro, di arringare la folla e di compiere azioni illegali, lanciava lacrimogeni e caricava i normali pacifici manifestanti, giornalisti compresi. E c'è chi posta foto nomi e fotografie di elementi della Polizia che agivano come infiltrati nella folla. Un copione classico.

SNIPER

Chi ha decine di primavere sulle spalle sicuramente ricorda come è stato ucciso il presidente americano John Fitzgerald Kennedy, i più giovani l’avranno visto nel film JFK – Un caso ancora aperto di Oliver Stone. Parlo di questo fatto perché rappresenta il classico crimine di Stato in cui, dopo quasi sessant’anni, non si conoscono i nomi degli artefici. Di fatti simili, più o meno dirompenti politicamente, sono accaduti e accadono in tutto il mondo e in Italia.

Ho fatto questa breve premessa per dire due parole sui fatti avvenuti a Roma sabato 9 ottobre, durante le pacifiche e straordinarie manifestazioni contro il covid pass. Vedendo i filmati trasmessi da RAI 1 che mostravano i “fascisti” all’attacco, ho pensato all’assalto al Campidoglio di Washington avvenuto il 6 gennaio 2021. Lì erano trumpiani, a Roma fascisti (che per i media sono la stessa cosa). Il tutto era curato nei minimi particolari. Facinorosi tatuati, rasati a zero e abbigliati come si conviene nelle grandi occasioni in cui smartphone e TV sono presenti.

Stranamente al Capitol Hill la polizia non ha mosso un dito quando i violenti aprivano le porte. Anzi alcuni agenti hanno gentilmente aperto le transenne che circondavano l’ingresso https://theworldnews.net/it-news/il-video-degli-agenti-di-polizia-che-lasciano-passare-gli-assalitori-di-capitol-hill

Una volta entrati i manifestanti si limitavano a guardarsi attorno e a parlare tra di loro. A un certo punto un poliziotto in borghese ha sparato, ammazzandola sul colpo, Ashli Babbitt, veterana dell’aeronautica fedele al Presidente Trump. La donna era armata? Incitava la folla? Stava abbattendo la sede governativa? No, parlava con un gruppo di amici. Ma doveva scapparci il morto perché i fatti dovevano sdegnare la massa. Senza morti oggi non si producono nemmeno i cartoni animati. Per colpire l’immaginazione dei beoti sono necessari sangue, violenza e fascismo. Mai il comunismo perché moralmente superiore.

Tutto quanto è accaduto al Capitol Hill è casuale? No. Niente è casuale, soprattutto quando i fatti diventano un boomerang per i contestatori.

A Roma, come sappiamo dalla cronaca https://www.youtube.com/watch?v=9GFsO5IK3S0, tra i facinorosi erano infiltrati alcuni agenti. Per fortuna non hanno sparato come è successo al Parlamento americano, forse perché, per svariati motivi, i “fascisti” facevano il lavoro voluto da certi interessati:

1) Dimostrare che i no covid pass sono fascisti e violenti.

2) Intimidire il popolo che il prossimo 15 ottobre manifesterà nuovamente contro la vergognosa e anticostituzionale legge del covid pass.

3) Dopo le violenze sarà più comprensibile – almeno ai milioni di beoti tv dipendenti – un controattacco violento delle forze dell’ordine.

4) Per sviare i veri problemi che creeranno i covid pass.

Infatti nelle prime pagine delle reti tv e delle pravde italiane hanno parlato della sede CGIL devastata. Ma lì lavorano anche il sabato? Comunque il PM italiano Mr. Io so’ io e voi non siete un c… ha colto l’occasione per fare una passerella, con tanto di cameramen a seguito, alla sede CGIL per abbracciare il segretario generale Maurizio Landini. Bingo!

Morale della favola. Le manifestazioni violente rappresentano le principali vitamine utilizzate dai governi in crisi. Chi vuole veramente dare uno scossone al Sistema utilizza i metodi della mafia, delle Brigate Rosse e, i più raffinati e scaltri, degli sniper americani. Storia docet.

Agostino Nobile

