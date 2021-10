No es otra Iglesia, sino una Iglesia diferente. ¿Qué quiere decir el Papa?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, nos disponíamos a comentar las palabras pronunciadas ayer por el Pontífice reinante en la apertura del Sínodo, cuando leímos la reflexión escrita por Vik van Brantegem en Korazym.org y pensamos que difícilmente podríamos haber expresado mejor esos pensamientos, interrogantes y sentimientos. Feliz lectura.

Hoy, 9 de septiembre de 2021, abriendo el momento de reflexión sobre el camino sinodal en cuyo centro está la identidad de una “Iglesia de cercanía”, que “parta de la escucha y de la participación de todo el Pueblo de Dios”, el papa Francisco ha dicho: “No hay que hacer otra Iglesia, hay que hacer una Iglesia diferente”.

Me desecharán como “antiguo”, “tradicionalista” y “rígido”, pero paciencia, tendré un motivo: es que nací y crecí en una Iglesia que parte de la escucha de la Palabra de Dios y del seguimiento de Jesús en la Fe -del Señor que es el Camino, la Verdad y la Vida- de todo discípulo. En esta Iglesia católica en la que nací y crecí, en la que vivo por gracia de Dios, también me gustaría morir, cuando el Altísimo decida que será el momento de volver a casa. No en “otra Iglesia” o en “una Iglesia diferente” (por hacer).

Para entender -o al menos esforzándome en entender- lo que el Papa dijo o, más exactamente, lo que quiso decir, pretendió transmitir, etc. (que yo no entendí), consultemos a la Enciclopedia Treccani. Mientras las palabras sigan teniendo su significado, este es el camino y no tratar de investigar la mente inescrutable (que no puede ser indagada por la razón, es decir, impenetrable) de un amante de lo arcano, provocando la habitual confusión en el Pueblo de Dios.

Otro

1. Adjetivo indefinido:

1. a. Distinto, diferente de la persona o cosa nombrada antes o a la que se alude tácitamente

1. b. Restante, rimanente (in questo caso, è sempre preceduto dall’articolo determinato). Que permanece, (en este caso, siempre va precedido del artículo definido).

2. En determinación temporal:

2. a. Pasado, anterior, o incluso anterior a lo anterior

2. b. Futuro próximo

3. a. Uno más (agregado al primero o a los anteriores).

3. b. Uno nuevo, un segundo (igual o similar al primero).

3. c. Próximo y nuevo al mismo tiempo.

Diferente

1. Adjetivo propio: orientado en otra dirección (en sentido propio) y que sigue caminos diferentes; que tiene propósitos distintos; en consecuencia, también ajeno, lejano (en sentido figurado), de ahí las significaciones más comunes:

1. a. Lo que no es ni igual ni semejante, que difiere por naturaleza, apariencia, cualidad de otro objeto, o que incluso es otra cosa (por eso se distingue como diferente, en cuanto la diferencia puede ser también parcial y por aspectos únicos, a veces mínimos, mientras que la diversidad es mayoritariamente total). En matemáticas, el símbolo gráfico correspondiente a la expresión “diferente de” está constituido por el signo de lo igual cortado por una raya diagonal, que representa la negación del símbolo de igualdad.

1. b. Variedad de personajes o acontecimientos (literarios). Con esta acepción se suele anteponer al sustantivo.

1. c. Insólito, singular, extraño, bizarro (literario).

2. Adjetivo con nombres colectivos, especialmente en plural, cuando se antepone al sustantivo, indica multiplicidad más que la universalidad. Lo que distingue este significado de lo que es más común es sobre todo la posición, en el sintagma, del adjetivo con respecto al sustantivo. Compárese, de hecho, el diferente valor de locuciones como diferentes especies, diferentes lugares, por diferentes motivos.

3. Persona que, por algún aspecto, carácter o manifestación, va más allá de lo que tradicionalmente se considera la condición “normal”.

Probablemente, el Papa utilizó la palabra “otro” en el sentido 1.a. [diferente] y la palabra “diferente” en el sentido 1.a. [que no es igual ni similar, que difiere por naturaleza, apariencia, calidad de otro objeto, o que incluso es otra cosa (por eso se distingue de diferente, en cuanto la diferencia puede ser también parcial y por aspectos únicos, a veces mínimos, mientras que la diversidad es mayormente total].

Obviamente, al ser su mente peronista, por definición, impenetrable, no se descarta que haya querido decir otra cosa o algo diferente… No sabría. También podría haberse referido a la al significado 3.c. por otro [próximo y nuevo al mismo tiempo] y al significado 3. Por diferente [la Treccani especifica que se utiliza “también como eufemismo de homosexual”].

Por último, desde niño me han enseñado a creer en “la Iglesia, santa, católica y apostólica” -como recitamos en la profesión de fe de los cristianos, el Credo de Nicea-Constantinopla- y no tengo necesidad de tener “otra Iglesia” y no pienso cooperar ni por un momento para “hacer una Iglesia diferente”. Muchos lo han intentado en los dos milenios de vida de la Iglesia de Jesucristo y no siento la necesidad de seguir otra herejía.

Postscriptum

Y que a nadie se le ocurra decir que escribo aquí por el “gusto de criticar”. Aquí no estamos hablando de una broma, sino de la salus animarum suprema lex [la salvación de las almas es la ley suprema]. Este es el fundamento no sólo del Derecho canónico, sino sobre todo de la vida espiritual de todo bautizado.

Publicado originalmente en italiano el 10 de octubre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/10/non-unaltra-chiesa- ma-una-chiesa-diversa-che- cosa-vuole-dire-il-papa/

