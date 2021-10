Di Sistema o di Rottura? Traditi da M5S e Lega, Milioni di Voti in Libertà

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo editoriale scritto da don Samuele Cecotti sul settimanale diocesano di Trieste a commento del primo turno elettorale. Interessante perché quello che scrive don Cecotti è agevolmente trasferibile a livello nazionale, dove lo smascheramento del Movimento 5Stelle come forza di disturbo di uno scontento diffuso, e le sciagurate scelte politiche della Lega dall’altro hanno rimesso in libertà larghe fasce di elettorato, che si sente – giustamente – tradito e che non vede in quei partiti chi voglia opporsi a misure illiberali totalitarie crescenti. Buona lettura, in attesa di sviluppi futuri…

§§§

Domenica e lunedì̀ si è votato in im- portanti città italiane, tra cui Trieste, e l’esito elettorale ci consente ora una valutazione delle dinamiche politiche fotografate dalle urne.

Da queste votazioni emergono due dati su tutti con innegabile evidenza: 1) l’altissima astensione; 2) la débâcle di Lega e M5S.

La metà degli aventi diritto al voto ha scelto di non recarsi alle urne. Quindi l’esito elet- torale è stato determinato da una minoranza. Puniti dal voto le due forze, M5S e Lega, trionfatrici delle ultime politiche. Il M5S a guida Conte pare sul punto di scomparire (nella nostra Trieste, ad esempio, il M5S è stato ampiamente superato dal neonato Movimento 3V, capace di raccogliere quasi il 5% su posizioni dichiaratamente no-vax), la Lega conserva, invece, ancora una significativa massa di voti ma, rispetto alle europee del 2019, il consenso è più che dimezzato. Ad uscirne malconce sono dunque due forze politiche di chiara matrice populista ac- comunate dall’essersi convertite a forze di maggioranza del governo Draghi. La parabola discendente del M5S è, a dire il vero, più antica risalendo già ai governi Conte. Non così la Lega, da anni in costante crescita di consensi sino alla svolta moderato-centrista con Draghi. Una simile emorragia di voti non sorprende. A beneficiare del voto dei leghisti delusi è certamente FdI, il partito guidato dalla Meloni erede di Msi-An, ma soprattutto si ingrossa il mare del non-voto.

La massa di elettori che questa volta ha scel- to di non recarsi alle urne è composta in gran parte da grillini e leghisti delusi e sfiduciati, convinti ormai che nessuna forza partitica voglia rappresentare le idee in cui credono, idee alternative (da sinistra o da destra) al

consenso convergente delle forze di governo su una piattaforma moderato-centrista-euro- peista. Non è marginale neppure il giudizio sull’emergenza covid, la campagna vaccinale, il green-pass, etc.

La batosta elettorale subita da Lega e M5S, unita alla massiccia astensione, apre spazi enormi di agibilità̀ politica per soggetti parti- tici, già esistenti o di nuova fondazione, che si pongano come interpreti di quelle istanze populiste-sovraniste e anti-sistema che molti italiani riconobbero in Lega e M5S ma che ora non riconoscono più.

Che spazio hanno i cattolici in un simile quadro? Ebbene, due sono le opzioni: i cattolici possono volersi interni alla compagine attua- le di governo esprimendo una cultura politi- ca moderato-europeista (con lievi sfumature progressiste o conservatrici), è la via scelta dai cattolici democratici del Pd e dai cattolici liberali di FI e dei diversi cespugli centristi. Ideologicamente, volendo fare un parallelo atlantico, è il cattolicesimo dei Dem USA, è il cattolicesimo di Biden.

Oppure i cattolici possono tentare la via del sovranismo identitario cercando di guidare l’opposizione come forza ideale alternativa al moderatismo europeista, ponendo nuova- mente in testa all’agenda politica questioni come l’identità cristiana, la sovranità nazio- nale, la difesa della vita e della famiglia, la natalità, la libertà educativa, la piccola pro- prietà privata e la libertà d’impresa da difen- dere contro l’invadenza dello Stato. È ciò che avviene negli USA dove il trumpismo, ormai consolidato come egemonico nel campo repubblicano, è sempre più̀ connotato da un protagonismo cattolico militante, si veda la galassia dei media cattolici pro-Trump e l’astro nascente del GOP Ron De Santis.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cecotti, lega, mov 5 stelle



Categoria: Generale