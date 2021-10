Aquí está el vídeo del arzobispo Viganò en la Piazza del Popolo en español.

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, gracias a la amabilidad de nuestros hermanos de Adoración y Liberación podemos ofrecer a las personas de habla hispana el vídeo del arzobispo Carlo Maria Viganò emitido en la Piazza del Popolo de Roma a las decenas de miles de personas que se manifestaban contra el Pase Verde. Disfruta escuchando.

“Cientos de miles de personas manifiestan su oposición a la instauración de una tiranía mundial. Millones de ciudadanos de todas las naciones, en medio del silencio ensordecedor de los medios de comunicación, gritan su no: no a la locura pandémica, no a los confinamientos, a los toques de queda, a la imposición de las vacunas, a los pasaportes sanitarios y al chantaje de un poder totalitario esclavizado por la élite [globalista]. Han pasado casi dos años desde el comienzo de esta pesadilla planetaria.

Hemos aceptado que nos quiten un trozo de libertad, paso a paso.

Nos han impedido incluso visitar a nuestros familiares moribundos en el hospital…”.

