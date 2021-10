Viganò: los verdaderos violentos están dentro de las instituciones. Es una tiranía global

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, es un gran placer ofrecerles el vídeo presentado ayer durante la manifestación en la Piazza del Popolo, vergonzosamente criminalizada por los grandes diarios, cada vez más servidores abyectos de un régimen sórdido. Que disfruten al escucharlo. Hemos transcrito las primeras líneas…

§§§

Cientos de miles de personas manifiestan su oposición a la instauración de una tiranía mundial. Millones de ciudadanos de todas las naciones, en medio del silencio ensordecedor de los medios de comunicación, gritan su no: no a la locura pandémica, no a los confinamientos, a los toques de queda, a la imposición de las vacunas, a los pasaportes sanitarios y al chantaje de un poder totalitario esclavizado por la élite [globalista]. Han pasado casi dos años desde el comienzo de esta pesadilla planetaria.

Hemos aceptado que nos quiten un trozo de libertad, paso a paso.

Nos han impedido incluso visitar a nuestros familiares moribundos en el hospital…