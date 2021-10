Viganò: i Veri Violenti Sono Dentro le Istituzioni. È una Tirannide Globale

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con grande piacere vi proponiamo il video presentato ieri durante la manifestazione di piazza del Popolo, criminalizzata in maniera vergognosa dai grandi giornali, sempre più servi abietti di un regime squallido. Buon ascolto. Ne abbiamo trascritto le righe iniziali…

§§§

Centinaia di migliaia di persone manifestano la propria opposizione all’instaurazione di una tirannide globale. Milioni di cittadini di ogni nazione nel silenzio assordante dei media gridano il proprio no: non alla follia pandemica, no ai lockdown, ai coprifuoco, all’imposizione delle vaccinazioni, ai passaporti sanitari, ai ricatti di uj potere totalitario asservito alle élite. Sono trascorsi quasi due anni dall’inizio di questo incubo planetario.

Abbiamo accettato di farci sottrarre un pezzo di libertà, passo dopo passo.

Ci hanno impedito di visitare addirittura i parenti moribondi in ospedale…

§§§

