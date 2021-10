Studio del Journal of Epidemiology: i Paesi più Vaccinati hanno più Contagi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante, mentre continuano le menzogne da parte del Governo e dei mezzi di informazione asserviti e probabilmente comprati dal regime offrirvi nella nostra traduzione questo articolo apparso su The Defender, negli Stati Uniti e che fa riferimento a uno studio peer-reviewed di una rivista specialistica. Il martellamento propagandistico è stato ed è di tali proporzioni da impedire a molte persone di pensare e valutare con lucidità; ma ogni giorno che passa mette in luce comportamenti che potrebbero essere giudicati moralmente criminali, in particolare nella cura precoce e nella terapia immediata della malattia, mentre tutto fa pensare che le cure siano state volutamente ignorate per non ostacolare la macchina miliardaria del siero (per altro ampiamente inefficace…). Vi riportiamo ieri questa breve notizia apparsa su Libero, diventato con Sallusti il foglio più inoculatole del mondo:

Un focolaio importante all’ospedale di Israele. È accaduto nonostante l’uso delle mascherine e dei vaccini contro il coronavirus. Il caso del Meir Medical Center secondo lo studio pubblicato dall’Eurosurveillance, la rivista europea sulla sorveglianza, l’epidemiologia, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, è emblematico. Tutto è accaduto quando un anziano paziente in dialisi ha contratto il Covid-19 senza però essere testato. L’uomo ha contagiato altre 41 persone tra pazienti, personale ospedaliero (che indossava la mascherina) e familiari. Di questi 39, ossia il 96 per cento, erano completamente vaccinati da oltre cinque mesi.

Che ne pensate? Che il siero funziona? Se sì, avete una fede granitica…Buona lettura, e diffusione. Con la stampa “indipendente” nelle condizioni in cui si trova, per non parlare delle televisioni, l’arma di informazione deve essere il samizdat digitale…Come in Unione Sovietica, quando c’erano loro.

Uno studio pubblicato il 30 settembre nell’European Journal of Epidemiology Vaccines, sottoposto a peer review, non ha trovato “nessuna relazione discernibile” tra la percentuale di popolazione completamente vaccinata e i nuovi casi di COVID.

Infatti, lo studio ha trovato che le nazioni più completamente vaccinate avevano il più alto numero di nuovi casi di COVID, in base all’analisi dei ricercatori dei dati emergenti durante un periodo di sette giorni a settembre.

Gli autori hanno detto che l’affidamento unico alla vaccinazione come strategia primaria per mitigare COVID-19 e le sue conseguenze negative “deve essere riesaminato”, soprattutto considerando la variante Delta (B.1.617.2) e la probabilità di varianti future.

Hanno scritto:

“Altri interventi farmacologici e non farmacologici potrebbero aver bisogno di essere messi in atto insieme all’aumento dei tassi di vaccinazione. Tale correzione di rotta, soprattutto per quanto riguarda la narrativa politica, diventa fondamentale con l’emergere di prove scientifiche sull’efficacia dei vaccini nel mondo reale”.

Come parte dello studio, i ricercatori hanno esaminato la relazione tra la percentuale di popolazione completamente vaccinata e i nuovi casi di COVID in 68 paesi e 2.947 contee statunitensi che avevano una seconda dose di vaccino, e i dati disponibili sui casi di COVID.

Per i sette giorni precedenti il 3 settembre, i ricercatori hanno calcolato i casi COVID per milione di persone per ogni paese, così come la percentuale di popolazione completamente vaccinata.

(Relazione tra i casi per 1 milione di persone (ultimi 7 giorni) e la percentuale di popolazione completamente vaccinata in 68 paesi al 3 settembre 2021)

In particolare, Israele, con più del 60% della sua popolazione completamente vaccinata, ha avuto i più alti casi di COVID per 1 milione di persone durante il periodo di sette giorni.

Islanda e Portogallo, con più del 75% della loro popolazione completamente vaccinata, hanno avuto più casi di COVID per 1 milione di persone rispetto a paesi come il Vietnam e il Sudafrica, dove solo il 10% circa della popolazione è completamente vaccinata.

Nelle contee statunitensi, la media dei nuovi casi di COVID per 100.000 persone durante il periodo di sette giorni è stata simile per tutte le categorie di percentuale di popolazione completamente vaccinata.

(Percentuale di contee che hanno avuto un aumento di casi tra due periodi consecutivi di 7 giorni per percentuale di popolazione completamente vaccinata in 2947 contee al 2 settembre 2021)

I ricercatori hanno trovato una sostanziale variazione di contea nei nuovi casi di COVID all’interno delle categorie della percentuale di popolazione completamente vaccinata. Sembra anche che non ci fosse una segnalazione significativa di casi COVID in diminuzione nelle contee in cui una percentuale più alta della popolazione era completamente vaccinata.

Delle prime cinque contee con la più alta percentuale di popolazione completamente vaccinata (99,9% – 84,3%), i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ne hanno identificate quattro come contee ad “alta” trasmissione.

Tre delle quattro contee classificate come ad “alta” trasmissione avevano tassi di vaccinazione completa del 90% o più. Al contrario, delle 57 contee classificate come a “bassa” trasmissione dal CDC, 15 avevano tassi di vaccinazione completa del 20% o inferiori.

I risultati non hanno mostrato alcuna associazione discernibile tra i casi di COVID e i tassi di piena vaccinazione quando è stato considerato un ritardo di un mese, per tenere conto del periodo di 14 giorni necessario perché un vaccino sia considerato efficace.

Gli autori hanno suggerito che una correzione della narrativa politica è giustificata, poiché l’aumento dei tassi di vaccinazione non è sufficiente. “Tale correzione di rotta, soprattutto per quanto riguarda la narrativa politica, diventa fondamentale con l’emergere di prove scientifiche sull’efficacia dei vaccini nel mondo reale”, hanno scritto.

Gli autori hanno citato i dati del Ministero della Salute in Israele che mostrano che l’efficacia di due dosi del vaccino COVID di Pfizer contro la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è stata riportata al 39% – sostanzialmente inferiore all’efficacia del 96% riportata nella sperimentazione.

Le ricerche emergenti mostrano anche che l’immunità derivata dal vaccino COVID della Pfizer potrebbe non essere forte come l’immunità naturale acquisita attraverso l’infezione.

Un declino sostanziale dell’immunità dai vaccini mRNA sei mesi dopo l’immunizzazione è stato anche segnalato insieme a un numero crescente di casi di rottura tra i vaccinati completi, hanno detto i ricercatori.

Gli autori hanno detto che stigmatizzare le popolazioni sui vaccini può fare più male che bene, e gli sforzi di prevenzione non farmacologica deve essere rinnovato per imparare a vivere con COVID “nello stesso modo in cui continuiamo a vivere 100 anni dopo con varie alterazioni stagionali del virus dell’influenza 1918”.

Casi di rottura significativamente sottovalutati mentre la FDA rivede i dati dei richiami

Il numero di persone vaccinate che risultano positive al COVID è in aumento, e i medici dell’Ohio stanno riportando più casi di sfondamento nei sistemi ospedalieri.

Tuttavia, solo alcuni tipi di casi di svolta COVID sono segnalati sia a livello statale che federale, lasciando i pazienti con casi lievi sotto segnalati.

“Stimiamo che la situazione reale sia da due a 10 volte più positiva di quella riportata”, ha detto il dottor David Margolius, direttore di divisione di medicina interna al MetroHealth di Cleveland.

“È ancora raro, ma ricevo una dozzina di casi positivi al COVID al giorno nel mio cestino, e di solito tre o quattro di loro sono stati vaccinati”, ha detto Margolius.

Il Dipartimento della Salute dell’Ohio e il CDC riportano solo casi di rottura in pazienti che richiedono il ricovero in ospedale, o casi che hanno portato alla morte.

Il CDC ha detto che ha fatto il cambiamento in maggio per “massimizzare la qualità dei dati raccolti sui casi di maggiore importanza clinica e pubblica”.

A partire dal 27 settembre, il CDC ha ricevuto rapporti da 50 stati e territori degli Stati Uniti su 22.115 pazienti con infezione da vaccino COVID che sono stati ricoverati in ospedale o sono morti.

Il CDC ha detto che il numero di infezioni da vaccino COVID riportate all’agenzia sono un sottoconteggio di tutte le infezioni da SARS-CoV-2 tra le persone completamente vaccinate, specialmente delle infezioni asintomatiche o lievi.

Inoltre, la sorveglianza nazionale si basa sulla segnalazione passiva e volontaria, e i dati non sono completi o rappresentativi, secondo il CDC.

I funzionari sanitari del Massachusetts, martedì, hanno segnalato quasi 4.000 nuovi casi di rottura nell’ultima settimana, e altri 46 decessi, secondo la NBC Boston.

Nell’ultima settimana, sono stati segnalati 3.741 nuovi casi di penetrazione, con 125 persone vaccinate in più ricoverate.

Questo porta il numero totale di casi di rottura nel Massachusetts a 40.464 – su 4,63 milioni di persone vaccinate – e il numero di morti tra le persone con infezioni di rottura a 300.

Secondo il Vermont Daily Chronicle, che ha citato le statistiche del Dipartimento della Salute del Vermont, il 76% dei decessi per COVID nello stato nel mese di settembre erano casi di rottura, con solo otto dei 33 cittadini che sono morti non erano vaccinati.

A partire da martedì, l’88% di tutti i Vermonters idonei di età pari o superiore ai 12 anni è stato vaccinato con almeno un’iniezione.

Il portavoce del Dipartimento della Salute Ben Truman ha detto che la maggior parte delle vittime della “svolta” del vaccino erano anziani. Poiché sono stati tra i primi vaccinati, gli anziani del Vermont “hanno avuto più tempo per diventare potenzialmente un caso di sfondamento del vaccino”, ha detto.

Secondo il Washington Post, il dottor Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della U.S. Food and Drug Administration (FDA), ha detto che i dati aggiornati di martedì potrebbero essere un caso forte a sostegno di tutti i 18 e più anziani che hanno diritto ai richiami del vaccino COVID, ma l’agenzia dovrà vedere se i suoi consulenti esterni sono d’accordo.

§§§

