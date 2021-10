A Vienna la Madonna della Neve Donata alla FSSPX.

La Chiesa Nazionale Italiana Madonna della Neve a Vienna è stata donata alla Fraternità Sacerdotale San Pio X

Ha fatto di recente notizia che la Chiesa Nazionale Italiana Madonna della Neve (anche Chiesa dei Minoriti) situata al centro di Vienna sia stata donata dalla omonima Congregazione Italiana alla Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX), suscitando vivi apprezzamenti, ma anche dissensi da parte di taluni preoccupati circa l’obbedienza a Roma da parte della Fraternità.

Il 16 Settembre 2021 alle 08:35 infatti, Paolo Manganiello, curatore dell’omonimo blog, ha così commentato: “Ricordo che, come correttamente indicato nell’articolo, la Missione Cattolica Italiana si trova in Alser Straße 17, 1080 a Vienna, ed è l’unica ufficialmente riconosciuta dalla Diocesi. Ognuno è libero di aderire a qualunque gruppo che si proclami cristiano, ma offrendosi ad un movimento antipapale la Minoritenkirche ha perso ogni titolo ad assistere spiritualmente i veri cristiani cattolici italiani (e di ogni altra nazione).”

La lettera di Padre Stefan Frey, Superiore del Distretto d’Austria, che annuncia il passaggio di proprietà della Chiesa dei Minimi alla FSSPX, afferma invece la fedeltà a Roma ed è eloquente riguardo alle finalità che si prefigge la Fraternità: “di rafforzare la tradizione cattolica a Vienna..per la maggior gloria di Dio e la salvezza di quante più anime possibile!…siamo cattolici romani e abbiamo l’ardente desiderio di servire la Chiesa cattolica con tutte le nostre forze e di aiutarla a riscoprire la sua tradizione apostolica di 2000 anni, da cui solo scaturisce tutta la vitalità soprannaturale”.(https://www.europacristiana.com/acquistata-dalla-fsspx-la-chiesa-nazionale- italiana-madonna-della-neve-nel-centro-storico-di-vienna/)

Inoltre, la Fraternità, enormemente grata del dono ricevuto, nella stessa lettera di Padre Stefan Frey ha assicurato che porrà ogni sforzo per dare continuità alle attività che già si svolgevano nella Chiesa ad opera della Congregazione Italiana (scuola per bambini, coro ecc).

La FSSPX è nata nel 1970 con l’approvazione del Vescovo di Friburgo Mons. Charriere; nel 2015 è stata riconosciuta in Argentina come persona giuridica in quanto associazione di diritto diocesano; nello stesso anno Papa Francesco ha disposto la validità e liceità del Sacramento della Riconciliazione amministrato dai sacerdoti della Fraternità durante l’Anno Santo della Misericordia, facoltà permanentemente estesa al paragrafo 12 della lettera apostolica Misericordia et Misera del 20.11.2016 con conseguente riconoscimento della giurisdizione ordinaria.

Con tali premesse i fedeli cattolici romani potranno frequentare la Chiesa della Madonna della Neve a Vienna e ricevervi validamente i sacramenti.

Salvatore Di Simone