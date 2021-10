Investigatore Biblico: Ennesimo Profumo Luterano nella Bibbia CEI…

Anche oggi, con questo brevissimo studio, analizziamo un altro errore della traduzione CEI 2008 nel Salmo 19.

Andiamo al testo:

CEI 1974: “Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo” (Salmo 19, 13);

CEI 2008: “Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti” (Salmo 19,13).

Prima del commento leggiamo il testo originale traslitterato:

“Sheghi’ot mi javin? Minnistarot naqqèni”.

Il termine in questione è minnistarot.

Cosa significa minnistarot?

La traduzione di questo termine non è semplice ed occorre aver studiato e praticato l’ebraico. In questo caso, per non incorrere in errori a mia volta e, vista la difficoltà, ho interpellato un caro amico (ebreo praticante) con il quale non mancano sovente confronti sui termini della Scrittura.

Il termine “minnistarot” in questo contesto significa: “qualcosa che A ME resta OCCULTO”.

Pertanto, anche se non propriamente perfetta, la traduzione del 74 ci sta a pennello, e rende bene ciò il Salmista intende: chiedere di essere perdonato da colpe involontarie, i peccati dei quali non si ha piena consapevolezza.

Torniamo alla traduzione 2008, che modifica e altera il significato.

Essa traduce con “assolvimi dai peccati nascosti”.

Peccati nascosti, traduce il ‘pool’ biblista.

Ma nascosti a chi? Intende quelli che ‘faccio di nascosto’? I peccati che commetto da solo? Capite bene che tradurre in questo modo cambia pesantemente il significato e non si comprende bene dove questa ambiguità vada a parare.

Con questa traduzione si cancella completamente il concetto della piena consapevolezza – e non – del peccato commesso. Perché la traduzione corretta, infatti, si riferisce ai propri ‘occhi spirituali’, che non vedono (inconsapevoli) il peccato. E per questo il salmista chiede perdono dei peccati di cui non si rende conto.

Al contrario con la traduzione 2008 la prospettiva ha un profumo luterano: ‘perdona le colpe che faccio di nascosto e delle quali potrei pure esserne consapevole’. ‘Ma senza che io le confessi – sono nascoste, appunto -, a un Sacerdote’.

Non sia mai, io confesso solo a Dio!

Magari eccedo nell’interpretazione, ma non me ne vogliate, continuo a essere nauseato da queste traduzioni svianti.

Per i protestanti è quasi un abominio confessare i peccati ad un “uomo”. In quanto, grazie a Lutero ed altri promotori degli scismi, non si crede che l’uomo-Sacerdote abbia un potere simile ricevuto da Gesù in persona.

Oppure, mi spingo oltre, “assolvimi dai peccati nascosti” potrebbe significare che ‘posso tranquillamente occultare i miei peccati volontari ad un uomo e confessarmi direttamente con Dio’? E alla fine, in soldoni, ‘pecca, pecca, tanto Dio perdona?’

Ok, investigatore biblico, stasera ci dai dentro con i nessi logici.

Sicuramente non è consequenziale ed ovvio quello che ho commentato. Ma alla luce dei precedenti e degli indizi che continuano ad emergere, posso ‘assolvermi’ dal peccato di nesso logico?

Vi segnalo questa riflessione: Il sacramento indigesto ai protestanti

Ci tengo a precisare che non pretendo sia considerato come ‘verità’ ciò che commento. Sono mie personali riflessioni.

Ma non posso dubitare sul fatto evidente che queste traduzioni sono una solenne presa per i fondelli. E questo mi basta.

Investigatore Biblico

