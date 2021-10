“¡No hay cielo para los cobardes!”. Recordando Lepanto, 450 años después…

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, en los próximos días tendrá lugar un acto para conmemorar 450 años después una de las batallas que ciertamente puede decirse que han hecho historia: la victoria de las fuerzas cristianas en Lepanto. A continuación, encontrarán una breve presentación del evento. Buena lectura y participación.

§§§

El 8 de octubre de 1571 las fuerzas cristianas federadas bajo el estandarte papal en la Santa Liga, y dirigidas por Don Juan de Austria, pusieron fin en forma abrumadora al empuje por mar hacia el oeste de las fuerzas turcas otomanas. Cuatrocientos cincuenta años y un día después se celebrará la épica victoria de Lepanto, por iniciativa de la Comunidad Opción Benedetto, con una conferencia que tendrá lugar en Nápoles a partir de las 18 horas en el salón de la sede de la Liga Naval.

Después del saludo del presidente de la sección napolitana, el abogado Alfredo Vaglieco, el acontecimiento -su contexto, las naves, los comandantes, la batalla y sus consecuencias- será descrito por el historiador Alberto Leoni, autor, entre otras muchas obras, de Storia militare del cristianesimo y La Croce e la Mezzaluna: le guerre tra le nazioni cristiane e l’Islàm, que también mostrará el desarrollo de la batalla.

Pero el hecho tuvo inmediatamente una dimensión sobrenatural en la conciencia de los protagonistas y más allá de ellos. Esto indujo al papa San Pío V a instituir la solemnidad de María Santísima del Rosario el 7 de octubre (antes “de la Victoria”, y una de las plazas más bellas de Nápoles lleva el nombre de esta victoria), y a añadir a las Letanías lauretanas la invocación Auxilium christianorum, así como al senado veneciano a inscribir, en el cuadro colocado en el salón de actos para celebrar el triunfo, Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosarii victores nos fecit [No nos hizo victoriosos el coraje, las armas, los líderes, sino María del Rosario]. Se ocupará de esto último Maurizio Brunetti, editor y traductor de la obra de D. Calloway, Campioni del rosario. Eroi e storia di un arma spirituale [Campeones del Rosario. Héroes e historia de un arma espiritual].

A continuación, habrá una exposición iconográfica, a cargo de la historiadora del arte Sara Magister.

Por último, Giovanni Formicola hablará del legado y del significado de “Lepanto” en la actualidad. El primero, condensable en la conciencia, hoy como entonces, del hecho que el Islam -uno de los muchos acontecimientos de la historia, incluso providencial- es uno de los enemigos más irreductibles del cristianismo (pero que puede ser vencido), y por tanto de la necesidad de enfrentarse a él, sobre todo espiritualmente y con iniciativa misionera. El segundo, escrito a don Juan –“el último Cruzado”, comandante de la flota cristiana con sólo veinticuatro años- por el futuro papa Urbano VII, entonces nuncio apostólico en España, no podía ser comprendido por la mente humana debido a la grandeza de la victoria, “pero cada día, cada hora, se evidenció con mayor claridad y salieron a la luz nuevos efectos y consecuencias”.

En definitiva, como dijo Cervantes, quien participó como voluntario en la batalla, “Lepanto” fue “el acontecimiento más ilustre que jamás han visto los siglos pasados y presentes, ni jamás lo verán los siglos futuros”, posibilitado también por el motivo dominante de las prédicas de los capellanes a bordo de los barcos: “¡No hay cielo para los cobardes!”.

Publicado originalmente en italiano el 3 de octubre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/10/03/nessun-cielo-per-i- codardi-ricordare-lepanto-450- anni-dopo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino