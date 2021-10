Caliari: Siamo alla Fine di un’Epoca, Affidiamoci a Cristo senza Paura.

La certezza data all’uomo di vivere con Dio per l’eternità, ma anche di potersi smarrire in eterno, non riduce l’impegno di dedicarsi ai compiti terreni, ma conferisce ad essi il loro peso autentico e il loro vero significato” (Ibidem, p.853).

Che cosa è mai l’uomo?

Nessun altra domanda mi appare più fondamentale di questa, in questi tempi in cui non stiamo assistendo alla fine del tempo, ma alla fine di un tempo.

Noi non siamo testimoni della fine del mondo, ma della fine di un mondo!

Non siamo spettatori della “fine della Storia”, come ebbe infelicemente a scrivere nel 1992 in The End of History and the Last man il politologo americano Francis Fukuyama, che considerava la caduta del Muro di Berlino e la fine dell’Impero Sovietico l’irreversibile e definitiva affermazione di un nuovo ed eterno ordine globale.