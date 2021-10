Aurelio Porfiri, e il post-Teismo. Ormai, solo un Dio ci può Salvare….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae il maestro Aurelio Porfiri torna ad affrontare un tema delicato e centrale nella vita della Chiesa e della società dei nostri giorni. Buona lettura e riflessione.

§§§

Ancora sul post teismo

Ho parlato non troppo tempo fa sul tema del post teismo, un atteggiamento (post) teologico che deve farci riflettere perché in realtà è l’esito più onesto del modernismo, è l’estrinsecazione di un processo ben avviato da molti decenni (altro che il Vaticano II!) e che mostra ora le sue propaggini estreme ma non definitive, perché l’esito finale è il dissolvimento dell’idea stessa di Dio e la sua “reincarnazione” in divinità immanenti ed afferenti all’umano più che al soprannaturale. Più che Dio e il mondo, sarà Dio è il mondo.

Questo dibattito ovviamente sfrutta le possibilità della rete e il 19 settembre scorso su Zoom (come ci informa puntualmente l’agenzia di stampa Adista) un gruppo di teologi e cristiani di area progressista hanno riflettuto proprio su questo tema. Un documento, un testo base, a firma di José Arregi, José Maria Vigil, Santiago Villamayor, Tony Brun e Gerardo González dava il tono all’incontro dal titolo Un altro Dio e un altro cristianesimo sono possibili. Credo che già il titolo dica molto, se non tutto, ma sarà utile citare parti del testo e commentarle nella traduzione fornita da Adista.

Il testo esordisce così: “Molti/e cristiani/e sono oggi a disagio con i contenuti della loro fede. Sentono di richiamarsi a una cosmovisione pre-moderna ormai superata, verso cui provano una crescente disaffezione. Anche in altre tradizioni religiose o umaniste e in generale nella cultura di molti Paesi si produce un fenomeno simile. E così ci troviamo di fronte a un’umanità smarrita in transito verso nuove interpretazioni della realtà e un’unitaria speranza planetaria, post-secolare e post-teista. Tale smarrimento si deve in primo luogo ai nuovi modelli epistemologici, pluralisti e relativisti che mettono in discussione l’esistenza di una verità assoluta; ammettono molteplici linguaggi e procedimenti, che siano empirici, inclusivi o simbolici, ma in ogni caso dialogici e autocritici; sono distanti dal dogmatismo e dalla soggettività derivati dall’autorità e da presunte rivelazioni”. Già l’inizio compendia bene quello che questo documento intende dire, preannuncia quello che già in realtà viviamo, la convergenza verso una religione mondialistica a base umanitaria emanazione della sottomissione ai paradigmi ermeneutici della realtà dettati dalla scienza che è per natura provvisoria. Ovviamente il nemico è il dogmatismo, la verità assoluta, il definitivo.

Ecco allora le conseguenze: “Le religioni sono costruzioni sociali e così come sono state costruite si possono decostruire. Non sono creazioni eterne e inamovibili di un Dio ente supremo ed esterno al mondo. E così, in relazione al cristianesimo, ci sembra che la Bibbia non sia più il principio e fondamento della storia, la narrazione per antonomasia, tanto meno esclusiva. Il Mistero della Salvezza è una grande metafora e la Storia Sacra un racconto particolare contraddetto dalla scienza. La Rivelazione come verità primaria e superiore non è sostenibile. Non c’è un Dio precedente e separato dal mondo né uno spirito puro al di fuori della realtà creatrice, né un Figlio di Dio venuto a redimerci dalla morte e dal male, frutti di un peccato ereditario”. Ma allora il Cristianesimo? Niente paura, c’è una risposta anche per questo: “Un altro cristianesimo è possibile e necessario. Si deve liberare la divinità dalla sua identificazione con un Ente Supremo dominante, Gesù dalla sua sacralizzazione come unigenito Figlio di Dio, incarnato in un ebreo della specie Homo Sapiens, e la Chiesa dal sistema cognitivo obsoleto che la tiene prigioniera e dalla sua struttura gerarchica derivata in gran par te dall’immagine di un Dio unico e onnipotente. È necessario convergere in una pratica laica di liberazione centrata sui diritti umani e la giustizia ecologica e ispirata a Gesù di Nazaret ed eventualmente ad altri cammini profetici e spirituali. Costruire un racconto universale che, partendo da modelli scientifici come la teoria della Grande Storia, incorpori l’ispirazione e lo spirito delle metafore e dei simboli religiosi; un racconto che sia al tempo stesso universale, particolare e provvisorio”. Guardate che tutto questo è di estrema interessante perché questi (a)teologi dicono chiaramente quello che altri (altrettanto a)teologi tramano nell’ombra. Questo è l’esito in piena luce del processo modernista e del principio dell’immanenza vitale, è non la religione del futuro, ma del presente, anche se forse ancora alcuni non se ne accorgono.

Non siete convinti? “L’immagine tradizionale predominante di Dio è cambiata e la sua esistenza è già da anni messa in discussione in maniera generalizzata; la scienza sostituisce le grandi risposte religiose; le questioni del male e della morte, dell’origine e della fine della vita vengono vissute in modo non mitologico e l’anelito comune è orientato generalmente verso la liberazione, l’autonomia e un benessere integrale e universale qui sulla terra”. È incredibile come questi intellettuali dichiarino così apertamente quanto comunque altri portano avanti nel più profondo nascondimento. Come ho detto sempre, sicuramente fra i modernisti c’erano persone che avevano tutte le migliori intenzioni e che hanno pagato per le loro battaglie, ma chissà cosa penserebbe un Ernesto Buonaiuti se fosse vivo oggi e leggesse questo testo. Ne sarebbe soddisfatto?

Naturalmente nel documento non mancano le parole d’ordine come globalizzazione, liberazione, autonomia, benessere integrale, transumanesimo: “Ciò che in altri tempi abbiamo chiamato “soprannaturale” non è tale, ma identificato oggi con l’atteggiamento di gratuità legato alla profondità umana”. Ora, non è che diamo via la religione, solo cambiamo divinità, che è la scienza: “Se prima, in senso figurato, “la fede aveva sempre ragione”, ora è la scienza a stabilire il criterio della minima verità comune (…) Prima la scienza era accettabile nella misura in cui concordava con quella Parola rivelata. Ora lo schema si è in qualche modo invertito“. Più chiaro di così!

Leggere il testo è veramente sorprendente per farti accorgere che queste persone sono già arrivate dove noi veniamo portati, anche se più lentamente. Ovviamente quello che pensano di Gesù è evidente, era solo un uomo, sarà stata la comunità primitiva ad aver proiettato su di Lui l’attesa messianica (grazie Alfred Loisy!).

Verso la fine è detto: “C’è chi dice che il post-teismo intacchi l’ordine sociale e il suo fondamento principale, ma è piuttosto la società teocentrica e teocratica costituita con l’aiuto di questo Theos prima descritto che è servita da standard e guida per un conservatorismo autoritario distruttore dell’armonia sociale, frenando da un lato il progresso della conoscenza e dell’educazione civica laica e dall’altro alimentandoli ma in maniera subordinata ai propri fini pastorali”. Ovvio, il nuovo dio è il progresso, è essere dalla parte giusta della storia, è lottare per tutti i diritti possibili mettendo sotto il tappeto i doveri. Eppure quello che gli estensori di questo documento non dicono è che in realtà noi già viviamo nella società che loro prefigurano, in cui Dio è messo tra parentesi, in cui il conservatorismo è divenuta una parolaccia, in cui ci sono più sessi che marche di dentifricio. Eppure gli uomini sembrano sempre più infelici. Oramai soltanto un Dio ci può salvare? Ma dovremmo dirgli, al Deus absconditus pascaliano, che oggi forse si nasconde un po’ troppo.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: porfiri, post teismo



Categoria: Generale