Nulla Sarà come Prima. Saremo Schedati Ancora di Più.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Vitantonio Marasciulo, direttore del Il Borgo di Monopoli, ci offre questa riflessione impietosa sui tempi che stiamo vivendo, e sulle prospettive – certo non rosee – che si stanno aprendo. Buona lettura.

§§§

“NULLA SARA’ COME PRIMA”

Saremo schedati ancor più

Ce l’hanno già detto da tempo i vari Schwab, Soros, Rockefeller, Gates e altri: “Nulla sarà come prima”. Prendo le mosse da questa inquietante affermazione per avanzare due iniziali interrogativi: 1) Perché il vaccino è spinto come non mai? 2) Perché coloro che si mettono di traverso sono oscurati?

Certo è una cura sperimentale che alleggerisce la sintomatologia. Va bene. Ma l’eccesso terrorizzante che si è montato, apre a riserve. Non ho mai visto il governo italiano in regime pandemico prendersi così cura della salute degli italiani, dopo aver negli anni depauperato gli ospedali pubblici del 50% sul territorio. Dopo aver svuotato reparti e attrezzature. Dopo (non) aver approntato un piano d’emergenza pandemico. Dopo i danni che ha procurato col protocollo sanitario, sotto l’egida dell’AIFA e dell’EMU: tachipirina e vigila attesa, tutt’ora presente.

Quello sciagurato protocollo, gli intellettuali onesti lo sanno, ha favorito decine di migliaia di morti in Italia. Oggi si contano 130 mila decessi, molti dei quali si sarebbero potuti salvare senza la criminale negligenza del governo. Chiedetelo ai territori della bergamasca, ma un po’ dappertutto in Italia. “Vi sono stati anziani e meno anziani che con la seconda ondata di ottobre-novembre 2020 potevano essere salvati”: ha affermato ultimamente in TV il virologo Massimo Galli. Ma non occorre che ce lo venga a dire il virologo.

Vorrei porre l’attenzione su una realtà: il pericolo non è tanto il vaccino, perché è solo un aspetto della cancrena del disegno perverso. Il vero pericolo e attacco alla libertà umana proviene dall’oscura cupola mondialista del Great Reset, oggi attraverso il vaccino – green pass. E’ chiaro, nell’agenda politica italiana ha prevalso l’obbedienza ad oscuri e superiori ordini, il cui fine è di tenere sotto controllo il mondo dell’umano reso in gran parte massa non solo dalla cultura consumistica e materialista, ma anche in gran parte favorita dagli operatori della comunicazione alleata, TV, carta stampata, radio, Internet: giornalisti venduti al potere. Ha prevalso il disegno di oscurare chi è libero di pensare. Chiedetelo in cielo al prof. Giuseppe De Donno, martire del sistema criminale, che ha avuto il “torto” di curare con successo il Covid19 con il plasma convalescente. Chiedetelo agli scienziati (molti dei quali eccellenti, fra cui il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier) oscurati dai mass media e dai main stream.

Diciamolo chiaramente, anche se altri meglio di chi scrive si sono già pronunciati, vi sono tante realtà oscure che non quadrano:

E’ oscuro o non è oscuro, la firma prima della somministrazione del vaccino “Non ci assumiamo responsabilità per i danni futuri”? E’ oscuro o non è oscuro, la terza dose di vaccino o la quarta come si prevede e forse chissà quante altre ne verranno fuori, per far vivere l’umanità in uno stato di terapia d’emergenza continua? Sono oscure o non oscure le parole di Klaus Schwab, presidente massone del World Economic Forum (WEF) di Davos in Svizzera, il quale ebbe a dire come ebbe a dire Bill Gates, George Soros (il filantropo dell’anticristo) e i re dell’alta finanza mondiale, Rothschild, i Rockefeller, Bloomberg: “Nulla sarà come prima”? Il riferimento è all’anno 2019, che segna lo spartiacque da un mondo di libertà a un mondo senza libertà, totalitario, di stato di polizia. E’ oscuro o non è oscuro lo slancio, fuori dal comune, del governo italiano che si straccia le vesti per il cuore gonfio di dolore (SIC!) per la difesa della salute dei cittadini italiani?

Qualcosa però sta cambiando, perché si cominciano ad intravedere delle crepe, grazie ai movimenti spontanei delle piazze, del referendum sul green pass in cui si grida: LIBERTA’, LIBERTA’!!!

Di oscuro in oscuro c’è un’altra domanda che fa restare increduli: come è possibile che il governo italiano si sia venduto al sistema, insieme al resto dei governi? Dicevamo delle crepe, da cui stanno emergendo i veri volti dei filantropi: odiano il bene e colui che è il maestro del bene per eccellenza: il Cristo sulla croce per cancellarlo dalla vita delle persone. Non ci riusciranno, perché c’è una realtà invisibile che non potranno cogliere: la forza dello Spirito Santo che illumina, sostiene, ordina, profetizza, sana, rafforza.

Perché il Nuovo Ordine Mondiale, più che politico è finalizzato ad uccidere la religione cristiana. Questa cupola mondialista è diventata così potente, da sottomettere i governi al Nuovo Ordine Mondiale. Così potente da imporre il nuovo credo anticristico, dietro fiumi di soldi, alle istituzioni: sistema sanitario, mass mediale, politico, economico, finanziario, giudiziario, religioso (Vaticano).

Copione già visto con il fiume di soldi del filantropo anticristico, George Soros, che foraggia le Ong di “soccorso marittimo” per destabilizzare l’Europa e cancellare gli Stati sovrani, in nome del globalismo e della confusione delle razze, così da piazzare meglio il Nuovo Ordine Mondiale. E la Fratellanza Universale. Così da far fuori gli intellettuali, la cultura, i liberi pensatori. Sin dagli albori dell’umanità, c’è una legge eterna quanto appunto la storia del mondo: per governare e controllare il popolo occorre far fuori gli intellettuali e la cultura, in modo da foraggiare l’unico e onnipotente “valore”: l’ignoranza.

Il principio del “Nulla sarà come prima” come si è notato si è riverberato dappertutto. L’Italia nazione elettiva in fatto di obbedienza, si è distinta maggiormente per le misure adottate rispetto alle altre nazioni, su tutte, il green pass per tutti i lavoratori. Misura che fa capo all’idea madre: “Non farsi il vaccino equivale a morire”, di Mario Draghi pensiero, sul quale ho dovuto cambiare opinione per rubricarlo a presidente massone. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente della repubblica italiana, Sergio Mattarella, da cui dipende non solo la difesa della libertà, garantita della Costituzione, ma dipende anche la magistratura, che fa acqua dappertutto, magistratura che tace di fronte alla violazione della libertà perpetrata con il certificato verde e il vaccino che ha prodotto la dittatura sanitaria. A tal proposito le reazioni non sono mancate da parte degli avvocati, di rilievo la querela avanzata dai fratelli avvocati mesagnesi, Aldo e Marco Zuccaro che ai primi di settembre hanno denunciato Mattarella “per istigazione all’odio”.

Questi padroni del mondo amano l’emergenza e il globalismo e in forza di tali “principi” avranno modo di trovare un altro condizionamento per controllarci meglio, dopo il Covid19. “Si inventeranno un altro cavallo di Troia” (concetto estrapolato dal saggio di Giulio Meiattini, libro “Mors tua vita mea”) In ossequio al credo: “Nulla sarà come prima”, che prelude al grande azzeramento.

Prepariamoci dunque ad altri inganni futuri, attraverso i quali si farà più evidente il perverso disegno e capiremo meglio le reali intenzioni del sistema. Per questi padroni del mondo, l’uomo non ha bisogno del Dio della croce. E’ l’uomo stesso dio sulla terra. Questi grandi saggi dell’illuminismo anticristico, affermano “che Il peccato non esiste. Esiste la “libertà” dell’uomo di pensare quello che vuole, di fare quello che vuole, di far male quanto vuole”. Dietro questa apparente libertà si cela l’inganno del virus anticristico: uccidere la libertà dell’uomo, tenerlo sotto controllo. E fino adesso ci stanno riuscendo.

Ma si può vivere in mezzo a questo disordine morale in cui l’uomo non è più umano, ma numero, macchina, cavia, schiavo?

Il loro non è un vero bene, ma è un bene camuffato di ideologia, di politicamente corretto, di ambientalismo e di panteismo, in cui l’uomo non è sacro. Per carità l’ambientalismo preso a sé stesso è un bene, ma fino a quando sarà gestito dal sistema, è solo apparente, perché continuerà ad essere asservito ai potenti, liberi di saccheggiare le terre, i mari, liberi di inquinare l’atmosfera…

Mai che parlino che l’uomo ha bisogno di purificare prima di tutto lo Spirito imbevuto di male. Senza lo Spirito Santo l’uomo non può far nulla con le sole proprie forze. Il male continuerà a svilupparsi più che mai in futuro, fino a raggiungere l’autodistruzione dell’uomo stesso: 1) teoria gender; 2) aborto fino al 9 mese; 3) eutanasia legalizzata e allargata alle più svariate motivazioni, per arrivare ad immettere nel sistema sociale e sanitario le case dell’eutanasia in Italia. 4) distruzione della famiglia; 5) uomini trattati come schiavi, come cavie, senza sacralità che riviene d’essere stati creati ad immagine e somiglianza di Dio; per il bene, non per essere selvaggio fra selvaggi. Perché poi i talk di politica in TV, si sono trasformati in pollaio, tutti contro tutti. E’ vero o non è vero che il messia-vaccino è asservito alla verità del Nuovo Ordine Mondiale? E’ vero o non è vero che questa opportunità è stata colta con il virus Covid19, elaborato in maniera artificiale e direi anche criminale, visto che amano la morte, nel laboratorio di Whuan sotto l’egida degli americani, della Francia e della Cina?

La speranza di tutti è che la pandemia finisca al più presto. Ma pensate che l’emergenza finirà?

Stilum Curiae e altre benemerite piattaforme informative online, ma anche TV come BYOBLU e piccole emittenti privaterappresentano un bene per l’umanità: istruiscono, profetizzano, orientano, acculturano in nome di valori condivisi iscritte per natura nella coscienza dell’uomo: restaurare l’ordine che appartiene all’armonia del Creatore e alle leggi naturali dello spirito dell’uomo.

Stante alle notizie di attualità vi sarebbero delle zone d’ombra nel nuovo contratto stilato fra il CEO di Pfizer e la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, per immettere nel sistema altre dosi di vaccino Pfizer in Europa. Il rapporto, nelle sue parti vitali, è naturalmente secretato, come il precedente, ma Byoblu è riuscita a far vedere uno stralcio del documento in chiaro, in cui si legge che le dosi saranno attive fino al 2023.

Dicevamo, “Nulla sarà come prima”. Ci saranno dunque altri condizionamenti con la libertà relegata in prigione e dunque con altri certificati verdi: “SI sesso fluido – NO sesso fluido”. “NO chip elettronico – SI chip elettronico”. “SI messa senza Gesù Cristo, (divisivo, odiato) – NO messa senza Gesù Cristo”. “SI aborto fino al 9 mese – NO aborto fino al 9 mese”. Saremo schedati ancor più, pena d’essere esclusi dalla “civiltà” del Nuovo Ordine Mondiale dell’ANTICRISTO.

Si è menzionato il teologo Giulio Meiattini (Osb) che Stilum Curiae ha permesso di conoscere. Nel libro “Mors tua, vita mea”, dichiara:

“La guerra non è contro il virus, ma contro un ‘sistema’ che del virus sta facendo il suo cavallo di Troia”. “Oltre l’applicazione dei passaporti vaccinali e dei visti sanitari si profila l’adozione di microchips nei corpi. Il primo (virus-greenpass) è una forma di ricatto inaccettabile; il secondo è una forma dittatoriale di dominio dei nostri corpi, che prelude ad una società di cavie e di soggetti manipolati e controllati. Prospettare microchips o vaccini all’infrarosso, leggibili a distanza con sistemi elettronici, equivale a prendere il controllo dei corpi e della vita privata delle persone e preludono al totalitarismo”.

Molti avranno colto quanto si vuole dire; altri saranno titubanti, altri ancora del tutto contrari. E’ bene che sia così. Ma una cosa è chiara ormai, che l’umanità continuerà a stare sotto il segno del “Nulla sarà come prima”. Saremo continuamente investiti dall’inganno per far muovere altre vittime, alla faccia di 4 milioni 644 mila e 740 morti nel mondo per Covid19; dei 130 mila in Italia (dati Oms aggiornati al 15/9/21), migliaia dei quali si sarebbero potuti salvare.

Non si capisce poi del perché entro l’anno o al massimo nei primi del 2022 la Big Pharma con il placet dell’EMU e dell’AIFA farà uscire le cure anticovid? Addio vaccini?

Vorrei concludere con un segno di speranza: questi anticristi del Nuovo Ordine Mondiale, hanno il tempo contato, mesi, anche un anno, quello che volete, perché si sta già facendo strada una tempesta, che smaschererà il disegno perverso e lasceranno il campo alla luce che proviene solo da Gesù Cristo e dal cuore Immacolato di Maria che trionferà. Su questa energia positiva si innesta il pensiero laico del celebre fisico Albert Einstein, che si riporta a margine.

Vitantonio MARASCIULO

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi.

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.

È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere ‘Superato’.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e da più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.

L’inconveniente delle persone e delle Nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d’uscita.

Senza la crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.

Senza crisi non c’è merito.

È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lieve brezze.

Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi, è esaltare il conformismo, invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla”. (Albert Einstein)

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: marasciulo, pandemia



Categoria: covid