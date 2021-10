¿Suero como bautismo satánico? Viganò aclara: la víctima no tiene la culpa

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, después de la publicación del video no. 10 de Viganò, un lector australiano comentó respecto a la vacunación como una especie de bautismo satánico. Esto es lo que escribió el arzobispo Carlo Maria Viganò en respuesta:

Su Excelencia, ¿no cree que afirmar que la vacunación es una especie de bautismo satánico puede sonar un poco fuerte para muchos católicos que se han dejado convencer, de buena fe, para recibir la vacuna?

Gracias por hacerme esta pregunta, que me permite precisar mi pensamiento y animar a esos fieles que, por diversas razones, se han vacunado.

Mi afirmación sobre la simbología satánica de la vacuna y sobre el hecho de que pueda representar una “marca de la Bestia” se refiere a las intenciones de quienes han decidido crear una pandemia para poder utilizarla maliciosamente como pretexto para la realización del Gran Reinicio en preparación de la instauración del Nuevo Orden Mundial. Es la élite luciferina la que da esta connotación casi esotérica a la vacuna, al igual que atribuye rasgos rituales y litúrgicos a toda la pandemia. La mía quiere ser una hipérbole, dirigida a sacar a la luz los aspectos más inquietantes de toda la farsa de la pandemia.

Por el contrario, los simples fieles que, incluso por consejo de su párroco o director espiritual, o bajo la presión de los medios de comunicación y de las instituciones sanitarias, se dejan convencer para inocularse no tienen la culpa, ni se les puede atribuir la gravísima responsabilidad de querer, con esa vacuna, apostatar de la Fe católica y ser marcados con la “marca de la Bestia”. También hay que recordar que -como ha ocurrido también con personas que conozco y con algunos de mis familiares- la administración del suero génico se impuso a menudo con chantajes o coacciones, condicionando a las personas a poder utilizar determinados servicios, a acceder a determinados lugares o incluso -como ocurre hoy en día en Italia- a poder trabajar sólo si se tiene el pasaporte sanitario y si se ha recibido la llamada vacuna. Incluso muchos sacerdotes, para poder ejercer su ministerio y tener acceso a hospitales u hospicios para administrar los sacramentos, se han visto obligados a vacunarse, a menudo por orden de su obispo.

Resulta desconcertante que la Congregación para la Doctrina de la Fe se haya prestado a actuar como caja de resonancia de la Iglesia profunda y de su jefe, en un momento en el que hubiera sido necesaria y precisa una intervención clarificadora e inequívoca. En cambio, vemos con cuanta prisa la CDF se apresuró a dar legitimidad moral a fármacos experimentales sin conocer siquiera sus componentes, ya que están cubiertos por el secreto industrial; con qué despreocupación se ha declarado moralmente aceptable el uso de líneas celulares derivadas de abortos, distorsionando la enseñanza católica con el único objetivo de complacer a Bergoglio y a la narrativa de la pandemia. “Muchas herejías morales de nuestro tiempo contienen también citas de Santo Tomás y de otros Doctores de la Iglesia”, observó acertadamente monseñor Athanasius Schneider en un reciente discurso.

Esta prisa -en perfecta sincronía con el clima de emergencia que ha legitimado también decisiones imprudentes de las autoridades civiles bajo la presión de la industria farmacéutica- ha hecho que la Nota de la Congregación sea omisa e incompleta, porque no tiene en cuenta los graves efectos secundarios a corto y largo plazo del suero génico. La Congregación guarda silencio sobre los abortos inducidos a las madres embarazadas, que han aumentado en forma desorbitada; guarda silencio sobre el riesgo de esterilidad inducido por el suero; guarda silencio sobre las graves patologías y muertes que provoca en niños y jóvenes, que además son los menos expuestos al riesgo de hospitalización por Covid. Por último, la nueva tecnología ARNm utilizada por primera vez por los sueros disponibles hace que no se pueda hablar realmente de “vacunas”, sino de fármacos o terapias, que además son claramente dañinos e ineficaces; y nadie puede decir qué cambios genéticos provocará la inoculación de la proteína Spike. La demostrada ineficacia de las vacunas las priva de la legitimidad inicialmente reconocida por la Congregación, desde el momento que el peligro al que se somete al paciente es desproporcionado con respecto al beneficio -mínimo o inexistente- que inicialmente habrín debido asegurar. A pesar de todos estos argumentos, Bergoglio se ha convertido en un testimonio activo de las vacunas, demostrando con su aval el vínculo intrínseco entre la iglesia profunda y el Estado profundo. Es necesario que la Congregación para la Doctrina de la Fe, si no quiere perder totalmente su autoridad, se pronuncie de nuevo, a la luz de los datos ahora disponibles y de las evidencias científicas ahora reconocidas por la comunidad científica, aunque sean censuradas por los medios de comunicación.

Las implicaciones del suero génico son esencialmente morales, y como tales no pueden considerarse marginales, aunque de ellas dependa el ejercicio normal de las actividades cotidianas de las personas o la capacidad de los sacerdotes para ejercer su ministerio. Mi hermano monseñor Athanasius Schneider dice: “El rechazo inflexible e inequívoco de cualquier colaboración con la industria fetal es análogo al rechazo inflexible de cualquier colaboración con el culto a los ídolos o a la estatua del Emperador por parte de los cristianos de los primeros siglos“. ¿Pero qué clase de intransigencia podemos esperar, cuando Bergoglio acusa de rigidez y fundamentalismo a los que quieren permanecer fieles al Magisterio y no pierde ocasión de burlarse e insultar a los que no aceptan las desviaciones que él impone con odioso autoritarismo?

Sin embargo, me gustaría recordar a quienes se han vacunado que, cuando no se conoce la naturaleza del suero génico experimental o cuando se ha confiado de buena fe en la autoridad civil y eclesiástica, creo que de ninguna manera el creyente individual debe sentirse “culpable” de haberse vacunado. De hecho, la doctrina nos enseña que cualquier acto realizado sin plena advertencia y sin consentimiento deliberado no puede ser considerado moralmente pecaminoso: esto vale también en el caso concreto de las llamadas vacunas.

Lo que sí permanece es la grave responsabilidad moral de las autoridades que han presionado a sus súbditos -tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico- para que se sometan a la vacunación. Las consecuencias para la salud de todos, incluyendo muertes e incapacidades permanentes, pesan como pedruscos sobre la conciencia de las autoridades sanitarias y más aún de la jerarquía eclesiástica, que tendrá que responder ante Dios por sus propias culpas y por las que han hecho cometer a sus súbditos.

Oremos para que el Señor preserve a sus hijos de los daños que, con frivolidad culpable o, peor aún, con complicidad criminal, se han causado a tantos inocentes que han confiado en la autoridad y en la palabra de quienes tienen encomendada respectivamente la protección de la salud del alma y del cuerpo.

Publicado originalmente en italiano el 24 de setiembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/09/24/siero-come- battesimo-satanico-vigano- chiarisce-il-fedele-non-ha- colpe/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino