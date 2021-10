Cosa la Chiesa non è: Associazione Umanitaria, Centro di Dialogo, ecc.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questa stagione così convulsa e difficile, il maestro Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione – meditazione sull’essenza della Chiesa, a dispetto di tutti coloro che vorrebbero distorcerne significato e vita, trasformandola in una specie di ONG. Buona lettura.

Cosa è la Chiesa?

In un tempo di Sinodi sulla Sinodalità, di chiacchiera sulle chiacchiere, di pettegolezzo sui pettegolezzi, penso sia importante tornare a considerare cos’è la Chiesa. In fondo tutti noi spesso ci accapigliamo proprio intorno alla Chiesa e sembra quasi ne perdiamo il vero significato, l’essenza più profonda. La Chiesa deve portare uomini e donne di buona volontà a vedere Dio tramite il Figlio, Gesù Cristo. In Giovanni (12, 44-50) viene detto: “Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me”.

Gesù,”« Mediator Dei et hominum »(1 Tim. 2, 5), pontifex magnus qui penetravit caelos, Iesus filius Dei, (cfr. Hebr. 4, 14), cum illud misericordiae opus suscepit, quo humanum genus supernis cumulavit beneficiis, eo procul dubio spectavit, ut ordinis rationem, inter hominem eiusque Creatorem iam peccato perturbatam, redintegraret utque miseram Adae subolem…” (Pio XII, Mediator Dei) ha affidato la Chiesa a Pietro, TU sei Pietro e su questa pietra edificherò la MIA Chiesa, cioè la Chiesa non viene regalata a Pietro, ma affidata con delle condizioni ben precise di preservarla avendo come baluardi le fonti della rivelazione attraverso cui ascoltiamo la voce del Signore che ci parla, Scrittura e Tradizione. Il Papa, come successore di Pietro è Vicario di Cristo, non Cristo stesso.

Ci sono delle belle pagine nella Meditazione sulla Chiesa di Henri De Lubac (1896-1991), teologo controverso ed esponente sommo della Nouvelle Théologie. Un passaggio a mio avviso molto significativo dice: “No: se Gesù Cristo non è la sua ricchezza, la Chiesa è miserabile. La Chiesa è sterile se lo Spirito di Gesù Cristo non la feconda. Il suo edificio crolla se Gesù Cristo non ne è l’Architetto, e se il suo Spirito non è il cemento che tiene insieme le pietre vive con cui è costruito.

È senza bellezza, se non rispecchia l’unica bellezza del Volto di Gesù Cristo, e se non è l’Albero la cui radice è la Passione di Gesù Cristo. La scienza di cui si vanta è falsa; è falsa la sapienza che l’adorna, se non convergono l’una e l’altra in Gesù Cristo, e se la sua luce non è una «luce illuminata» che tutta viene da Gesù Cristo, essa tiene immersi nelle tenebre di morte. È menzogna tutta la sua dottrina, se essa non annuncia la verità che è Gesù Cristo.

È vana tutta la sua gloria, se essa non la fa consistere nell’umiltà di Gesù Cristo. Il suo nome stesso ci è indifferente, se non evoca subito il solo Nome dato agli uomini per la loro salvezza. Non rappresenta nulla per noi, se essa non è per noi il sacramento, il segno efficace di Gesù Cristo”. La Chiesa come ente umanitario, associazione ecologica, centro di vaga spiritualità e di estenuante dialogo potrà forse emozionare alcuni, ma sicuramente isterilisce tutti.

Categoria: Generale