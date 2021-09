Calcio e Fede: un Binomio Assurdo? In Streaming, il 30 Settembre.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri dà vita a un evento in streaming che unisce due temi particolarmente interessanti: la fede, e il calcio. Leggete qui sotto i dettagli…

***

Il calcio è vissuto da molti, non solo in Italia come una fede, quando la fede religiosa è in un momento di grave crisi. Come dobbiamo considerare tutto questo? In che modo si può vivere sanamente la passione per questo sport così popolare? Il calcio può rappresentare in qualche modo i valori cristiani?

