Benedetta De Vito. Un Sogno, il Katekhon, e San Pietro Deserta di Santi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali. la nostra Benedetta De Vito ci offre questo sogno. Non ci sentiamo di aggiungere altro. Buona lettura, vedrete che ne resterete presi come è accaduto a me.

§§§

Non so se è stato un sogno, non so se una visione. Gli occhi, lo so, erano aperti e fuori il lucore placido della notte sarda, nel riverbero dei lumi delle barche alla fonda nella baia. In alto una luna rotonda, piena, di latte e panna, Mio marito, appisolato al mio fianco; io non so se sveglia oppure addormentata, in quel tempo non tempo che i greci esprimevano, ispirati all’antico indoeuropeo, con l’aoristo, tempo di vita vera, staccato dal tumulto del mondo. Ecco che cosa ho visto: ero a Roma, nella Città Eterna che è mia per nascita e per amore. Ero lì, a giorno fatto, il sole in riverbero d’oro, ero in Corso Vittorio Emanuele, la gran strada piemontese che, in rapido giro di coda e cambiando nome, va dalla stazione Termini fino in Vaticano, e c’era il solito via vai delle macchine e dei mezzi pubblici tra i semafori e i cordoli per taxi. D’un tratto dal fondo, che guarda a San Pietro, vedo giungere, camminando, uomini e donne piegati su bastoni, croci, pastorali, in mano Rosari e Santi Vangeli. Tiro il fiato per lo stupore e continuo qui sotto.

Camminano tutti quanti tra le automobili, scavalcandole e passando sopra le lamiere o nei pertugi tra l’una e l’altra. Passano, dolenti, pellegrini, nelle vesti ampie, colorate alcune, altri in sai bigi. “Chi siete?”, domando, ma so la risposta e nessuno di loro mi risponde.

Sono tutti i Santi della Romana Chiesa che, disgustati dalla Chiesa visibile, la lasciano dietro le spalle per cercare un nuovo kathekon, chi, come loro, è disposto a dare la vita pur di difendere l’Antica e Sacra Legge del Signore che è scritta nei cuori di tutti gli uomini e che il mondo mette in Croce, insieme al Figlio della Santissima Trinità. Camminano, dolenti, nessuno li vede. Solo un bimbo che tira le gonne alla tata e li indica, ma nessuno gli bada. Io sola, con lui, bimba io pure, sgomenta.

D’un tratto non sono più lì, ma dentro San Pietro, gelida, vuota. Solo guscio d’ovo dove il tuorlo non c’è più e neppure il bianco che, battuto con lo zucchero, si fa dolce spumiglia. Vedo il Pontefice, in veste bianca, senza mozzetta rossa del sacrificio, che si aggira, vuoto lui pure, tra le stanze vuote. Un fantasma. La Chiesa invisibile, fatta da Cristo, Uomo-Dio, dagli angeli, dalla Comunione dei Santi e dai fedeli che vivono nella beatitudine del Paradiso o nell’attesa del Purgatorio, la Chiesa che come le anime non si vede ma c’è ed è il sangue di quella visibile non vive più in Vaticano.

C’è soltanto lui, lo strano Papa piacione con i suoi sgherri e i prelati che, voltando le spalle al Signore, hanno preferito il sentiero truce, il grim path, che conduce alle Porte dell’Inferno di prossima apertura sul Colle più sacro di Roma, il Quirinale, come si dice a Roma il Colle più in alto. E temo che un giorno, e forse presto, anche il Sacrificio eucaristico, cioè la Santa Messa, sarà “aggiornato” in nome dell’odioso dibattito interreligioso che nega la massima eterna: “Extra Ecclesiam, nulla salus”. E per, invece, innalzare l’altro sacrificio satanico, cioè l’aborto in tutte le sue orride sfumature, compreso l’uso di cellule fetali nel comporre vaccini e farmaci…

Vuoto è il Vaticano non più kathekon, vuota è Roma, la Città Eterna che attende, sconvolta, un nuovo sindaco e io, sgomenta, in sussulto sono sveglia. Piango stretta alla Corona del Rosario che dorme con me e comincio a pregare per sentir nel cuore la dolce consolazione che il Signore mi regala, insieme al dono della Fortezza e della Speranza. Pochi istanti ed è giorno, tempo, per me, di preparare il caffè e seguir le regole della buona moglie e madre. La notte, invece, ritorno nel Mistero e questa volta è la cara Elisabetta Canori Mora, Beata, la quale mi ha condotto lungo tutto il cammino della mia conversione (durata dodici anni) che mi sveglia. Le chiedo: “Dove siete andati? Dove andrete? Come farò?”. Non una parola. Mi tende la mano, salgo lassù e da lassù vedo il mondo, tutto il mondo, stretto nella morsa di un enorme drago. I diavoli nel pandemonio (che in diavoliano si dice pandemia) volano felici e spensierati e i loro escrementi sono il cibo degli uomini. Tutte le menzogne, funeste, che ci hanno condotto lungo il truce sentiero verso l’inferno che verrà. Solo la preghiera, in pianto, mi salva. Scendo quaggiù e prego. Il Cuore Immacolato di Maria spazzerà via tutto quanto e, in gioia, torneremo a essere figli di Dio e finalmente, senza mascherina, fratelli.

§§§

Tag: bdv, de vito, kathekon



Categoria: Generale