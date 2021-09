Viganò Tapes #17: Non Lasciamoci Spaventare, Non Prevarranno…

17. Vostra Eccellenza vuole lasciarci un messaggio di speranza, in questa situazione che umanamente appare disperata?

Vorrei rincuorare tutti coloro che mi ascoltano, con le parole che già molte volte ho usato. Basterebbe ripetere le parole di Nostro Signore: portæ inferi non prævalebunt, per ritrovare serenità. Queste sono parole che conosciamo bene, e dinanzi alle quali sappiamo che la vittoria finale appartiene a Dio; eppure a noi preme comprendere non tanto le verità escatologiche, quanto il nostro destino immediato, quello che avverrà di noi nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Siamo preoccupati per i nostri cari, i nostri figli, i nostri anziani. Siamo preoccupati per quello che accadrà di noi di qui a qualche settimana, perché ogni giorno i governanti ci impongono nuove norme, nuove limitazioni, nuovi obblighi. E se molti elementi ci fanno pensare che siamo vicini alla fine dei tempi, questo non allevia le nostre sofferenze per il presente e il futuro immediato.

Il mio primo pensiero va alle parole di Nostro Signore: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna» (Mt 10, 28). La vita della Grazia, l’amicizia con Dio, la frequenza costante della Messa e dei Sacramenti sono per noi invincibile medicina contro la peste spirituale che colpisce l’umanità. Non lasciamoci spaventare dalle minacce incombenti: quando il demonio ruggisce, significa che il Signore non gli permette di mordere. Al nostro fianco abbiamo la Vergine Santissima, nostra Madre e Signora: affidiamo noi stessi e i nostri cari alla Sua protezione, certi che Ella saprà bastonare come merita quel leone affamato. «Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse vostre sofferenze» (1Pt 5, 9).