Il Matto, la Dotta Ignoranza, il Tuffo in Cielo e l’Abbandono del Sé.

Marco Tosatti

Il Matto ci regala questa riflessione, come sempre poliedrica e dai molteplici riferimento culturali, e come spesso accade nei suoi scritti, dai toni vigorosamente poetici.

§§§

IL TUFFO IN CIELO

«La cosa più perfetta che un uomo quanto mai interessato al sapere potrà conseguire nella sua dottrina è la consapevolezza piena di quell’ignoranza che gli è propria. E tanto più egli sarà dotto, quanto più si saprà ignorante […]. «So che tutto ciò che so non è Dio, e che tutto ciò che io posso concepire non ha con Lui somiglianza».

Nicola Cusano, La dotta ignoranza.

«Anagogia, dal greco ANAGOGÈ, che propriamente vale elevazione, sublimazione, composto di ANÀ e ÀGO spingo, sollevo – L’elevarsi a cose sublimi; senso elevato e mistico di scritti sacri». (etimo.it).

Occorre quindi perseguire il senso anagogico, cioè elevato, di quanto studiamo attraverso il pensiero orale e scritto, e che trascende il pensiero stesso.

Al riguardo ricordiamo Dante in Convivio II, 1:

«Le scritture si possono intendere e deonsi esponere massimamente per quattro sensi. L’uno si chiama litterale […] L’altro si chiama allegorico, […] Lo terzo senso si chiama morale […] Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora [sia vera] eziandio nel senso litterale, per le cose significate significa de le superne cose».

Tralasciando in questa sede di occuparci dei sensi allegorico e morale, che pure hanno la loro importanza, diciamo che il senso letterale del pensiero orale e scritto, comprendente sia le Sacre Scritture sia gli Scritti Filosofici (di qualunque Tradizione), costituisce una sorta di trampolino da cui, come il tuffatore, ha da effettuarsi un salto verso l’alto, verso il “sovrasenso”, prima di tornare verso il basso a causa della forza della gravità del senso letterale. Occorre, appunto, un salto anagogico. Un tuffo in cielo.

C’è un momento in cui il tuffatore slanciatosi verso l’alto è fermo nell’aria. Tale momento è oltre il tempo, e, data la sospensione nel vuoto, oltre lo spazio: è appunto il momento anagogico in cui può cogliersi il senso elevato di quanto contenuto nel senso letterale; è il momento dell’intuizione, cioè dell’intus ire: «Veder dentro, guardar dentro attentamente, specialmente con l’occhio della mente, che ratto apprende» (etimo.it). Si potrebbe dire: “far capolino nel piano superiore”.

Nella cultura nipponica tale momento ultra temporale e ultra spaziale è detto “MA”, intervallo di (non) tempo e (non) spazio. Il momento immobile, libero dal tempo e dallo spazio è ciò che da senso all’azione (che si svolge nel tempo e nello spazio) in quanto nel contempo la trascende e la ispira: Contemplazione/azione, Immobilità/movimento, Centro/circonferenza, Silenzio/parola, il Vuoto contemplativo contiene il pieno attivo, l’Eternità contiene il tempo.

«Se l’immagine dell’orologio rappresenta il Sé dell’eternità, il movimento dell’orologio descrive una concatenazione. L’eternità racchiude e sviluppa la concatenazione, e il concetto di orologio, che è l’eternità, racchiude e sviluppa perfettamente tutte le cose».

Nicola Cusano, Visione di Dio.

«Nella scrittura giapponese, MA è espresso dall’ideogramma kan 間, composto dal radicale della porta con all’interno il sole – anticamente era la luna, che traluce tra le ante di una finestra (l’antico carattere con la luna ha assunto il significato di svago, quiete: yan)». (Luciana Galliano, MA – La sensibilità estetica giapponese).

La mente ferma: fudo shin, con il contemporaneo fermarsi del corpo: fudo tai, come accade al tuffatore all’apice del suo slancio verso l’alto, cessa di essere mossa dal senso letterale e fruisce di un raggio del «sole che traluce tra le ante di una finestra» e le dischiude il senso anagogico, talché, come nel trampolino, nelle ante della finestra è da vedersi un’altra immagine del senso letterale del pensiero orale e scritto.

Se si vuole (tentare di) andare dentro il senso letterale (intus-legere), cioè nel “sovrasenso”, occorre esercitarsi nel fermarsi, cioè nel salire verso l’apice costituito dal punto immobileoltre il tempo e lo spazio, il medesimo punto vitale che separa, unisce e trascende l’inspirazione-vita dall’espirazione-morte, come pure le sistole e le diastole del ritmo cardiaco. Occorre, come il tuffatore, spiccare dal trampolino un salto verso l’alto (anagogè), cioè nel Vuoto, cioè nel SILENZIO, ove tutto il sapere accumulato scompare per lasciare spazio all’intuizione per ispirazione, possibile grazie al’intervento della Luce Soprannaturale (la Lux Beatissima o Spirito Santo della Tradizione Cattolica, prefigurati dal greco Ermete o dal romano Mercurio). All’ascesa dell’Anima corrisponde la discesa della Luce. L’Acqua dell’Anima si fa limpida – vuota di ogni granello di polvere in sospensione (sumikiri) e il Fuoco dello Spirito scende per il mistico incontro.

Alla stregua del tuffatore, dopo tale salto verso l’alto e la sosta (MA) si torna verso il basso, cioè verso il senso letterale avendone ricevuto dal Vuoto, ossia dal CIELO, il significato che vi era appunto “cielato”: «dal latino COELUM o CAELUM che è della stessa famiglia del greco KOILOS cavo, incavato e tiene alla radice KU o CU che ha il senso di esser convesso, gonfio, onde anche il greco KÍTOS corpo concavo, vaso panciutoe KÝÒ sono gravido» (etimo.it), ciò che fa comprendere come si concepisca con la pancia e non (soltanto) con la testa.

Di estrema importanza, diciamo per inciso, il fatto che, come anche la scienza conferma, oltre che del sistema nervoso cerebrale, l’essere umano fruisce anche di un importante e niente affatto secondario sistema nervoso enterico, essendoci tra i due sistemi strettissima correlazione.

Come già osservato, a questo salto anagogico, a questo tuffo in cielo, è necessario, stando all’incipit cusaniano, un abbandono, ossia un lasciar cadere la zavorra di tutto ciò che si sa (o si crede di sapere) e costituito da pensieri concettuali e immaginativi, che costituiscono l’offuscamento nei confronti del “sovrasenso”. Insomma, nulla ha da frapporsi fra l’Anima e la Luce, fra l’Acqua e il Fuoco. Perciò, abbandonare anche ciò che si è (si crede di essere) e ciò che si ha (si crede di avere).

Dunque, per davvero comprendere/concepire, occorre abbandonare tutto, cioè staccarsi da terra e fare un tuffo in Cielo, nel Vaso Panciuto, nello Hara (sede dell’anima secondo la spiritualità nipponica), gravido di tutti i significati anagogici delle parole orali e scritte, ciò riconducendo alla “dotta ignoranza” del Cusano e coincidendo con quanto il patriarca zen Dogen scrive nel Bendōwa (Discorso sulla pratica della Via):

«L’impegnativa Via che ora insegno fa sì che tutte le cose esistano nell’Illuminazione, e la pratica per giungere (a comprendere ciò) non è che una sola. Quando lasciamo cadere tutto, superiamo l’ostacolo».

Dice “lasciamo cadere tutto”: un atto nient’affatto facile, posto che corrisponde al morire:

«se il chicco di grano non muore …».

§§§

