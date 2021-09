Viganò Tapes #13. Massoneria: Illuminazione , o Viaggio nelle Tenebre?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo giunti al tredicesimo episodio dei Viganò Tapes, realizzati da Robert Moynihan, fondatore e direttore di Inside the Vatican con l’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona lettura. Ecco il video, pubblicato sulla piattaforma Rumble, e la trascrizione in italiano.

La Massoneria è il corpo mistico di Satana, perché Satana è l’entità che essa adora ai più alti gradi dell’iniziazione. L’illuminazione che essa promette ai propri membri consiste nell’assoggettarli al culto di un Grande Architetto che mostra le sue fattezze infernali solo quando non si è più in grado di tornare indietro. L’Illuminismo, come altri movimenti filosofici, fu lo strumento culturale e ideologico con il quale la Massoneria ha corrotto le élite europee e mobilitato le masse alla ribellione all’autorità dei Sovrani e dei Romani Pontefici. Le numerose Encicliche a condanna della setta infame dimostrano la saggezza della Chiesa e la lucidità di giudizio dei Papi, così come svelano le infiltrazioni e le complicità della Gerarchia conciliare.