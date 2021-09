30.000+ Donne in UK Segnalano Problemi Mestruali dopo il Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione la traduzione di questo articolo apparso su The Defender, e che trae spunto da un editoriale pubblicato dal British Medical Journal, relativo a un campo trascurato di possibili effetti avversi del siero genico. Buona lettura.

§§§

Secondo un editoriale pubblicato il 16 settembre in The BMJ, più di 30.000 segnalazioni di irregolarità mestruali e sanguinamento vaginale sono state fatte, a partire dal 2 settembre, al Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency’s (MHRA) Yellow Card Scheme – il sistema britannico per la raccolta e il monitoraggio delle reazioni avverse dopo i vaccini COVID.

Le segnalazioni di reazioni avverse includono mestruazioni più pesanti del solito, mestruazioni ritardate e sanguinamento vaginale inaspettato. La maggior parte delle donne che hanno segnalato un cambiamento del loro periodo dopo la vaccinazione hanno trovato che è tornato alla normalità il ciclo successivo, secondo l’autore dell’editoriale, il dottor Victoria Male, uno specialista della riproduzione presso l’Imperial College di Londra.

Ad oggi, nessuno dei produttori del vaccino COVID elenca qualsiasi problema pertinente alla salute mestruale come effetto collaterale. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, gli effetti collaterali comuni dei vaccini COVID includono: dolore al sito di vaccinazione, stanchezza, affaticamento e febbre.

Male ha chiesto ulteriori indagini sui potenziali effetti dei vaccini COVID sulla salute mestruale – ma ha detto che il problema sta nella risposta immunitaria del corpo, non nel vaccino.

“I cambiamenti mestruali sono stati segnalati dopo entrambi i vaccini COVID-19 vettorizzati da mRNA e adenovirus, suggerendo che se c’è una connessione, è probabile che sia un risultato della risposta immunitaria alla vaccinazione piuttosto che un componente specifico del vaccino”, ha scritto Male.

Secondo la MHRA, la valutazione dei rapporti Yellow Card non supporta un collegamento tra i cambiamenti dei periodi mestruali e i vaccini COVID, perché il numero di rapporti è basso rispetto al numero di persone vaccinate, e la prevalenza dei disturbi mestruali in generale.

Tuttavia, il modo in cui i dati della Carta Gialla sono raccolti rende difficili conclusioni definitive, secondo Male.

Secondo i dati più recenti del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – il principale sistema finanziato dal governo per segnalare le reazioni avverse ai vaccini negli Stati Uniti – tra il 14 dicembre 2020 e il 10 settembre 2021, ci sono state 8.793 segnalazioni totali di disturbi mestruali dopo la vaccinazione con un vaccino COVID.

Storicamente, VAERS ha dimostrato di riportare solo l’1% degli effettivi eventi avversi da vaccino, il che significa che il numero di effettivi eventi avversi che evolvono i disturbi mestruali potrebbe essere molto più alto.

In un’intervista con Medical News Today, la dottoressa Sarah Gray – un medico generico che per 15 anni ha gestito una clinica specializzata in salute delle donne per il servizio sanitario nazionale del Regno Unito – ha detto:

“Il controllo del sanguinamento mestruale è complesso con potenziali effetti dal cervello, dalle ovaie e dall’utero stesso. È plausibile che gli effetti dell’infezione [SARS-CoV-2] o della vaccinazione sul sistema immunitario possano influenzare questo percorso di controllo, e qualsiasi ricerca sarebbe molto apprezzata”.

Gray ha anche notato che “la salute delle donne non è stata una priorità di ricerca per 20 anni e c’è molto che non sappiamo”.

La dottoressa Kathryn Clancy, assistente professore all’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, ha detto che è coinvolta in una ricerca simile sull’attivazione immunitaria acuta e sui meccanismi di riparazione mestruale.

“Sono costernata dal fatto che il disegno di ricerca degli studi sul vaccino [COVID] rende impossibile in questo momento esplorare effettivamente questa relazione, e spero che i produttori di farmaci e vaccini in futuro prendano in considerazione queste considerazioni”, ha detto Clancy.

In una e-mail a The Defender, il dottor Lawrence Palevsky, pediatra, docente e autore, ha detto:

“Se dovessimo seguire il metodo scientifico, come è stato insegnato nei libri di testo (sapendo bene che non c’è più aderenza al metodo scientifico), vedremmo immediatamente questa osservazione dei cambiamenti del ciclo mestruale in decine di migliaia di donne come un segnale, per il quale dovrebbero essere fatte domande necessarie.”

Palevsky – che fa parte di un gruppo di ricerca indipendente che raccoglie dati da donne non vaccinate che hanno sperimentato cambiamenti mestruali dopo essere state intorno ad altre che hanno recentemente ricevuto vaccini COVID – ha detto che uno studio necessario dovrebbe esaminare il contenuto dell’iniezione, e valutare le nature chimiche di questi contenuti e i loro effetti sulla fisiologia umana e sul sistema riproduttivo delle donne.

“Una vera aderenza al metodo scientifico permetterebbe di riportare le risposte senza pregiudizi per un risultato desiderato dei risultati”, ha detto Palevsky.

Palevsky ha spiegato:

“C’è una lunga lista di effetti collaterali che i produttori dell’iniezione hanno inviato alla FDA [U.S. Food and Drug Administration] nell’autunno del 2020. Molte delle lesioni che le persone stanno segnalando dopo aver ricevuto queste iniezioni, tra cui emorragie, coaguli di sangue, autoimmunità, sindrome di Guillain-Barré e molti altri, sono ben noti ai produttori e alla FDA, ma, i poteri che sono continuano a ignorare i rapporti di persone che presentano questi eventi avversi in tempo reale, come se non hanno nulla a che fare con le iniezioni, a tutti.

“Essenzialmente, hanno raccolto i dati negli studi clinici ma li hanno tenuti completamente nascosti.

Palevsky ha detto che crede che la proteina spike potrebbe giocare un ruolo nelle irregolarità mestruali che le donne stanno segnalando, insieme ad “altri fattori che potremmo non sapere perché nessuno sta facendo la ricerca appropriata”.

Come The Defender ha riferito l’8 settembre, il National Institutes of Health (NIH) ha assegnato sovvenzioni supplementari di un anno per un totale di 1,67 milioni di dollari a cinque istituzioni per esplorare i potenziali collegamenti tra i vaccini COVID e i cambiamenti mestruali, dopo che migliaia di donne hanno segnalato irregolarità mestruali dopo la vaccinazione negli Stati Uniti.

Secondo il sito web NIH, alcune donne hanno riferito di aver sperimentato periodi mestruali irregolari o mancanti, sanguinamento più pesante del solito e altri cambiamenti mestruali dopo aver ricevuto i vaccini COVID.

Il nuovo finanziamento andrà verso la ricerca per determinare se i cambiamenti possono essere collegati alla vaccinazione COVID stessa, e quanto durano i cambiamenti. I ricercatori cercheranno anche di chiarire i meccanismi alla base dei potenziali cambiamenti mestruali legati al vaccino.

Finora, nessuno studio pubblicato ha esaminato – o offerto prove conclusive – di possibili collegamenti tra i vaccini e le mestruazioni.

§§§

