Viganò Tapes, #12: la Chiesa ha Rinnegato il Regno di Cristo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, siamo giunti all dodicesimo episodio dei Viganò Tapes, le brevi interviste realizzate da Robert Moynihan, fondatore e direttore di Inside the Vatican, con l’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Qui sotto trovate il collegamento al video, su Rumble, e la trascrizione dell’intervento in italiano. Buona lettura, e buona visione.

§§§

§§§

Il problema della chiesa conciliare risiede nell’aver fatto proprie le istanze rivoluzionarie, negando la Regalità di Cristo e trasferendo – almeno a parole – la sovranità al popolo, al quale l’élite clericale ha fatto credere di poter scegliere quali verità rifiutare e quali nuovi dogmi inventarsi. E faccio notare che, esattamente come è avvenuto nella cosa pubblica, anche in ambito ecclesiale il potere è stato usurpato da nuove entità con finalità opposte a quelle per cui l’autorità è costituita; e sempre considerando il popolo come una massa da manipolare e sottomettere. Le modalità con cui è stata imposta la riforma liturgica non sono dissimili da quelle con cui oggi ci viene imposto il green pass: sempre per il nostro bene, sempre perché c’è chi decide per noi, sempre raccontandoci delle menzogne per nascondere i veri intenti.

Se fosse il bene delle anime lo scopo di costoro, avrebbero dovuto ravvedersi sin dall’inizio, guardando con orrore al disastro compiuto. Ma se lo scopo è proprio il disastro, si comprende l’odio e l’avversione a tutto ciò che cerca di limitarlo e di riparare ai danni. In quest’ottica, perseverare diabolicum. E vale sia per l’ostinazione sul Concilio, sia per quella sulla farsa pandemica.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: #12, moynihan, vigano



Categoria: Generale