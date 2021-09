Stilum: Cinco años de vida, 25 millones de visitas. Pero Google nos penaliza…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, es un gran placer decirles que al final de estos primeros cinco años de actividad (habíamos comenzado en octubre de 2016) Stilum Curiae ha tocado, justo en estos días, el hito de los

veinticinco millones

de visualizaciones. Nada mal, ¿ no?

En los gráficos se puede ver el crecimiento constante de nuestro sitio, incluso en visualizaciones diarias, excepto en el año 2020, donde el confinamiento masivo hizo que probablemente se disparara el número de visitas. Pero de todos modos, dados los recursos humanos y financieros disponibles, diría que podemos estar más que satisfechos. También porque la presencia de Stilum no se limita a Italia; uno de los últimos días conté ochenta y cuatro países tocados, algunos de los cuales (Estados Unidos, España, Sudamérica, etc.) con cientos de visualizaciones; y en Twitter hay personas de Estados Unidos y de Gran Bretaña pidiendo que se traduzcan los posts al inglés.

En síntesis, un resultado realmente bueno, teniendo en cuenta que SC es un pequeño casco en un mar cada vez más tempestuoso y que, además de los elementos, ahora debe enfrentar también obstáculos humanos.

El webmaster nos escribió hace unas semanas: “te escribo porque mis colegas me informan de que el sitio -que cumple automáticamente con los algoritmos y las políticas de Google- está recibiendo una serie de informes que bloquean los anuncios y, por tanto, los ingresos publicitarios”.

Así que, evidentemente, la labor informativa gratuita de Stilum Curiae, en un panorama informativo que día a día recuerda cada vez más a los buenos tiempos del Régimen y de la Unión Soviética de Brezhnev, resulta molesta. Y evidentemente alguien en la Bog Tech se ha dado cuenta de este engaño.

Nos alegra; aunque la hostilidad de Google -¿qué quiere de nuestras vidas? – es un intento evidente de sabotear el funcionamiento de una voz que no encaja en el coro del régimen, el nuestro, una rama de un régimen mucho más grande que está tratando de instaurar.

Es obvio que no nos detendremos; sabíamos y sabemos que la batalla, para nosotros, para ustedes, para cualquiera que no se doblegue, será más dura en los próximos meses; y nos esperan otras, para ser afrontadas de la misma manera. Te pedimos, en silencio, tu ayuda para seguir combatiendo.

No puedo cerrar este post sin agradecer a los lectores, por su confianza y lealtad, a pesar de nuestros errores y carencias; y especialmente a los colaboradores que enriquecen el panorama de Stilum Curiae. Ustedes saben bien de que no siempre estamos de acuerdo con lo que escriben, y quizá no en todo; pero nos parece importante que Stilum sea un lugar donde se alzan voces diferentes, incluso contrastadas. Y esto lo pueden ver en los comentarios, donde el espacio de libertad que se deja a los lectores no es ciertamente pequeño. Dejamos la uniformidad a esa especie de sopa indistinta, y no un poco fétida, en que se ha convertido la información dominante.

Gracias a todos, de todo corazón.

Publicado originalmente en italiano el 22 de setiembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/09/22/stilum-cinque-anni- di-vita-25-milioni-di-visite- ma-google-ci-penalizza/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino