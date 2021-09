Korazym: desde el 1° de octubre entra en vigor el estado de locura también en el Vaticano

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, me parece justo reenviar este artículo de Korazym.org sobre la obligación del Pase Verde también en el Vaticano. Mientras lo leía, me vino a la mente un episodio parecido de hace varios años. Acababa de ocurrir el 11 de septiembre y durante un viaje de san Juan Pablo II con otros periodistas habíamos logrado acercarnos al entonces secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano. La conversación se centró en la probable reacción del mundo occidental ante la destrucción de las Torres Gemelas, y el cardenal exclamó: “No pueden pedirnos que nos pongamos detrás de los cañones…”. Eran otros tiempos: ahora los Señores del Mundo han conseguido poner al Papa y al Vaticano detrás de una jeringa… Disfruten de su lectura.

A partir del próximo 1 de octubre sólo se permitirá la entrada en el Estado de la Ciudad del Vaticano y en las zonas extraterritoriales bajo la jurisdicción de la Santa Sede a las personas que estén en posesión del Certificado Digital Covid estatal (Pase Verde Vaticano), del Certificado Digital Covid (Pase Verde Europeo) o de un Certificado Verde Covid-19 extranjero que demuestre la vacunación contra el Sars-CoV-2, la curación del Covid-19 o la realización de una prueba molecular o antigénica rápida con resultado negativo para el virus Sars-CoV-2. Hablando de puentes que construir y muros que derribar…

Es lo que establece la Ordenanza Nº CDXXXIX del 18 de septiembre de 2021 promulgada por la Poa ntificia Comisión del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de emergencias de salud pública, dada a conocer a las 14 horas de hoy [21/9/2021] por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El control está encomendado al Cuerpo de Gendarmería, y las disposiciones de hoy “se aplican a los ciudadanos, a los residentes en el Estado, al personal que presta servicio en cualquier puesto en la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y en los diversos organismos de la Curia Romana y las instituciones relacionadas con ella, y a todos los visitantes y usuarios de los servicios”. La Ordenanza establece: “Se exceptúa a quienes participen en las celebraciones litúrgicas durante el tiempo estrictamente necesario para la realización del rito, sin perjuicio de las prescripciones sanitarias vigentes sobre el distanciamiento, sobre el uso de dispositivos de protección individual, sobre la limitación de la circulación y de lreunión de personas y sobre la adopción de normas especiales de higiene”.

Recordemos que se trata de disposiciones continuamente incumplidas por el propio Jefe de Estado del Vaticano, quien insta a derribar los muros (pero no los de la Ciudad del Vaticano), ya que desde el 1 de octubre prohíbe la entrada al Vaticano a quienes no tengan el Pase Verde. Jesucristo tocó y curó a los leprosos, en cambio, su Vicario en la tierra no sólo no deja entrar a los enfermos en el Vaticano, sino ni siquiera a los sanos sin pase verde. En tiempo no sospechado hemos repetido muchas veces: Mala tempora currunt sed peiora parantur(corren tiempos malos, pero se preparan otros peores).

Además, recordemos que el Certificado Verde no cura el Covid-19 y no impide la propagación del Coronavirus chino de Wuhan. El certificado verde, inútil y peligroso, que carece de valor científico y ha sido calificado por el filósofo francés Delsol como una “ley brutal”, viola las normas europeas: va en contra de dos Resoluciones del Consejo de Europa sobre la vacunación contra el Covid-19 y de la Ley de la Unión Europea nº 953, que han caído en saco roto. En una carta abierta al primer ministro, los líderes cristianos británicos se han pronunciado contra el “antiliberal” proyecto de pasaporte de vacunación, por considerarlo “una de las propuestas políticas más peligrosas de la historia”.

No. CDXXXIX- Ordenanza del presidente de la Pontificia Comisión del Estado de la Ciudad del Vaticano sobre Emergencia Sanitaria Pública (18 de setiembre de 2021)

EL PRESIDENTE DE LA PONTIFICIA COMISIÓN DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO

– vista la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano del 26 de noviembre de 2000;

– vista la Ley nº IV de Ordenación Administrativa del 7 de junio de 1929;

– vista la Ley nº LIV sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, del 10 de diciembre de 2007;

– vista la Ley de Fuentes del Derecho nº LXXI del 1 de octubre de 2008;

– vista la Ley nº CXXXI de Ciudadanía, Residencia y Acceso, del 22 de febrero de 2011;

– vista la Ley nº CCLXXIV sobre el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, del 25 de noviembre de 2018;

– visto el Decreto nº LXXII del presidente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano por el que se promulga el Reglamento Técnico de aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores en el Trabajo, del 1 de octubre de 2008;

– visto el Decreto nº CDXXXII del presidente de la Pontificia Comisión del Estado de la Ciudad del Vaticano sobre la expedición y gestión del Certificado Digital Covid del Estado de la Ciudad del Vaticano, del 15 de julio de 2021;

– vista la Orden de la Dirección de Sanidad e Higiene del 8 de septiembre de 2021;

Enviado a todas las Direcciones y Oficinas del Estado de la Ciudad del Vaticano, de la Santa Sede y entidades vinculadas.

Considerando que en la audiencia concedida el 7 de septiembre de 2021 el Santo Padre

– afirmó que es necesario garantizar la salud y el bienestar de la comunidad trabajadora, respetando la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de cada uno de sus miembros;

– ha solicitado a la Gobernación que dicte la presente Ordenanza con el fin de adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir, controlar y contrarrestar la emergencia de salud pública que se está produciendo en el Estado de la Ciudad del Vaticano y en las zonas mencionadas en los artículos 15 y 16 del Tratado de Letrán, en el ámbito de su estatuto jurídico específico;

ha promulgado la siguiente ORDENANZA

Artículo 1

§1. A partir del 1 de octubre de 2021, el ingreso en el Estado de la Ciudad del Vaticano y en las zonas contempladas en los artículos 15 y 16 del Tratado de Letrán está permitido exclusivamente a las personas que posean el Certificado Digital Covid del Estado (“Pase Verde Vaticano”), el Certificado Digital Covid según el art. 4, §1 del Decreto nº CDXXXII de 15 de julio de 2021 (“Pase Verde Europeo”) o un certificado verde Covid extranjero19 que demuestre el estado de vacunación contra el SARS-Cov-2 o la curación del SARS-Cov-2, o la realización de una prueba molecular o antigénica rápida con resultado negativo para el virus del SARS-Cov-2.

§2. El control, durante el acceso al Estado y a las zonas contempladas en los artículos 15 y 16 del Tratado de Letrán, se confía al Cuerpo de Gendarmería.

§3 Las presentes disposiciones se aplican a los ciudadanos, a los residentes en el Estado, al personal que presta cualquier tipo de servicio en la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y en los diversos organismos de la Curia Romana y sus instituciones vinculadas a ella, y a todos los visitantes y usuarios de los servicios.

§4 Se exceptúa a quienes participen en las celebraciones litúrgicas durante el tiempo estrictamente necesario para la realización del rito, sin perjuicio de las normas sanitarias vigentes en materia de distanciamiento, uso de equipos de protección personal, limitación de la circulación y reunión de personas y adopción de normas higiénicas especiales.

Artículo 2

§1 Sin perjuicio de lo establecido en esta materia por la Ley nº LI sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en sus lugares de trabajo, del 10 de diciembre de 2007, y por el Reglamento Técnico para su aplicación, del 1 de octubre de 2008, y sus posteriores modificaciones, la Administración competente está obligada a observar las directivas a que se refiere el artículo 1 de la presente Ordenanza, adoptadas también para la protección de la salud y la seguridad del trabajador o de las personas encomendadas a ella o dependientes de ella por razón de las tareas realizadas.

§2 El Servicio de Salud y Seguridad de los Trabajadores en los lugares de trabajo de la Dirección de Salud e Higiene, de conformidad con el art. 7, párrafo 6 de la Ley Nº LI sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en los lugares de trabajo, del 10 de diciembre de 2007, lleva a cabo la actividad de verificación de las disposiciones del párrafo anterior.

Artículo 3

Las disposiciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor el 1 de octubre de 2021, hasta nuevo aviso.

El original de la presente Ordenanza, que lleva el sello del Estado, se depositará en el Archivo de las Leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano y se publicará el texto correspondiente, así como en el Suplemento del Acta Apostolicae Sedis, fijándolo en el patio de San Dámaso, en las oficinas de correos del Estado y en el sitio web del Estado, ordenando a todos los interesados que lo observen y lo hagan observar.

Ciudad del Vaticano, dieciocho de setiebre de dos mil veintiuno

GIUSEPPE cardenal BERTELLO

Presidente

Visto

El secretario general

Postscriptum

“Falta poco para que para demostrar que se es católico la jerarquía no pedirá ya el certificado de Bautismo sino el Pase Verde” (Kattoliko Pensiero @kattolikamente – Twitter, 20 de setiembre de 2021).

Publicado originalmente en italiano el 21 de setiembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/09/21/korazym-dal-1- ottobre-entra-in-vigore-anche- in-vaticano-lo-stato-di- follia/

José Arturo Quarracino