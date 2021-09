Stilum: Cinque Anni di Vita, 25 Milioni di Visite. Ma Google ci Penalizza…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con grande piacere che vi diciamo che, alla fine di questi primi cinque anni di attività (abbiamo cominciato nell’ottobre del 2016) Stilum Curiae ha toccato, proprio in questi giorni, il traguardo dei

venticinque milioni

di visualizzazioni. Niente male, no?

Nelle tabelle potete vedere la crescita, costante, del nostro sito; anche in visualizzazioni quotidiane, se si eccettua l’anno mostre 2020 dove il lockdown ha probabilmente fatto schizzare verso l’alto il numero delle visite. Ma comunque, viste le risorse umane disponibili, e quelle finanziarie, direi che possiamo essere più che soddisfatti. Anche perché la presenza di Stilum non si limita all’Italia; uno dei giorni recenti ho contato ottantaquattro Paesi toccati, alcuni dei quali (Stati Uniti, Spagna, America del Sud, ecc.) con centinaia di visualizzazioni; e su Twitter ci sono persone che dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna chiedono che i post siano tradotti in inglese.

Insomma, veramente un buon risultato, considerando che SC è un piccolo scafo in un mare sempre più tempestoso, e che, oltre agli elementi, adesso deve affrontare anche ostacoli umani.

Il webmaster qualche settimana fa ci ha scritto:

“Ti scrivo perché i colleghi mi segnalano che il sito – in automatico rispetto agli algoritmi e le policy di Google – sta ricevendo una serie di segnalazioni che bloccano gli annunci adv e quindi gli incassi pubblicitari”.

Quindi, evidentemente, il lavoro di informazione libera di Stilum Curiae, in un panorama informativa che di giorno in giorno ricorda sempre di più i tempi belli del Regime e dell’Unione Sovietica brezneviana, dà fastidio. E evidentemente qualcuno dalle parti di Bog Tech si è accorto di questa zamzara.

Ci fa piacere; anche se l’ostilità di Google – ma che vuole dalla vita nostra? – è un evidente tentativo di sabotare il funzionamento di una voce che non si allena al coro del regime, quello nostrano, propaggine di un regime ben più grande che si sta tentando di instaurare.

È ovvio che non ci fermeremo; sapevamo e sappiamo che la battaglia, per noi, per voi, per chiunque non si pieghi, sarà più dura nei prossimi mesi; e altre ci attendono, da affrontare nello stesso modo. Vi chiediamo, sommessamente, il vostro aiuto per continuare a combattere.

Non posso chiudere questo post senza ringraziare i lettori, per la loro fiducia e fedeltà, a dispetto dei nostri errori e mancanze; e soprattutto i collaboratori che rendono ricco il panorama di Stilum Curiae. Sapete bene che magari non sempre siamo d’accordo con quanto scrivono, e magari non su tutto; ma ci sembra importante che Stilum sia un luogo in cui si levano voci diverse, anche contrastanti. E lo vedete nei commenti, dove lo spazio di libertà lasciato ai lettori non è certo esiguo. L’uniformità la lasciamo a quella specie di zuppa indistinta, e non poco fetida, che è diventata l’informazione mainstream.

Grazie, a tutti, di gran cuore.

Visualizzazioni annuali

Visualizzazioni quotidiane

