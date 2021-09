Youtube Censura Viganò Tapes #10. Denunciava la Castrazione delle Anime.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, avremmo voluto, come al solito, offrirvi la nuova puntata – la decima – dei Viganò Tapes, realizzati da Robert Moynihan, fondatore e direttore di Inside the Vatican, ma il video della puntata #10 è stata cancellata da You Tube, pochi minuti dopo la sua pubblicazione, con il pretesto che avrebbe violato le linee guida della community di You Tube. Qui sotto trovate il testo di quello che l’arcivescovo Carlo Maria Viganò aveva detto:

***

10. Quali sono i poteri che muovono le fila di questo assalto alla civiltà occidentale e alla Cristianità?

La risposta è fin troppo semplice. Anzitutto, come Cristiani, sappiamo che questa guerra epocale è condotta da Satana, nemico del genere umano. Dietro gli operatori di iniquità c’è sempre e solo lui, omicida sin dal principio. Poco importa che i cooperatori di questo piano siano le case farmaceutiche o l’alta finanza, le organizzazioni filantropiche o le sette massoniche, le fazioni politiche o i media corrotti: tutti costoro, consapevoli o no, collaborano all’opera del Demonio.

Il peccato, la malattia e la morte sono il marchio inconfondibile della sua opera. Peccato, malattia e morte non come male da sanare, ma come sciagurata risposta, come unico presunto rimedio alla vita e alla salute materiale e spirituale degli uomini. Anzi come normalità per chi vive non più nell’economia della Redenzione, ma nella schiavitù di Satana che vuole rendere irreversibili gli effetti del peccato originale e inefficace il Sacrificio di Cristo. Al punto che si è giunti a considerare i sani come malati potenziali, come untori, come propagatori di morte; e viceversa, i vaccinati – che sono contagiosi – come unici presunti sani. Al punto che gli stessi chierici osano anteporre la salute del corpo al dovere di amministrare i Sacramenti e di celebrare la Messa: la viltà abbietta di molti sacerdoti e Vescovi, durante gli scorsi lockdown, ha portato alla luce un quadro desolante di pavidità, anzi di tradimento, e mancanza di Fede tra i membri del Clero che mostra, se mai ve ne fosse stato bisogno, le proporzioni del danno causato dalla rivoluzione conciliare.

Perché questa è l’assurdità di quanto vediamo accadere da un anno e mezzo: la risposta ad un’influenza stagionale si è fatta consistere nel divieto delle cure efficaci, e nell’imposizione di terapie sperimentali con nuove tecnologie geniche che, mentre non curano le conseguenze del virus, provocano modificazioni genetiche ed effetti collaterali, infarti e miocarditi, decessi di persone altrimenti sane o che potrebbero guarire con le cure disponibili. E a questo si aggiunge, come un rituale infernale, il ricorso al siero genico fatto con feti abortiti, quasi a rinnovare in chiave sanitaria i sacrifici umani dei pagani, propiziando con vite di innocenti il Nuovo Ordine venturo. E mentre il Battesimo cristiano monda l’anima dal peccato e la rende nel carattere sacramentale figlia di Dio, il battesimo satanico segna chi lo riceve con il marchio della Bestia.

Come possano i Cattolici, senza porsi alcuno scrupolo di coscienza, sottoporsi al vaccino come ad una sorta di battesimo satanico, rimane un quesito al quale si dovrà dare una risposta. Di certo, decenni di cancellazione sistematica della Fede e della Morale nei fedeli, in nome di un dialogo con il mondo e con la modernità, hanno permesso che le anime perdessero ogni riferimento soprannaturale, lasciandosi ottundere da un sentimentalismo informe che non ha nulla di cattolico. La castrazione delle anime si è compiuta nel momento in cui il certamen cristiano contro il mondo, la carne e il diavolo si è pervertito in una indecorosa ritirata, anzi in una vile diserzione. Da soldati di Cristo, molti si sono ritrovati ad essere effeminati cortigiani dell’avversario.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: #10, tapes, vigano, youtube



Categoria: Generale