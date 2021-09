Commissione FDA, Testimonianza di un Medico: il Siero Uccide più di Quanto Salvi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione, nella mia traduzione questo articolo di back stage sulla riunione della Commissione della Food and Drug Administration che ha votato – 16 a 2 – per l’uso generalizzato della terza dose di siero genico, come richiesto dalla Pfizer. L’articolo è apparso sul sito Infowars, ed è stato rilanciato da numerose piattaforme; ovviamente non ne troverete traccia nei cosiddetti giornali italiani, e tempo nelle televisioni. Buona lettura.

Chi è in grado di seguire in inglese, può farlo qui:

E anche, se ha tempo, seguire questo lungo dibattito, qui:

There's a lot of stuff, it's 8 hours long pic.twitter.com/cu2HLKzz4f — Chuck (@VikeKang) September 17, 2021

Diversi medici dell’udienza sui vaccini della Food and Drug Administration (FDA) venerdì hanno affermato in una testimonianza esplosiva che il vaccino COVID-19 sta uccidendo più persone di quante ne stia salvando e sta guidando le mutazioni del coronavirus come la cosiddetta variante ‘Delta’.

Il Comitato consultivo per i vaccini e i prodotti biologici correlati della FDA dopo 8 ore di testimonianza ha votato 16-2 contro il programma di richiamo COVID-19 proposto da Joe Biden.

Durante l’udienza, il dottor Steve Kirsch, direttore del COVID-19 Early Treatment Fund, ha affermato che le iniezioni stanno uccidendo più persone di quante ne aiutino.

“Oggi concentrerò le mie osservazioni sull’elefante nella stanza di cui nessuno ama parlare: che i vaccini uccidono più persone di quante ne salvino”, ha detto Kirsch in teleconferenza.

“Oggi, ci concentriamo quasi esclusivamente sui salvataggi di morte COVID e sull’efficacia dei vaccini perché siamo stati portati a credere che i vaccini fossero perfettamente sicuri. Ma questo semplicemente non è vero”.

“Per esempio, ci sono quattro volte più attacchi cardiaci nel gruppo di trattamento nel rapporto della sperimentazione a 6 mesi della Pfizer”, ha continuato Kirsch. “Non è stata sfortuna. VAERS mostra che gli attacchi di cuore sono avvenuti 71 volte più spesso dopo questi vaccini rispetto a qualsiasi altro vaccino”.

“In tutto sono morte 20 persone che hanno ricevuto il farmaco, 14 che hanno ricevuto il placebo. Poche persone l’hanno notato. Se la mortalità netta per tutte le cause del vaccino è negativa, i vaccini, i richiami e i mandati sono tutti senza senso”.

“Anche se i vaccini avessero una protezione del 100%, significa ancora che abbiamo ucciso due persone per salvare una vita”, ha aggiunto.

Kirsch ha anche spiegato che nei dati sui decessi nelle case di cura, circa la metà dei vaccinati sono morti, mentre nessuno dei non vaccinati è morto.

L’immunologa e biologa virale Dr. Jessica Rose ha notato che, sulla base dei dati VAERS, i rischi del vaccino superano i benefici nei giovani, soprattutto nei bambini, indicando un aumento di mille volte delle reazioni avverse all’iniezione nel 2021 rispetto all’ultimo decennio.

“C’è un aumento di oltre il 1000% nel numero totale di eventi avversi per il 2021 e non abbiamo finito con il 2021”, ha detto Rose.

Rose ha anche detto che i dati suggeriscono che i vaccini COVID stanno guidando l’ondata di mutazioni COVID come le varianti “alfa” e “delta”.

“L’emergere di entrambe queste varianti e il loro successivo raggruppamento sono sorti in stretta vicinanza temporale con il lancio dei prodotti COVID in Israele”, ha detto.

“Israele è uno dei paesi più iniettati, e sembra da questi dati che questo rappresenta un chiaro fallimento di questi prodotti per fornire immunità protettiva contro le varianti emergenti e per prevenire la trasmissione”, ha aggiunto.

Un medico del pronto soccorso di New Orleans, il dottor Joseph Fraiman, ha notato che non esistono abbastanza dati di studi clinici su larga scala per assicurare agli americani non vaccinati ben informati che il loro rischio di sperimentare effetti collaterali del vaccino è inferiore alla loro possibilità di essere ricoverati.

“Chiediamo che gli studi di richiamo siano abbastanza grandi da trovare una riduzione delle ospedalizzazioni”, ha detto Fraiman al pannello della FDA. “Senza questi dati, noi dell’establishment medico non possiamo chiamare con fiducia gli attivisti del vaccino anti-COVID che sostengono pubblicamente che i vaccini danneggiano più di quanto salvino, soprattutto nei giovani e in salute”.

“Il fatto che non abbiamo le prove cliniche per dire che questi attivisti hanno torto dovrebbe terrorizzarci tutti”, ha aggiunto.

Dopo queste testimonianze allarmanti, non c’è da meravigliarsi che il comitato della FDA abbia votato contro il programma di richiamo.

Il comitato della FDA che vota contro il programma di richiamo rappresenta un duro colpo per l’amministrazione Biden, che ha annunciato in agosto il suo piano di lanciare dei richiami per gli americani che hanno già preso due dosi del vaccino.

