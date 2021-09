Nuevo libro de Benedicto XVI: La verdadera Europa. Introducción del papa Bergoglio

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, hoy la editorial Cantagalli publica la última obra editorial de Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, La vera Europa. Identità e Missione [La verdadera Europa. Identidad y misión]. El texto se abre, como se puede ver en la ficha editorial de abajo, con una introducción escrita por el Pontífice reinante.

§§§

LA VERDADERA EUROPA

IDENTIDAD Y MISIÓN

Introducción de Su Santidad

Papa Francesco

El último y sentido llamamiento de Benedicto XVI, compartido por el papa Francisco, para que Europa redescubra y reafirme su verdadero origen e identidad que la han hecho grande y modelo de belleza y humanidad. No se trata de imponer las verdades de la fe como fundamento de Europa, sino más bien de hacer una elección razonable que reconozca que es más natural y justo vivir “como si Dios existiera” que “como si Dios no existiera”. Así como en un pasado no muy lejano el papa Juan XXIII hizo un llamamiento a las grandes naciones de Europa y de Occidente para evitar una devastadora guerra nuclear, hoy el papa emérito Benedicto XVI se dirige por última vez a toda Europa y a Occidente, para que sólo redescubriendo su propia alma puedan salvarse a sí mismos y al mundo de la autodestrucción.

Es un llamamiento de 360 grados que concierne al hombre, a la naturaleza, al universo entero, una invitación al hombre occidental a retomar un camino que se interrumpió bruscamente con el espejismo de una unión, la europea, que se consideró posible dejando de lado una cultura que era la fuente principal de la civilización occidental; un llamamiento que, en el estilo de Ratzinger, se dirige a todos, independientemente de que crean o no en Dios. La de Benedicto XVI no es una posición ideológica, y menos aún una posición fideísta, sino una invitación a observar la realidad, los hechos, a tomar conciencia de que existe una armonía, una perfección que debe ser observada con atención, porque ahí está ya trazado el camino para una verdadera Europa, ahí está marcado el destino de la humanidad.

Afirma Benedicto XVI: «El movimiento ecológico ha descubierto los límites de lo que se puede hacer y ha reconocido que la “naturaleza” establece para nosotros una medida que no podemos ignorar impunemente. Por desgracia, aún no se ha materializado la “ecología del hombre”. También el hombre posee una “naturaleza” que le ha sido dada, y violentarla o negarla conduce a la autodestrucción».

Su Santidad el papa Francisco, compartiendo el llamamiento del papa emérito Benedicto XVI, dice en su “Introducción”:

«Con la claridad, la accesibilidad inmediata, junto a la profundidad que le caracterizan, el Papa emérito esboza aquí magníficamente la “idea de Europa” que, sin duda, inspiró a sus padres fundadores y está en el corazón de su grandeza, y cuya ofuscación definitiva sancionaría su decadencia global e irreversible».

Y aquí encontrarán algunas páginas de la “Introducción” a la obra de Benedicto XVI:

HACER JUSTICIA ANTE DIOS DE LA TAREA QUE NOS ENCOMENDÓ PARA EL HOMBRE

De Su Santidad Benedicto XVI

Con la legalización del “matrimonio homosexual” en dieciséis Estados europeos, el tema del matrimonio y la familia ha adquirido una nueva dimensión que no puede ignorarse. Asistimos a una distorsión de la conciencia que evidentemente ha penetrado profundamente en sectores de la población católica. No podemos responder a esto con un poco de moralina ni tampoco con referencias exegéticas. El problema es profundo y, por tanto, debe abordarse en términos fundamentales.

En primer lugar, creo que es importante señalar que el concepto de “matrimonio entre personas del mismo sexo” contradice todas las culturas de la humanidad que se han sucedido hoy, y por lo tanto significa una revolución cultural que va en contra de toda la tradición de la humanidad hasta la fecha. No hay duda de que la comprensión jurídica y moral del matrimonio y la familia difiere extraordinariamente en las culturas del mundo. Es posible constatar no sólo la diferencia entre monogamia y poligamia, sino también otras diferencias profundas. Y, sin embargo, nunca se ha puesto en duda la comunidad básica, el hecho de que la existencia del hombre -como varón y mujer- está ordenada a la procreación, y el hecho de que la comunidad de varón y mujer y la apertura a la transmisión de la vida determinan la esencia de lo que se llama matrimonio. La certeza profunda de que el ser humano existe como varón y mujer; que la transmisión de la vida es una tarea asignada al hombre; que la comunidad de varón y mujer sirve a esta tarea; y que esto, más allá de todas las diferencias, consiste esencialmente el matrimonio es una certeza originaria que hasta ahora ha sido evidente para la humanidad.

Un trastorno fundamental de esta certeza humana originaria se introdujo cuando con la píldora se hizo posible, en principio, separar la fertilidad de la sexualidad. No se trata de una cuestión de casuística, de si y cuándo el uso eventual de la píldora podría estar moralmente justificado, sino de la novedad fundamental que significa como tal: a saber, la separación en principio entre sexualidad y fertilidad. Esta separación significa, de hecho, que de este modo todas las formas de sexualidad están ahora en igualdad de condiciones. Ya no hay ningún criterio básico. Este nuevo mensaje, contenido en la invención de la píldora, ha transformado profundamente la conciencia humana, al principio lentamente, luego cada vez más claramente.

Sigue un segundo paso: en primer lugar, si la sexualidad se separa de la fecundidad, entonces, a la inversa, también puede pensarse naturalmente la fecundidad sin la sexualidad. Parecería justo, pues, no confiar ya la procreación del hombre a la pasión ocasional del cuerpo, sino planificar y producir racionalmente al hombre. Este proceso, por el que los hombres ya no son generados y concebidos, sino hechos, está mientras tanto en pleno desarrollo. Pero significa entonces que el hombre ya no es un don recibido, sino un producto planificado de nuestro hacer. Por otra parte, lo que se puede hacer también se lo puede destruir. En este sentido, la creciente tendencia al suicidio como fin planificado de la propia vida es parte integrante de la tendencia descrita.

Pero de este modo es evidente que respecto a la cuestión del “matrimonio entre personas del mismo sexo” no se trata de ser un poco más amplio y abierto. Más bien, se plantea la pregunta de fondo: ¿qué es el hombre? Y con ella la pregunta de si existe un Creador o si no somos todos productos de un hacer. Surge esta alternativa: o el hombre es criatura de Dios, imagen de Dios, don de Dios, o el hombre es un producto que él mismo sabe crear. Cuando se renuncia a la idea de la creación, se renuncia a la grandeza del hombre, se renuncia a su indisponibilidad y a su dignidad, que está por encima de toda planificación.

Esto puede expresarse también desde otra perspectiva. El movimiento ecológico ha descubierto los límites de lo que se puede hacer y ha reconocido que la “naturaleza” establece para nosotros una medida que no podemos ignorar impunemente. Por desgracia, aún no se ha materializado la “ecología del hombre”. También el hombre posee una “naturaleza” que le ha sido dada, y violentarla o negarla conduce a la autodestrucción. De esto también se trata en el caso de la creación del hombre como varón y mujer, que se ignora en el postulado del “matrimonio homosexual”.

Me parece que es importante reflexionar sobre la cuestión según este orden de grandeza. Sólo así haremos justicia ante Dios de la tarea que nos confió para el hombre.

Cantagalli 2021 | pp. 264 | euro 19,00

En librería desde el 16 de setiembre de 2021

Ufficio Stampa Edizioni Cantagalli

Publicado originalmente en italiano el 16 de setiembre de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/09/16/nuovo-libro-di- benedetto-xvi-la-vera-europa- introduzione-di-papa- bergoglio/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: benedicto, francisco, libro



Categoria: Generale