Nobile: il Virus Sa Chi Colpire. Ma per Alcuni i Giornali Tacciono…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre una riflessione come sempre lucida e calzante sulla situazione attuale, le menzogne e le omissioni dei giornali e delle televisioni, funzionali al Terrore, a cui si potrebbe aggiungere solo un dettaglio: e cioè che le segnalazioni di casi avversi al Sacro Siero, scoraggiate comunque, sono una percentuale infima (vedi l’analisi in questo articolo) rispetto alla realtà. Buona lettura, e coraggio.

IL VIRUS SA CHI COLPIRE?

Nell’ultimo aggiornamento del database americano sugli eventi avversi ai vaccini (VAERS), i morti segnalati post vaccinazione Covid sono arrivati a 13.068. Questo dato è 65 volte più alto di quello registrato per tutti gli altri vaccini messi assieme. I media tacciono.

Eric Clapton, vaccinato con le due dosi, ha rilasciato un’intervista dove giudica il dopo vaccino una esperienza “disastrosa” per la sua salute: https://www.youtube.com/watch?v=NVbt8wIKMEY&t=10s I media tacciono.

Secondo il giornalista Antonio Amorosi nel rapporto di settembre 2021 l’Aifa riporta che in sette mesi in Italia ci sono stati 506 decessi post vaccini ovvero, più di 2,4 morti al giorno, e 84.322 segnalazioni di eventi avversi successivi alla vaccinazione. «Di queste 84.322 segnalazioni, “è riferita a eventi non gravi, mentre “il 12,8% a eventi avversi gravi”, ospedalizzazioni, paralisi, pericolo di vita, morti, eccetera. Lo 0,6% di queste 84.322 sono decessi, scrive Aifa a pagina 11». Per capire in che mani siamo, consiglio di leggere: https://www.affaritaliani.it/coronavirus/dati-aifa-2-morti-al-giorno-post-vacciniinterpellati-non-rispondono-crisi-756426.html I media che ne parlano sono pochissimi.

Silenzio assoluto nelle reti tv.

Ma per i cosiddetti no vax colpiti dal virus le fanfare televisive e giornalistiche alzano il volume al massimo. Casuale?

Alcuni politici sono stati vittime del Covid-19, ma quelli più gravi fanno parte solo della fazione sovranista. Zingaretti & compagni, politici di sinistra italiani e di tutto il mondo, non hanno avuto necessità di ospedalizzazione. Mentre coloro che sono stati costretti alle cure ospedaliere fanno parte dei pezzi da novanta sovranisti. Casuale?

Ricordiamo i casi più eclatanti.

Nel settembre 2020 Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale per Covid-19. Dopo questa esperienza (avviso?) è diventato un acceso sostenitore del vaccino e del covid-pass.

Ottobre 2020 è la volta di Donald Trump e la first lady Melania Trump. Uscito dall’ospedale il presidente americano afferma che contro il virus l’idrossiclorochina è un farmaco efficace. I media lo sconfessano. La rivista medica scientifica britannica The Lancet pubblica un articolo che demonizza l’idrossiclocochina.

Centinaia di medici si ribellano. Il settimanale britannico è costretto a ritrattare la menzogna che aveva pubblicato per far piacere (minacciata?) alle Big Pharma e all’autoproclamato (chi lo nega è in putrida malafede) Establishment: Henry Kissinger, Bill Gates, George Soros, Rockefeller Organizations, & C.

Nel marzo 2021 è la volta del PM britannico Boris Johnson. Ospitalizzato.

Il mese di luglio 2021 il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro e la consorte Michelle Bolsonaro risultano portatori del Covid-19. Il presidente brasiliano finisce in ospedale. Alla lista si aggiungono personaggi fino a ieri sconosciuti che, per la loro opposizione al vaccino obbligatorio, sono saliti agli altari della cronaca.

Il disprezzo corre anche in un Vaticano, ormai ridotto a cloaca onusiana.

Il 16 agosto 2021 il cardinale conservatore Raymond L. Burke è ricoverato in un ospedale del Wisconsin. Il virus è talmente violento che è costretto a un respiratore. Il misericordioso Bergoglio, durante il volo di ritorno a Roma dal 34esimo viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia, ironizza: “Ci sono cardinali no vax anche in Vaticano. E si ammalano”.

Come sappiamo la definizione “no vax” è diventata l’ingiuria preferita dai calunniatori seriali per umiliare le persone di buon senso (tutte vaccinate fin dalla nascita) che non vogliono farsi iniettare un siero non sufficientemente testato.

Questi fatti mi riportano in mente quel conoscente che parlava di spray covidizzato. Non abbiamo nessuna prova, sembra però che il Covid-19 detesti i sovranisti che contano e grazi i mondialisti.

Se per caso si dovesse scoprire che in questi covidizzati eccellenti o meno c’è la manina dell’untore, avremmo una guerra virologica tra sovranisti e mondialisti. Non si salverà nessuno.

Agostino Nobile

