Cure Domiciliari, Libertà di Stampa e gli Ordini di Scuderia. Ippocrate.org

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, avete visto che cosa si è scatenato fra le forze politiche perché una parlamentare è riuscita a far parlare al Senato i medici di Ippocrate.org, quelli che hanno curato e salvato decine e decine di migliaia di persone con le cure domiciliari, usando farmaci antinfiammatori non steroidi (FANS), azitromicina, cortisonici ecc.: cioè tutte quelle medicine ignorate – volutamente, temiamo – dal ministro Speranza, dal suo vice Sileri (che pure afferma di essere un medico) e dai loro sodali. Ma certo, diranno i maligni fra di voi, se la gente si curava e si salvava (su sessantamila pazienti i decessi si sono contati su due mani) veniva meno l’urgenza del “vaccino”, che non difende dal contagio, non ti impedisce di contagiare, provoca reazioni numerose e pericolose ma ha tanti altri benefici per chi lo fa e per chi beneficia dei benefici in maniera indiretta.

Ma c’è la stampa, direte voi! La libertà di stampa c’è. Ecco, il dott. Mauro Rango intervistato da Mario Giordano, ha risposto chiaramente:

“Noi abbiamo curato giornalisti molto famosi, collaboratori di giornalisti molto famosi, che sono guariti e quando abbiamo chiesto di pubblicizzare le cure che facciamo, la risposta è stata che gli ordini di scuderia sono diversi”.

Se volete sentire l’intervista andate su Telegram, cercate “In Telegram Veritas” e troverete al 16 settembre il video da cui abbiamo tratto questa frase rivelatrice.

Questo il commento In Telegram Veritas:

Mauro Rango conferma quello che tutti sanno: nessuno in Italia può parlare di terapie domiciliari, né di cure alternative che si contrappongono al dio-siero-genico. Nessuno.

Qualcuno potrà obiettare che Mario Giordano su Rete 4, sta provando a fare il controcanto alla narrazione ufficiale.

Ma è solo un minuscolo ologramma della

Verità.

Quando in un paese manca una vera opposizione, è direttamente il Sistema a crearne una, preconfezionata ad arte.

In questo modo tutti quelli contrari al Regime, si sentono di nuovo rappresentati e coccolati.

Gli Italiani possono salvarsi se non credono ai falsi profeti.

Possono salvarsi, se credono in se stessi e nel Proprio Futuro.

In_Telegram_Veritas

Ma uno dei cardini di una democrazia (l’altro sarebbe una Magistratura indipendente e affidabile) è la libertà di stampa. Quando l’informazione segue “ordini di scuderia” da regime totalitario, a danno e pericolo dei cittadini, è legittimo e naturale che i cittadini perdano fiducia nei giornali e nei giornalisti. Qui sotto trovate un video di Ippocrate.org che esorta a segnalare le reazioni avverse causate dal siero inoculato, e che vengono scoraggiate e omesse nella grande maggioranza dei casi. Buon ascolto.

