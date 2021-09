Agostino Nobile rastrea los vínculos entre las vacunas, las criptodivisas y el Gran Reseteo

Muy estimados Stilumcuriales, Agostino Nobile nos ofrece esta reflexión sobre la situación actual relacionada con las vacunas, el G30 y las estrategias de Bill Gates, las Grandes Farmacéuticas y las Grandes Tecnológicas, y sus efectos en el sistema económico y financiero. Feliz lectura.

VACUNAS Y CRIPTOMONEDAS

Al comparar el número de infectados del verano pasado con el verano de 2021 marcado por la vacuna, se observa que la vacuna no ayuda, sino que empeora. Aunque los medios de comunicación balbucean e intentan agarrarse a un clavo ardiendo, Italia se está poniendo a la altura de países súper vacunados como Israel y el Reino Unido:

https://www.bmj.com/content/ 372/bmj.n783.long

https://www.youtube.com/watch? v=XrrGK_JetPc&list=PLOymwT_Mo- UbtCkUbufSmgTynPXX8Q1_C&index= 2

¿Entonces por qué Draghi y los demás siguen con las vacunas? Desde luego, no por amor a los ciudadanos y para reactivar la economía. Es sólo para realizar lo que confirmó al G30 en la reunión de diciembre de 2020: la Destrucción Creativa y la Nueva Era (que ellos mismos crean a través de cierres y pases sanitarios): https://www.youtube.com/watch? v=izvCG4ekqSE

Respecto a la Destrucción Creativa, la Nueva Era o el Gran Reseteo, después del artículo https://www.marcotosatti.com/ 2021/09/11/agostino-nobile- pero-por-que-nos-quieren-a- todos-vacunados/,quiero agregar otra perla realizada por el magnate Bill Gates.

Para los incrédulos, basta con ir a la página de patentes internacionales: https://patentscope.wipo.int/ search/en/search.jsf. Al hacer clic en el triángulo junto a Campo se abre una lista breve. Hagan clic en el ID/número de archivo. Al lado, a la derecha, hay un largo rectángulo horizontal donde dice Términos de búsqueda, aquí escriban 060606 (número de identificación de la patente). Al hacer clic en el icono de búsqueda situado a la derecha de este rectángulo se abrirá una lista en la que, entre otras, se encuentra la patente número 9 de 26.3.2020 de Microsoft.

Objetivamente, como suele ocurrir con los documentos de los leviatanes, la descripción es un poco confusa, pero lo suficientemente clara como para entender cómo van a excluir la moneda y a dónde quieren llegar. Para los que no leen inglés, lo traduzco al italiano, tratando de hacerlo un poco más inteligible.

SISTEMA DE CRIPTOMONEDAS QUE UTILIZA LOS DATOS DE LA ACTIVIDAD CORPORAL

WO – 26.03.2020

Int.Class G06Q 20/06Appl.No PCT/US2019/038084Applicant MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLCInventor ABRAMSON, Dustin

La actividad del cuerpo humano asociada a un chip proporcionado a un usuario puede utilizarse en un proceso de extracción de criptomonedas. El usuario está acoplado comunicativamente al servidor. De este modo, el sensor puede detectar comunicativamente la actividad corporal del portador del chip. Los datos del cuerpo pueden generarse y basarse en su actividad. El sistema de criptomoneda [el server] acoplado comunicativamente al chip del usuario puede verificar si los datos de actividad del cuerpo cumplen una o más circunstancias establecidas por el sistema de criptomoneda y asignar la criptomoneda cuyos datos de actividad son verificables (Es decir, primero hay que aceptar el biochip. Después, si tienes una salud perfecta (actividad corporal) y te comportas como queremos, recibes dinero, de lo contrario no te queda más que golpear repetidamente la cabeza contra la pared o sobrevivir con trucos).

La patente WO / 2020/060606 se refiere a hechos registrados oficialmente por Microsoft Technology Licensing LLC, bajo la presidencia de Bill Gates, que obtuvo el estatus internacional el 22 de abril de 2020. Como hemos visto, el título de esta patente, “SISTEMA DE CRIPTOMONEDAS QUE UTILIZA LOS DATOS DE ACTIVIDAD CORPORAL”, sólo puede dejar dudas al presidente Mattarella & C. Pero es más probable que sean perfectamente conscientes de ello, y que estén tomando el pelo a millones de italianos.

Una descripción detallada de la invención proporciona también una lista de países a los que se destina la invención. Hay varias organizaciones regionales con todos los miembros de las Naciones Unidas. Entre ellas se encuentran la Oficina Europea de Patentes, la Organización Euroasiática de Patentes y dos organizaciones africanas de protección de la propiedad intelectual.

Paréntesis breve.

Como pueden ver en el sitio web mencionado, WIPE, el número de identidad 060606 es compartido con otras patentes. Esto debería disipar la tesis de relacionarlo con el Apocalipsis de San Juan Evangelista. Pero, honestamente, no es una prueba suficiente. Que el 666 se utilice por razones electrónicas o de otro tipo no cambia nada. El simbolismo numérico forma parte de la Biblia, pero con respecto al 666, la marca de la bestia, los exegetas no dan una interpretación inequívoca. Sin embargo, debemos admitir que San Juan no está muy lejos de las restricciones inhumanas que los gobiernos quieren imponer hoy a los no vacunados y, probablemente pronto, también a los que se han hecho perforar el brazo reiteradamente.

Leamos el pasaje del Apocalipsis, 13, 16-18: “Hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha y en la frente; y nadie podía comprar o vender sin tener esa marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En esto radica la sabiduría. Que el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia: representa el nombre de un hombre. Y ese número es seiscientos sesenta y seis”.

Por lo tanto, el texto que el evangelista escribió hace dos mil años debería, al menos para los que poseen un poco de sentido común, hacernos reflexionar. No me imagino a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, a un Confucio, a un Brahma o a un Buda escribiendo estas pocas líneas que, por la similitud transhumanista que vivimos hoy, abren una ventana a la dimensión metafísica. El camino emprendido por los nuevos leviatanes era impensable incluso hace dos años. Sólo un gigantesco místico cristiano podría haber previsto hace dos mil años lo que está ocurriendo hoy.

Volvamos a nuestro “filántropo”.

La empresa de Bill Gates también participa en el proyecto de la Alianza ID2020, con sede en Nueva York. Se trata de un proyecto digital que ha abordado los derechos digitales. La Alianza apoya activamente a la Fundación Rockefeller, a la empresa de diseño IDEO.org, a la consultora Accenture y a varias vacunas, así como a la empresa Gavi, que distribuye estas vacunas en todo el mundo.

La Alianza para las Vacunas abarca países principalmente de África y Asia. En Europa, la organización está presente en Albania, Croacia, Moldavia, Ucrania, el Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que figuran como socios fundadores. Si aún no se han establecido en los países de Europa Occidental, probablemente lo estén haciendo ahora.

Desde febrero de 2020 la empresa Gavi se ha concentrado en la epidemia del coronavirus de la Alianza para las Vacunas. El director general de esta organización es el Dr. Seth Berkley, quien tiene fuertes vínculos con organizaciones y empresas como la Fundación Rockefeller, Microsoft, el lobby farmacéutico y el Grupo del Banco Mundial.

Parece justamente que Covid-19, los confinamientos y las vacunas representan las armas que acabarán con los bancos, la principal fuente de empresarios y demás. Salvo las grandes farmacéuticas y las grandes tecnológicas, ninguna empresa, desde las empresas familiares hasta las multinacionales, sale indemne de la pseudo pandemia. El objetivo, como ellos mismos dicen hasta la saciedad, es realizar el Gran Reseteo. Pero Mattarella y sus amigos se hacen los distraídos. Draghi, por el contrario, habló de ello ante el G30. No porque sea honesto. Al sentirse protegido por los poderosos del G30 y no sólo por ellos, no mira a nadie a la cara. Está seguro de la victoria, pero evidentemente ignora la Historia. Todos los sátrapas y sus séquitos han acabado mal. Los que se salieron con la suya, como Lenin y Stalin, han sido juzgados por la Historia, trayendo una profunda vergüenza a sus hijos y descendientes. Pero, aunque los historiadores los conviertan en héroes, habrá -lo crean o no- otro Juicio. Inapelable. Y desde luego no será un Papa devaluado como Bergoglio el que pueda garantizarles una condena atenuada o la absolución. Por el contrario, empeorará la situación.

En julio de 2021 se habló en Bruselas del dinero digital. La presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo: “Nuestro trabajo tiene como objetivo garantizar que, en la era digital, los ciudadanos y las empresas sigan teniendo acceso a la forma más segura de dinero, el dinero del Banco Central”. Como los conceptos de criptomoneda y dinero digital chocan, no sabemos si están jugando al poli bueno/poli malo para crear, según dicen ellos, la alternativa más amigable para los ciudadanos. El hecho es que paso a paso, salvo reacción popular y/o judicial, se irá acabando con la moneda para limitar al máximo la libertad de los ciudadanos.

Hasta dónde podríamos llegar.

¿Protestas? No hay dinero. ¿Insultos a un gobernante? No hay dinero. ¿Te opones al matrimonio homosexual, a los vientres de alquiler, a la sexualización de los niños y a la pedofilia? No hay dinero. Y si insistes, también reiniciamos tu memoria.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 13 de setiembre de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/09/13/agostino-nobile- traccia-legami-fra-vaccini- criptovaluta-e-great-reset/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

